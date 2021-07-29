東京奧運｜中國女排出局或朗平最後一役　有意隱退過想要的生活

東京奧運｜中國女排分組賽以局數2：3不敵俄羅斯奧委會，連之前已敗於土耳及及美國隊，3連敗的戰果令晉級八強機會渺茫，隨時分組出局。領軍中國女排的教練郎平，本已有意東奧後隱退，豈料未能劃上圓滿句號，中國女排前面的路可預見會更艱難。

60歲中國女排教練郎平是稱體壇傳奇人物，從球員到教練，一路拼搏強悍，但「鐵榔頭」也有柔情一面，嫁初戀情人，中國女排的宿命，安排她要在事業與愛情作兩難抉擇兩難，離婚後，56歲再婚，她曾說，這個人來的太晚了，又透露自己嚮往退休生活，會將更多時間與精力投放家庭上；無論球場或人生，她總是拼力爭取無憾。



郎平1978年加入中國女排邁向世界冠軍。（gettyimages）

曾為女排放棄愛情 結婚9年遺憾收場



60歲郎平一直以來在排球場上揮灑汗水，無論作為球員還是教練，總是展現強悍硬朗的一面；不過， 私底下的她內心卻渴望平凡生活。

郎平因傷患提早退役，25歲離開排球隊。（郎平@微博）

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在運動員年代，朗平光芒四射，至1985年成功達成「五連冠」後退役；翌年，她便與初戀——同是排球選手的白帆於北京結婚。

婚後二人遠赴美國，郎平誕下一女，本以為過上相夫教子的平凡生活； 不過事業心重的郎平並沒有停下來，她先是在新墨西哥大學讀書並兼任助教，後來赴義大利摩德納俱樂部女子排球隊打球，更一度回國家隊參加世界女子排球錦標賽獲得亞軍，此後再次退役，回到新墨西哥大學執教女排。兩人聚少離多，朗平坦言自己「無法閒下來」，繼續為排球打拼，無暇顧及家庭，她曾在訪問中坦露心聲：

根本沒有時間給予家庭，基本上有家跟沒家是一樣的。 郎平

郎平與白帆的關係陷入膠著，當時中國女排正陷入低谷，反而在美國國家隊任教的朗平，將美國女排打造成頂尖強隊。朗平多次被要求回中國擔起女排教練重任，最終她離開美國，毅然放棄家庭，也為第一段只有九年的婚姻畫上句點。當時留在美國的女兒只有三歲，由爸爸照顧，朗平與女兒大部份時間靠視訊聯繫。

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56歲終遇真愛再婚：愛情來得太晚了



將青春與人生付諸於排球，朗平很少提及自己感情，每當媒體訪問時談到這話題，朗平大多避而不談。

2016年，55歲的郎平再次步入婚姻，她與中國社科院教授王育成再婚，女兒白浪特意從美國飛抵北京出席婚禮。對於第二段婚姻，郎平曾在訪問時說：「這個來的太晚了吧，我希望能夠來的更早，我覺得緣分到了。」

郎平與王育成晚戀修成正果。（郎平@微博）

再婚後的郎平一如既往，為中國女排忙碌拼搏，丈夫王育成則一直陪伴左右，甘願做郎平「背後的男人」。他曾說：「她（郎平）有一個最大的特點，就是這事不做則已，做的話就盡自己最大的努力，把它做到極致，作為我個人來說，我很能理解。」

對於走了大半輩子，才找到對的人，郎平感性表示：

作為自己的家人，他非常理解你，你需要的時候，有人在旁邊，我感覺很踏實、很溫暖。 郎平

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將畢生心血奉獻給排球，東奧或成郎平最後一役，之後放下排球。她透露，自己嚮往退休生活，會將更多時間與精力投放在自己與家庭身上。

其實很嚮往退休生活，首先你釋放了，沒有那麼大壓力。就是過自己真正想要的生活，現在等於孩子長大了，就是更多地跟他們在一起，自己的時間也想滿足一些自己的愛好，包括旅遊，好好看看世界走一走。 郎平

私底下的郎平也有童真的一面。（郎平@微博）

同場加映：中國國家女子排球隊真實故事被翻拍成電影《奪冠》，由陳可辛執導，影后鞏俐則在電影中飾演女排教練「郎平」一角，柔中帶剛，被觀眾稱讚神還原，鞏俐亦憑該角色奪下香港電影導演會頒布的影后殊榮。

▼▼▼【按圖看《奪冠》劇照】鞏俐神還原中國女排教練郎平奪影后 情路崎嶇53歲嫁70歲丈夫▼▼▼

同場加映：中國女排張常寧，曾經因一個決定險被禁止在中國打排球，事業巔峰選擇結婚被批評「不稱職」，她不顧旁人目光，專注於自己的選擇，繼續拼搏。

▼▼▼【按圖看】東京奧運｜中國女排張常寧曾被封殺承認衝動結緍:這是我想要的▼▼▼