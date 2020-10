【岑杏賢結婚】袁偉豪、張寶兒早前(17/9)公布求婚一周年,原來岑杏賢(Jennifer)亦即將成為人妻。袁偉豪與岑杏賢曾拍拖3年,2016年袁偉豪與岑杏賢分手,隨即戀上張寶兒一度被批渣男。岑杏賢(Jennifer)今年初承認有圈外男友,近日朱千雪、湯洛雯等分享與岑杏賢生日兼婚前派對的照片,婚期隨時先於袁偉豪與張寶兒。

【岑杏賢結婚】「2Line黨」成員朱千雪、湯洛雯、蔣家旻、張嘉兒日前為岑杏賢舉辦驚喜派對。(roxannetong@Instagram)

曾與袁偉豪離離合合 未婚夫拍拖1年認定是對的人

在2012年香港小姐競選獲得最上鏡小姐的岑杏賢,入行多年鮮有緋聞,大眾所熟悉的便是她與袁偉豪的3年情。二人於2013年相戀,不時以情侶檔出席活動,在社交平台分享合照,男方亦曾向媒體揚言視岑杏賢為結婚對象,惟雙方突然在2016年11月於社交平台發文宣布分手;岑杏賢寫道:「一段感情裏面最重要係信任同安全感。如果這些東西已經不再存在的話,真的不懂怎樣去維繫。今天作出了一個決定,雖然這個結局不是最理想,但還是要面對。」

岑杏賢與拍拖近1年的男朋友Kelvin將踏入人生另一階段。(jenniferjshum@Instagram)

對方適合自己 所有要求都會「全中」

岑杏賢曾向媒體透露,未婚夫為加拿大籍港人,大家的共同朋友一直想介紹他們認識,但未有機會以及意向,結果約兩年後才在朋友的婚禮上碰面,結果感情一日千里,二人亦朝結婚方向發展。岑杏賢曾指感情中最重要的是信任與安全感,渴望對方付出的同時,亦會問自己到底可否同等給予對方。岑杏賢在接受訪問表示,直至遇上Kelvin,才發現不需想得太複雜與刻意,如果對方適合自己,所有的要求都會「全中」。

她亦直言與Kelvin相處十分舒服,對方是名追求浪漫、甜蜜的男朋友,不但在日常生活對她好,亦會在每月相識日偷偷訂餐廳吃晚飯;岑杏賢認為只要有對方在身邊,每一天也是驚喜。

【岑杏賢結婚】相信好姊妹朱千雪極為開心。(朱千雪FACEBOOK)

最美的祝福:接獲朱千雪花球 隨即遇上真命天子

經歷感情高低,一直陪在岑杏賢身邊的,是朱千雪。就連岑杏賢今年初公開男友身份,都與朱千雪有關。

2020年2月14日情人節當天,岑杏賢分享玫瑰花及心型甜品的照片,指自己在去年的情人節從朱千雪手上收到非常特別的花束,對方希望她找到一個像朋友一樣愛她的人,而今年則有一個非常特別的人,送好一個特別的花束,度過第一個情人節。

岑杏賢所指的,應是曾在朱千雪的婚禮上,接到了花球。

【岑杏賢結婚】朱千雪於2019年8月結婚,婚禮上拋花球環節,由岑杏賢奪得花球。(jenniferjshum@Instagram)

不只岑杏賢時時提到朱千雪,朱千雪也在社交平台寫道:「One year ago you caught my wedding bouquet. 💐One year later, we are throwing you a bridal shower。(一年前你接到我的花球;一年後,我們為你舉辨婚前派對。)」二人姊妹情深,時常可見。

「2Line黨」成員岑杏賢、湯洛雯、蔣家旻、張嘉兒等也有出席朱千雪於峇里的婚禮。(jenniferjshum@Instagram)

比接下花球 更感動的是見證姊妹幸福

當時岑杏賢於接過花球後接受媒體訪問,表示接過朱千雪的花球特別有意義與感動,但同時希望花球永遠不會枯萎。不過,相信比起接下花球,更能牽動情緒的,必然是看到好姊妹找到幸福,有個放心的人照顧她餘下的人生。

