陳凱琳和鄭嘉穎再添丁了！陳凱琳在今天（8 月3日）於Instagram公布小兒子已經出世的好消息，並改名為Yannick，鄭嘉穎對於細仔Yannick的出生也十分興奮，陳凱琳表示弟弟Yannick比預期中早來臨，而哥哥Rafa和弟弟相處十分融洽，讓她急不及待想看到他們一起成長。看到陳凱琳向外發佈的一家四口合照，都無不感受到滿滿的幸福感。

陳凱琳今日（3日）在Instagram公布小兒子出生，並改名為Yannick。（IG@kevincheng_official）

陳凱琳和鄭嘉穎公開細仔Yannick可愛照片:

陳凱琳在今年5月宣布懷上第二胎，50歲的鄭嘉穎和陳凱琳結婚後三年抱兩。（IG@kevincheng_official）

每個相遇的人的出場順序很重要，特別是在愛情這回事。鄭嘉穎曾經緋聞多多，被外界認為是放蕩不羈的「花心男」，不過在45歲的時候遇到了那個讓他願意停下腳步的陳凱琳，讓他有了成家立室的念頭，情場浪子終於安定下來，步入婚姻的禮堂。

今年50歲的鄭嘉穎和陳凱琳結婚後三年抱兩，在今年5月宣布懷上第二胎，婚後生活幸福美滿，而且大兒子鄭承悅（Rafael）完美遺傳了父母的良好基因，精靈的大眼睛，白淨皮膚，樣子趣緻可愛，讓人愛不惜手。鄭嘉穎和陳凱琳從當初不被外界看好的「父女戀」到現今變成娛樂圈中的模範夫妻，羨煞旁人。

陳凱琳和鄭嘉穎的大兒子Rafa趣緻可愛，笑容融化人心：（按圖看更多）

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陳凱琳和鄭嘉穎跨越年齡界眼 譜出相差22年「父女戀」

鄭嘉穎和陳凱琳年齡相差22年，但是兩人卻完全沒有代溝，都是性格直率之人，但是不同的是鄭嘉穎比較成熟內斂，而年輕的陳凱琳則是活潑外向，兩個人成為完美互補。不過兩人在相戀的初期也受到很多的阻礙，外界對於他們年齡差距還有家庭背景作出不少輿論。

陳凱琳出生於富裕之家，更是香港小姐冠軍，但鄭嘉穎卻只是「花心男」形象的圈中人。有指起初陳凱琳的父母也不認同鄭嘉穎，可是後來鄭嘉穎用誠意和行動證明對陳凱琳的心意，也同時打動了陳凱琳的父母。二人從來不會在意外界的聲音，感情也十分穩定更是愈來愈甜蜜，逐漸讓人感受到他們的情真意切，譜出跨越年齡的浪漫愛情。

鄭嘉穎和陳凱琳曾經不被外界看好，連陳凱琳的父母起初也不贊成這段戀情，可是二人一起跨越困難難修成正果。（IG@kevincheng_official）

遇到陳凱琳鄭嘉穎從浪子變成細心暖男

回顧鄭嘉穎在娛樂圈的情史也十分精彩，曾經跟佘詩曼、周麗淇、陳敏之等等女星傳出緋聞，當時更被傳媒冠上了「花心男」的稱號，也有不少關於他臭脾氣又大牌的傳聞，陳凱琳也在訪問說過初次遇見鄭嘉穎的時候並沒有太好印象，可是後來合作拍攝《殭》的時候發現鄭嘉穎對工作人員照顧周到，而且對她也十分細心，鄭嘉穎知道她喜歡吃糖果，刻意買了不同顏色的糖果讓她選，讓她印象深刻，好感油然而生。

我知道沒有別人，只有她讓我想共度餘生。

鄭嘉穎和陳凱琳交往3年後，在2018年結婚，婚後2年依舊甜蜜。（ghlchan@IG）

鄭嘉穎坦承自己在感情方面其實很謹慎，他會透過觀察和相處看對方是否適合自己，而他很快就認定了陳凱琳，她讓鄭嘉穎產生了攜手一生和組織家庭的渴望，他知道陳凱琳就是他生命中那個對的人，因此戀愛一年後心中已認定她，拍拖三年後結婚，鄭嘉穎是為了讓出道不久的陳凱琳有更多的發展機會，太早結婚就有很多阻礙，他的細心和愛意溢于言外。鄭嘉穎在婚禮的誓詞更深情說道：

10年前我曾與媽媽說過，我大概都不會結婚了，直至遇上陳凱琳，一切都變了。

鄭嘉穎和陳凱琳修成幸福婚姻:

為了陳凱琳改變陋習 變身好老公和好爸爸

鄭嘉穎和陳凱琳一起後罕有地公開了這段戀情，鄭嘉穎直言遇到陳凱琳後改變了很多。他為了陳凱琳改掉了許多壞習慣，包括戒煙、戒蒲及戒粗口，還跟她一起出席教會，不善社交的他被陳凱琳說服開設了個人Instagram，希望讓外界認識真實的鄭嘉穎。鄭嘉穎更為了給予陳凱琳安全感，不論到內地工作還是出遠門，都會主動報備行程，晚上更要跟陳凱琳聊天、道晚安，對陳凱琳的愛展露無遺。

鄭嘉穎為陳凱琳改變了很多陋習，並跟她一起出席教會，融入她的圈子。（IG@kevincheng_official）

婚後鄭嘉穎和陳凱琳都把重心放在了家庭和孩子的身上，為了不讓太太太過辛苦，鄭嘉穎會主動擔起照顧小孩的事務，年輕的陳凱琳在家庭以外想要在事業上繼續闖蕩，成立了個人品牌，鄭嘉穎也是全力支持太太陳凱琳，工作再忙也會分擔家中大小事，永遠做她最強的後盾和最安心的依靠，不但化身大家眼中的愛妻號，也是一等一的好爸爸。

鄭嘉穎為陳凱琳化身寵妻好爸爸：（按圖看更多）

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鄭嘉穎曾經在婚禮上對著陳凱琳唱出他的代表作--《一千個願意》，認爲這首歌就是在述説他們的愛情，陳凱琳就是他的小天使，一千個願意愛她到永遠。愛情，從來都不怕來得晚，只要對的人出現，所有的等待都是值得的。

我心一千個願意 我知不可有下次 凡塵俗世裡會有你這個小天使 為了愛你到永遠 日夜地堅持 完全為了你奮鬥 我盼會得到你心意 鄭嘉穎《一千個願意》