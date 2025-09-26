滙豐：利伯特自10月1日起任臨時集團主席　常任主席遴選正進行

滙豐控股(0005) 今日確認，早年在畢馬威任職、現為英國石油退休金信託主席的利伯特（Brendan Nelson），將自2025年10月1日起擔任臨時集團主席職務。滙豐現任集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）即將於今年9月30日退任，並於10月1日重返友邦 （1299） 出任非執行主席。



現任集團主席杜嘉祺9月30日退任

滙豐表示，據今年6月6日所發表公告，滙豐確認利伯特將按照股東於2025年股東周年大會上批准的董事薪酬政策，收取每年150萬英鎊酬金。在擔任臨時集團主席期間，利伯特將不會就其於滙豐及其附屬公司HSBC UK Bank plc董事會的其他職務收取額外董事酬金。

滙豐指，利伯特與杜嘉祺近數月來按照監管規定進行徹底交接程序，確保職責平穩過渡，而由高級獨立董事高安賢（Ann Godbehere）領導的常任滙豐集團主席遴選程序正在進行，滙豐將於適當時候公布有關繼任程序的最新消息。杜嘉祺將於常任主席繼任程序進行期間，續擔任集團行政總裁及董事會的策略顧問。

利伯特現為英國石油退休金信託主席

滙豐網站資料顯示，利伯特於1984年成為畢馬威會計師事務所合夥人，之後在該會計師事務所工作逾25年，他自2000年起加入畢馬威英國董事會，並於2006年出任副主席，直至2010年從畢馬威退休。

利伯特過去曾擔任英國石油公司（BP Plc）、國民西敏集團（NatWest Group plc）及其多家子公司董事會的非執行董事。利伯特現時擔任英國石油退休金信託公司主席。

外媒早前曾傳渣打集團 （02888） 前副主席Naguib Kheraj被視為繼任滙豐主席的一個穩妥人選，因他熟悉滙豐在亞洲的核心市場，並曾在渣打董事會任職數年。