小數據．小菲｜平保跟滙豐的「孽緣」

十六年前，有一家公司要上市，找來行業的的龍頭大哥入股，股價平步向上，大哥因此水漲船高並套現離場。公司找來友好接貨，股價繼續攀升，後來更加心雄，之後不斷吸納大哥的股份，甚至成為它的最大股東，締造一個「東風壓倒西風」的神話。

可惜如意算盤打不響，大哥的股價較三年內跌了三分二，令公司帳面隨時蝕去幾百億元。怎樣辦？繼續溝貨企圖翻盤。

平保多年來斥數百億元增持滙控，成為對方第一大股東。（資料圖片）

平保再度成為滙控大股東

故事還是會繼續。平保（2318）上周趁全城唱淡滙豐控股（0005），斥資約3億元以「海嘯價」時出手增持，再次跨越基金貝萊德成為最大的股東，所持的8%股份的市值，以上周五收市價28.2元計算，總值約478億港元。

上周匯控跌穿30元，市值為5,835億元，排名進一步跌至第八。平保H股的市值則首次超過匯控，排名第七，市值近6,000億元。時移勢易，市場對科技的需求，遠較跨國銀行及金融綜合企業的興趣大，他們的市值僅是阿里巴巴（9988）的九分之一。

有誰能料到港人至愛的大笨象或獅王會落得如斯下場？過去十年滙控江河日下，不單受環球加強對洗錢的監管搞到無啖好食，近年更不幸陷入中美關係的漩渦中，變成兩面都不討好。即使絕大部份盈利都在中國和香港，而非總部的英國，令投資者更擔憂滙控的未來發展有限。

平保過往三年增持滙豐的紀錄

平保於17年首次披露旗下的投資管理部門持有5%滙控，當時市場看法正面，因為大國崛起，平保覬覦股份全流通的滙控亦是自然的事。事後看來，入股價當然是滙控的摸頂位。

平保帳面蝕幾百億元 成敗言之尚早

雖然沒有資料顯示，平保持有的滙控成本價多少，但以後來增持3%的成本是305億元算，加上滙控過去十年的股價介乎徘徊於30元到89元。有證券分折員估計，平保持有控16.55億股，這批股份若以市值計算，帳面損失可能高達數百億元。

值得留意的是，平保投資管理亦持有121億股中國工商銀行（1398），過去三年的持價介乎5.61元至6.31元，工行上周五收3.99元，同樣都要坐艇。

平保亦持有約121億股工行股份。（資料圖片）

相比之下，滙控當年上市前分兩次入股平保，並於2004年上市價10.33元認購15%，之後在2012年全數售予泰國首富卜峰集團的謝國民，當時有報道指滙控在平保一役賺了570億元。

即使平保暫吃眼前虧，謝國民接貨平保後一直有帳面盈利。保險公司的投資看長線，以目前股價看平保在滙控的投資屬言之尚早。平保投資這家發跡於香港和上海的曾經全球最賺錢的外資銀行，究竟是痴心錯付，還是一往情深，董事長馬明哲應該最清楚。