張新悅婚後誕4女讀碩士　湊女再忙不做肥師奶：女人要有自己時間

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-06-15 21:00

【撻出愛火花】由楊張新悅與謝霆鋒主演的《撻出愛火花》於本周在無綫翡翠台重播，當年謝霆鋒只有18歲、張新悅只有24歲，更有傳因拍攝擦出火花拍拖，不過楊張新悅多年後就回應指沒有這樣的事。事隔多年，二人早已成家立室、生兒育女，當年受力捧的楊張新悅也在婚後淡出娛樂圈，成幸福人妻。

撻出愛火花｜由楊張新悅與謝霆鋒主演的《撻出愛火花》在深夜重播。（《撻出愛火花》劇照）

張新悅曾與雷頌德成「地下戀人」？

45歲的張新悅當年畢業於聖保祿學校及香港大學法律系，入行後拍攝電影、電視劇，同時也是一名歌手，當年在《人龍傳說》中飾演的新月公主與《撻出愛火花》的羅晶晶，也令觀眾留下深刻印象，大受歡迎。

撻出愛火花｜當年謝霆鋒只有18歲、張新悅只有24歲，更有傳二人在拍攝期間秘密拍拖。（《撻出愛火花》劇照）

張新悅當年不乏追求者，曾與丈夫楊哲安一起接受車淑梅《舊日的足跡》的訪問，指當年沒有跟謝霆鋒一起，只知道霆鋒有很多粉絲，當年自己也不知道什麼是追求，大家只是一起工作，遇到就點點頭，並沒有什麼現在所謂的追求舉動，故在她眼中不算追求，但有做朋友；提到當年也曾跟圈內人拍拖，至於盛傳多年的「地下戀人」雷頌德，她就笑言：「他是地下的，不可以講；直到現在都是屬於地下的，哈哈哈！」丈夫楊哲安在旁聽到張新悅說起「前男友」，不但沒有吃醋，更笑言：「說多點，我很自豪，打低了那麼多對手！」

這對夫婦的相識其實也十分浪漫，張新悅當時在香港大學修讀法律系，透過朋友之間認識，後來楊哲安出國升學，張新悅入行當歌手，到幾年後再遇，張新悅竟不認得他，更以為他是「白撞」，想不到「我曾見過你」不是搭訕對白。直到楊哲安拿出當年合照，才相認，他笑言，當年並非太太粉絲。

撻出愛火花｜張新悅與丈夫楊哲安情人節在家中露台慶祝。（nicolacheungyoung@IG）

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張新悅備受丈夫楊哲安竉愛：只要成為太太心中成主角

張新悅的丈夫楊哲安其實也大有來頭，有指中學畢業以5A佳績考入牛津大學，先後取得英國牛津大學文學學士，以及倫敦政治經濟學院理學碩士，現任山頂選區議員，是個充滿學識的高材生。楊哲安在訪問中指，當年追求張新悅，第一步就是要做資料搜集，指沒有看過她的作品，因此要溫習，也曾親自操刀設計首飾贈予張新悅，可是作品往往被打回頭，更被張新悅潑冷水說：「多謝！可不可以拿去換？」二人終在拍拖三年後於2007年結婚，至今育有4個女兒。

撻出愛火花｜張新悅曾改編歌曲再一家拍MV，十分溫馨。（影片截圖）

張新悅曾在《舊日的足跡》訪問中表白，指非常喜歡楊哲安，因合眼緣，自己又鍾情單眼皮的男孩，並抗拒「靚仔」，稱讚丈夫人品好、聰明、心地又好，表示贊同與支持丈夫從政，指丈夫是一家之主，希望他能做一些令她驕傲及認同的事。而張新悅也曾分享自己與丈夫結婚10多年來保持恩愛的秘密，就是把老公放第一位。

楊哲安也大讚太太爽直、美麗，二人相處毫無隔膜，一看樣子就知道她開心與否，不用猜測；也愛妻子個性平實，情人節不用在外慶祝，在家一起吃飯已十分快樂。由於張新悅曾是藝人，即使淡出娛樂圈後，知名度也似比楊哲安高，但他就大方表不介意被稱「張生」、成為他人眼中的配角，只要在太太心中成為主角就可以了。

撻出愛火花｜張新悅自結婚後便已淡出娛樂圈，事業與婚姻也美滿。（nicolacheungyoung@IG）

張新悅身兼多職 不做「肥師奶」保持美麗

張新悅自結婚後便已淡出娛樂圈，但生活並沒有因此而平淡下來，博學不倦的楊張新悅更在 2012 年重返校園，在懷有二女時更重拾書本，攻讀環境管理碩士。張新悅在婚後更重投社會，在慈善團體中擔任行政人員。她也曾忙碌得不可交加，最珍惜一人在廁所護膚以及與丈夫在睡前喝紅酒的時間。

張新悅雖然忙於照顧家庭及打點女兒的一切，但她領悟到女人要有自己的「高質素時間」，要放下執著，不為無謂的事糾纏與浪費時間，着重在真正有意義的事上。她也笑指，即使是4女之母，也要保持身形。張新悅十分介懷曾被傳媒拍到自己「肥師奶」的一面，於是便下定決心減肥，保持美麗，說：「一日做過演員，一世都要保持自己的身形！」

女人要有自己的時間 張新悅

張新悅即使是4女之母，也不忘「要有自己的時間」。（nicolacheungyoung@IG）

身兼多職的張新悅曾躲在車中睡覺，只求一點的私人空間，更曾表示做媽媽湊女比做藝人更繁忙，因為這份工從沒有下班時間，不過能看到女兒能快樂成長，卻為她帶來了前所未有的滿足感。張新悅事業與婚姻美滿，要照顧四位女兒的確不是易事，但憑努力不懈，成就一個更好的自己，也收獲一個幸福家庭。

作為一個媽媽雖然未必做到很完美，但會盡量去做。 張新悅

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