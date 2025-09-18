美國減息｜滙豐等三大行今年首減最優惠利率12.5點子　今年來首次

聯儲局公布最新議息結果，一如市場預期，減息25點子，聯邦基金利率下調至4厘至4.25厘。議息後滙豐宣布跟減，最優惠利率下調12.5點子，至5.125厘。



同時，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率亦調低12.5點子。滙豐對上一次於2024年12 月20日調整港元儲蓄存款戶口利率，當時減息12.5 點子。

另外，由2025 年9月19日（星期五）起，下調美元儲蓄存款戶口利率12.5點子，由年利率0.375% 調低至0.25%。滙豐對上一次於2024年12月20日調整美元儲蓄存款戶口利率，當時減12.5點子。

中銀香港宣佈，自下周一（22 日）起,，將港元最優惠利率由5.25厘調整至5.125厘，港元活期儲蓄存款利率由年利率0.25厘調整至0.125厘。若活期儲蓄存款每日戶口結餘在 1,000,000元或以上，將可享有額外年利率0.001厘。

渣打銀行有限公司宣佈，由2025年9月22日 （星期一） 起，港元最優惠貸款利率將下調0.125釐，由年息5.5釐，調低至年息5.375釐。 同時，港元儲蓄戶口利率亦會由年息0.25釐下調至年息0.125釐。