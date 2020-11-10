【膀胱炎】忍尿、不飲水有害！女性高危會復發　醫生教預防4招

相信許多女性都有膀胱炎的經驗，那種突如其來的尿意、站也不是、坐也不是，甚至出現血尿症狀，都讓人感到驚慌失措，很害怕這種不舒服的感覺會再次發生！ 為什麼會產生膀胱炎？它是女性專屬的疾病嗎？日常生活中，要怎麼預防、養成好習慣，才不會造成膀胱炎的發生呢？

細菌侵入膀胱，引發發炎反應

台灣國泰綜合醫院婦產科醫生李佳潔指出，人體膀胱本身是一個無菌的環境，當長時間喝水量不夠、憋尿，導致排尿的次數減少，就會增加細菌侵入膀胱的機會，因而產生膀胱炎。

臨床上常見的症狀有頻尿、急尿、血尿、排尿疼痛、下腹部疼痛等，由於十分不舒服，故多數人都會立即就醫處理，施打止痛藥與抗生素。李佳潔醫生補充，由於女性的尿道比較短，因此感染的機率便遠高於男性；當膀胱有發炎現象時，內部黏膜破裂、神經受到細菌的刺激，所以會有一直想上廁所、尿液出血的明顯症狀。

尿液潛血，就是膀胱炎嗎？

而血尿的狀況，不少人見狀肯定會感到不安，若沒有相關症狀，但在體檢的時候出現尿液潛血的反應，是否也是膀胱炎的危險因子呢？

李佳潔醫生解釋，若為慢性膀胱炎的確有可能會有潛血反應，其他像外陰部有傷口、痔瘡、腎臟結石，或者吃太多火龍果，都有可能在體檢時出現偽陽性的反應，建議若有相關困擾，最好的方式就是進一步檢查、追蹤，提早治療避免不必要的病症發生。

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補充維他命 C，多喝水、不憋尿

李佳潔醫生表示，許多人認為膀胱炎是一種復發性的疾病，原因在於受損過的膀胱表面變粗糙，即便沒有細菌存在，卻也很容易再次受到細菌入侵的傷害，故遵從醫囑服藥是非常重要的關鍵。

此外，膀胱炎的預防除了要記得多喝水、不憋尿之外，平常也可以多吃一些含有維他命C的蔬菜水果，例如蔓越莓、蔬菜等，為身體建立起好的防護網，免疫力增加了自然就能降低各種發炎的症狀。

最後，李佳潔醫生也提醒，忙碌的上班族最好每隔一個小時就要起身活動一下筋骨、上個洗手間，即使手上事情處理不完，切記千萬不可以憋尿，才能完全杜絕膀胱炎的發生！

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