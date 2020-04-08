【新冠肺炎】內地步入「防控常態化」　評「清零」宜看實際行動

COVID-19新型冠狀病毒疫情全球大爆發，內地疫情則轉趨緩和。回顧近2個月由疫情高峰，到大部份地區「清零」的歷程，其間要把握政策方針和推敲疫情進展，單看數據往往令人意猶未盡，到了多走一步瀏覽地方的實際行動，有時候別有另一番景象。

「封閉式管理」為因地制宜轉捩點

在2月10日陸續復工之前，多個地方政府先後推行「封閉式管理」，其中浙江溫州市更執行「全民居家令」，一度令外界誤以為大中城市都要實行「湖北式」封城。實情卻是剛剛相反，「封閉式管理」成為政策轉捩點，顯示由強力一刀切防疫，轉為因地制宜兩條腿走路，既要有序復工復產，同時防止疫情蔓延。

其實只需要看看和對比各地公開文件，就可以發現「封閉式管理」的不同型態。同屬浙江的杭州和寧波的「封閉式管理」本來類近溫州，但經省方指示後就相應減辣。北上深廣的「封閉式管理」更只限於3點：公共場所測溫檢疫；小區出入口微觀防控；指示僱主分批錯峰安排復工。

在近2個月時間內，內地疫情由高峰轉為「清零」。（資料圖片）

溫州「全民居家令」執行兩星期後解除，並隨即於2月17日復工。由於該市為湖北以外重災區，外界關注此舉會否令疫情死灰復燃。據官方公布，數以萬計溫州人在農曆新年前從武漢回鄉，參照武漢及各國僑民感染率，單計部份回溫人口，就已構成逾300人至近1500人的潛在傳染圈。

粗略推算卻不符官方數據演變，溫州新增確診人數如今早已清零，維持於略多於500宗，正路解說當然是防疫措施奏效，前線幹部成功消除傳染圈，並與湖北以外全國各地同一時段內一致趨向清零，達成美好得不可思議的抗疫目標。當然，以國家幅員之廣和地域差異之大，有時亮麗數據難免會浮現些許缺口。

「無症狀病例」由不公布變每日通報

由2月開始，「無症狀病例」的透明度和定義就引起爭議，《南華早報》更聲稱引述「機密文件」，指官方於2月底就已錄得4.3萬宗無症狀病例。拖拉了1個多月，國家衛健委終於一改政策，由最初表示毋須公布無症狀病例，到了4月1日開始每日通布相關狀況。

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政策轉變非一朝一夕之事，其間個別地方爆發零零星星的公關災難，顯示不予通報是個問題，而前線幹部會否魚目混珠又是另一個問題。最先是3月初，安徽合肥選擇公布1宗無症狀病例，然而有內媒卻引述患者所屬企業的負責人所言，指該病人實情有發熱症狀，與官方通報不符。

在政策轉變前夕，河南郟縣通報3宗醫護無症病例，可是在其通報之前，內地網上已廣傳該縣錄得有症狀確診病例，鄰近漯河市又在疫情通報中表明，當地確診病例有可能源自郟縣醫護。於是郟縣被指有瞞報之嫌，首次通報的內容更被揭發與河南衛健委的講法相矛盾，而即使統一說法後也未能解釋傳染源頭。

京粵鄂各地警戒水平高企

細心觀察地方動態，大概可知官方文件和數據只是參考資料之一，而實際行動往往更有啟示，例如郟縣在爆發醜聞後就再度封村封小區。其實不只內陸縣城，大至經濟重鎮廣東省，數據、文件和行動之間也曾有明顯落差，統計數字持續多日清零，而防疫警戒水平卻持續高企。

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省方於3月16日首度公布各轄區風險評級，本來佛山和惠州在過去14天內都錄得本地病例零增長，如按國家衛健委的評級建議，應該可歸入低風險，但實情是官方幾乎將全市劃入中風險，比不斷錄得境外輸入病例的深圳和廣州還要高，令人不明所以。

廣東近日似已據本地新增確診或無症狀病例，調整風險評級，更特意標明所錄得病例為「湖北輸入」。須知道湖北多地自3月25日起解封，除武漢外大多宣稱14天內無新增病例，而廣東的通報就顯然就此唱反調；至於實際行動，在武漢4月8日解封後，湖北仍倡導居民「非必要不外出、非必要不離漢」。

🔑🔑北京市稱「疫情防控常態化」，正反雙方各有意見。🔑🔑

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有內地網民就開玩笑說，等到全國人大和政協「兩會」舉行，才是正式抗疫勝利的日子。的而且確，北京仍不分本地或外來人口，頂住可觀輿情反彈，嚴厲執行「返京14天隔離令」，並禁止湖北人士入京，既與當地新增本地病例超過14天清零的紀錄反差強烈，作為首都亦體現全國「疫情防控常態化」的趨勢。