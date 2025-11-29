凍卵前養宮必吃7大營養素　DHEA可助降低流產率　高齡女士要補充

在進入凍卵療程前，首先要做的是提升卵子的品質，這樣取出來的卵子寶寶才會頭好壯壯，好的卵子也是受孕成功的關鍵，因此建議多補充一些有助於養卵的飲食，好的營養素可以讓子宮內膜增厚，提升未來卵子的著床率。



而補充營養素的最佳時間就是在月經結束後到排卵期的這段期間，另外一個就是在取卵前90天的養卵黃金期。以下提供7大凍卵前必知的養卵營養素，一起養出健康卵子喔！

7大凍卵前必吃養卵營養素，養出健康卵子，受孕成功率激增（點擊放大瀏覽）▼▼▼

卵子健康7大凍卵前必知的養卵營養素（pexels@Antoni Shkraba Studio；01製圖）

+ 18

1. CoQ10

能維持健康日常的重要輔酵素，適量補充含有CoQ10食物，可協助降低體內氧化壓力，增加卵子品質。這類營養素多存在於豆魚蛋肉類（如：沙丁魚、秋刀魚、三文魚、牛肉、豬肉、雞肉、豬肝等）、綠色蔬菜（如：西蘭花、菠菜等）、堅果種子類（如：花生、腰果、胡桃等）。

2. DHEA

俗稱「青春素」，由腎上腺、卵巢、中樞神經系統製造的激素，腎上腺是自然分泌DHEA的主要來源，能夠轉換為男、女性荷爾蒙等50種以上的荷爾蒙，是影響生育機能的雄性激素（androgen）與動情激素（estrogen）的重要前驅物，被稱為荷爾蒙之母，有助於增加卵子數量並提高卵巢功能，山藥及野山芋都含有豐富的DHEA。人體可以自行合成DHEA，但隨年齡增加，體內的濃度會隨之下降。因此，若為高齡、卵巢條件不佳者，可依醫生建議補充。定期服用DHEA可幫助改善卵子品質，幫助懷孕及減少染色體異常率，並降低婦女的流產率。

3. 白藜蘆醇

白藜蘆醇是一種植物多酚，能抗氧化、抗發炎，修復自由基造成的傷害。可以延緩卵巢衰退，保護未成熟卵細胞或卵母細胞，提高懷孕機會。普遍存在於葡萄、桑椹、藍莓、蔓越莓、石榴、花生和紅酒（飲酒份量上須特別注意，紅酒建議一杯約120c.c.）。

同場加映：胸圍壓迫淋巴會導致乳癌？醫生：不須過度擔心 教你正確挑選內衣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

4. 肌醇

又稱為維他命B8，可以增加胰島素敏感性，減少胰臟分泌胰島素，進而減少卵巢局部雄性素的分泌及作用，提升卵母細胞數量並促進卵子成熟，提高受精率及懷孕率。主要存在於全榖雜糧類食物，例如小麥胚芽、燕麥、糙米等

5. 葉酸

又稱為維他命B9，有助於代謝、生長、胺基酸及蛋白質合成，幫助卵巢修復等，發揮重要作用。在備孕及懷孕期間補充，可以改善卵母細胞成熟度、胚胎發育及胎兒大腦和神經管的發育。葉酸主要存在於綠色蔬菜（如：菠菜）、蘆筍、菇類、動物肝臟、豆類（如：蠶豆、扁豆、鷹嘴豆）、柑橘類水果（如：柳橙、葡萄柚）、木瓜及牛油果

6. 維他命E

又叫做生育醇，具有很好的抗氧化能力，可保護細胞免受自由基所造成的損害，能提升卵子品質，增加子宮內膜的厚度，進而提高胚胎著床機率。主要存在於植物油、核桃、葵花子、杏仁、小麥胚芽、胚芽米、糙米、全麥、未精緻的穀類食品及綠色蔬菜中。

7. 維他命D

脂溶性維他命，能影響雌激素的產生，調節卵巢荷爾蒙的製造與利用，使卵子發育成熟，提升保護力、調節生理機能。另外，可以藉由每日15至20分鐘的日曬，再由人體自行合成，而飲食中可從乳製品（牛奶、芝士）、蛋黃、未精緻穀類、菇類或油脂含量較高的魚類中獲得。

請注意，以上的營養素對AMH較低或卵巢機能不良者、甚至有多囊性卵巢的女性有顯著幫助，但若是還不能確認自己的身體狀況時，有大量服用營養素之需求者，請在進行醫生診斷後，了解自身的適應症，並向主治醫生諮詢。

同場加映：下體氣味奇怪感痕癢？私密處異味6原因+改善方法 褲太緊味道更濃（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

延伸閱讀：

二尖瓣脫垂好發這類女性族群 中醫分享7重點改善症狀

老人多慢性病纏身！中醫改善心律不整 可望逆轉腎損傷

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】