【岑杏賢結婚】岑杏賢2019年接過朱千雪花球後接受媒體訪問,表示接過朱千雪的花球特別有意義與感動,但同時希望花球永遠不會枯萎。(jenniferjshum@Instagram)

因港姐結緣 定下友情的開始

朱千雪與岑杏賢相識於2012年度香港小姐競選,當時於訓練期間便被安排了同組,因而變得熟絡起來,更有一種赴湯蹈火的「戰友」情誼。而這份情誼並不是一觸即逝,而是一直延續至今天,不離不棄。當年,朱千雪大熱落敗僅獲得季軍;而岑杏賢則獲得最上鏡小姐,或許二人共同經歷了由無到有的階段,也同時戰戰兢兢的在娛樂圈起步,一直互相扶持而建立。

朱千雪、岑杏賢相識於2012年度香港小姐競選。(Vcg.com)

朱千雪與岑杏賢亦不時會一起直播,更開設了一個《心理急救室》直播節目。然而,工作以外,也不時相約出外。無論是對方生日,還是單純相約外出見面,她們大部份時間都會拍下照片,於是二人的社交平台也充斥合照。閨密約會並不如其他朋友一樣,每次都需要找上各種原因才邀約。朱千雪曾於Instagram發布二人在餐廳的照片,並寫道:「她弄泡芙給我,所以我請她吃雪糕!然後我們再花了一天聊天。」可見,即使是漫無目的下的約會,她們也樂得自在,亦是一種更舒適的生活態度與相處模式。

朱千雪與好姊妹岑杏賢就引證了「職場上能找到好朋友」的例子。(jenniferjshum@Instagram)

總不缺席對方重要時刻

雖然由2015年開始,朱千雪主力把心思都放在讀書上,就連婚後也希望能夠專心完成最後一年法律系課程和相關實習,不過與岑杏賢的閨密情誼並完全沒有因為大家的忙碌而變得生疏。

岑杏賢更在朱千雪身旁默默支持她,更曾遠赴溫哥華探望朱千雪,陪伴她溫習。試過於朱千雪31歲生日時,岑杏賢聯同「2Line黨」成員湯洛雯、蔣家旻和張嘉兒為對方慶祝、製造驚喜。朱千雪亦曾在社交平台感謝這班好朋友:「都給她們寵壞了!每年最好的生日禮物,就是朋友給我的時間和愛護。」

二人也總不缺席對方的重要時刻,包括分手低潮、畢業禮、生日,當然少不了結婚的大日子吧。

二人共同目標:希望老後仍然能一起High Tea!

朱千雪成為當中第二個成員最早找到幸福的人,岑杏賢當時為此而費盡心思,希望能送給朱千雪一張又一張由自己親自操刀的甜蜜婚照,也予對方留下一份滿滿的愛與回憶。

同樣工作繁忙的岑杏賢特意抽出了3天時間,到愛爾蘭充當朱千雪的婚照攝影師,見證「最熟悉的人」每一個重要時刻。其後,朱千雪於社交平台表示受對方的行為深深感動:「為了送我們結婚禮物,她特登飛了去愛爾蘭為我們拍照。七年前一起參加香港小姐後我們第一次出trip,今次這輯照片非常有意義,由最好的朋友親自操刀,令愛情和友誼都添加了一份美好的回憶tea。」

岑杏賢同樣在社交平台發佈朱千雪的婚照時道:「從前有一對女孩叫Jen同Trace,佢哋喺2012年相識亦好快成為好友,有一日Trace公主同Justin王子訂婚,而Trace偷偷地話畀Jen知,仲話希望第時可以一齊成為媽媽入埋同一間醫院,一齊同我哋嘅小朋友慶祝,而我哋嘅下一代都可以成為好朋友,希望我哋將來老咗,仲係一齊食tea。」