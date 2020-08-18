睽違9年，現年44歲的「碧瑤仙子」文頌嫻（Annie）應多年前拍檔歐錦棠的邀請，再度出山為ViuTV拍攝劇集《打天下》。婚後決意為照顧女兒日常生活和家庭而淡出幕前的文頌嫻，即便經常周旋於家務事當中，但仍無損文頌嫻應超然脫俗的氣質。難怪相隔17年後歐錦棠再度與文頌嫻合作，也大讚對方文頌嫻美貌依舊。文頌嫻早前釋出生日照，也獲網民大讚：「少女味濃」。

文頌嫻在劇集《天子尋龍》扮演的「碧瑤仙子」最讓人印象深刻 (《天子尋龍》劇照)

「碧瑤仙子」文頌嫻（Annie）是千禧年代家喻戶曉的花旦之一，雖然不是每齣劇集也都擔當主角，但當時長得可愛標緻的文頌嫻，也都幾乎包辦無綫劇集中富家千金和妹妹的角色，相信當中最讓人印象深刻的是文頌嫻在劇集《天子尋龍》扮演的「碧瑤仙子」，那年25歲的文頌嫻頭戴色彩明艷的花朵髮飾，穿上古裝俏皮的可愛趣緻模樣也深深烙印在觀眾的腦海中。

往後數年也演出多部經典劇集，如《金裝四大才子》、《錦繡良緣》、《烈火雄心II》和《情迷黑森林》等。可是即使擁有不錯觀眾緣，加上精湛演技的文頌嫻，面對青出於藍的娛樂圈，在無綫拍劇6年間，文頌嫻未獲得獎項肯定。面對事業停滯不前，文頌嫻毅然選擇轉投內地市場，雖然也拍過內地劇集《龍門驛站》、《十大奇冤》和《仁者黃飛鴻》，可惜仍無助文頌嫻推展事業發展，當初的躊躇滿志竟換來意氣闌珊。然而，命運總是弄人，事業失意的文頌嫻卻在此時遇上可託付一生的丈夫李梓慎（Jason），為迷了路的文頌嫻指引一條幸福路。

【按下圖回顧】現年44歲的文頌嫻（Annie）昔日的劇照

+ 9 + 8 + 7

事業闌珊遇愛情滋潤內心缺失 婚後退居幕後擔賢妻

文頌嫻與李梓慎（Jason）在相戀3年後便結婚 (annie_manchunghan@IG)

有傳文頌嫻與李梓慎（Jason）兩人結識於一場朋友聚會中，那時剛因投資有道已成功賺取人生第一桶金的李梓慎，被單純熱情又隨和的文頌嫻所吸引，很快男方便向文頌嫻展開熱烈追求，面對種種窩心的舉動，文頌嫻也被愛情的甜蜜所順服。兩人在相戀三年後，突然對外宣布結婚且已懷孕三個月的消息，當時文頌嫻的姐妹團更是由「七魔女」中的佘詩曼、鍾麗淇、姚樂怡和周家蔚等人組成，更於中環四季酒店大排筵席宴請嘉賓，可見李梓慎對於文頌嫻是愛錫萬分。

有傳文頌嫻與李梓慎（Jason）兩人結識於一場朋友聚會中，更於相戀3年後結婚生女 (annie_manchunghan@IG)

婚後同年誕下女兒的文頌嫻，也甘願退居幕後，擔當一位賢妻照顧女兒和丈夫的日常起居生活。有時候幸福就是很簡單，醒來時看見丈夫睡在自己身旁，甫進房外便可迎來孩子滿有愛的擁抱，那種幸福正正可在微小的生活中達成，想要被愛的時候便有人來愛你。文頌嫻不再需要像以往追趕事業一樣，更不用讓一個沒有靈魂的獎項長期佔據自己的思緒。即便當年有傳李梓慎（Jason）因投資不慎被財務公司貼出「大字報」討收借債，甚至需要靠借助好友佘詩曼的幫助才得以渡過難關，但當時文頌嫻仍舊力撐丈夫財務健全，不離不棄的堅定，讓人看見文頌嫻的深情。現在她已是幸福人妻和母親。

佘詩曼為文頌嫻慶祝41歲生日時，在社交平台釋出二人合照。（佘詩曼微博）

2017年，「七魔女」為文頌嫻慶祝41歲生日時，佘詩曼在社交平台釋出合照，說道：「真正的友情，是比愛情更純潔更美好。真正的朋友，會打擊你，會幫助你，但永遠是形影不離，互相扶持信任，需要的時候會第一個站出來！這種真摯的友誼是通過互相的努力而造就的成果，我...很感恩有你們。」文頌嫻亦轉發了佘詩曼的帖文，回應：「幸運是我，因有著您們。」足見閨密情深。

愛情與友情，對女生而言都是十分重要。

文頌嫻亦轉發了佘詩曼的帖文，回應：「幸運是我，因有著您們。」（文頌嫻微博）

【按下圖看更多】現年44歲但卻凍齡有法文頌嫻的近照

+ 9 + 8 + 7

女兒成生命的中心 享受當「多功能」母親成就女兒

文頌嫻與李梓慎（Jason）於2012年結婚，也於同年誕下女兒 (annie_manchunghan@IG)

我必須要付出時間，才可成就到她，這是我人生另一個階段。 文頌嫻（Annie）

現年44歲的文頌嫻雖然也曾透露過自己平日的生活與家庭主婦了無分別，但也嚮往以往拍劇的喜悅。現時有女萬事足的文頌嫻願意當上「多功能」母親，同時擔當輔助角色建立女兒的快樂，對於丈夫和女兒的生活大小事務，文頌嫻也都親力親為。

加上文頌嫻也不願女兒的童年成長在填鴨式教育上，只要女兒有興趣的活動，文頌嫻也都出盡萬二分的支持和陪伴，甚至擔當老師、司機和化妝師等等的角色， 為的就是成就女兒的生活和興趣，也將女兒成長的過程視為自己人生成長的過程。婚後擁有家庭的文頌嫻不用再追趕事業成功與否，只管在女兒身邊擔當友伴，走到不同的階段，感受女兒和丈夫所帶給她的愛與樂。

【按下圖看更多】文頌嫻與女兒平日的合照與生活

+ 6 + 5 + 4

【按下圖了解更多：能夠有一位了解體諒自己的妻子，也是得來不易的幸福—黃秋生曾出軌育私生子 結婚28年感謝妻包容：做得最對是沒離婚】

+ 12 + 11 + 10

【娛樂圈是一個五光十色的圈子，很容易受到誘惑，但有人收獲幸福，仍有人浮走多年仍單孑獨立。了解更多娛樂圈50+花旦誰仍是單身？鄧萃雯悔當第三者 周海媚享受不婚 50+花旦情路曲折毋懼單身】

+ 7 + 6 + 5