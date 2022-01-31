技術指標種類繁多　互相配搭以補不足｜聶振邦

本專欄主力與大家分享筆者對新股分析的見解，但觀乎現時新股市場沉寂，又希望提升大家對股份分析的能力，所以繼上回與大家分享技術分析之中的技術指標後，今次也會續談技術指標之我見，並於日後在沒有新股適合探討，又沒有一些值得關注的股份交易活動時，筆者就會撰寫投資教學文章。承接前文討論，對於要善用技術指標，誠然用上多於一個指標作交易參考，有其可取之處，不過上次與大家以指數平滑移動平均線（Moving Average Convergence and Divergence, MACD）和移動平均線（MA）作解說，認為未能達到互補不足的效果，除了由於兩者之公式參數是股價，亦因同以平均數為運算基礎，得出相似結論的可能性自然很高。

要善用不同種型技術指標，以得出天佳的分析。（資料圖片）

指標如何配搭較能互補不足

故此若要用上兩個或以上的指標作參考時，選上的指標交雜程度越少越好，所以最理想是用上一個以股價為參數的指標，另一個則以成交量為參數的，方能發揮互補不足的最大效果。後者對股指（如恒指和科指等）運用成交量和成交金額是最直接的參考，當然也可配合移動平均的概念，就是將股價或股指換為成交量作參數，再畫出10天、20天和50天等的平均線。但筆者常用是5天平均線，視作成交量的周線圖，畢竟成交量波動性遠不及股價或股指的，所以為了保持成交量的敏感度來觀察，5天平均線是不俗的選擇。

主流技術指標見於四種歸類

此外，以成交量為參數的指標大家也可參考能量潮（On Balance Volume, OBV）、正量指標（Positive Volume Index, PVI）、負量指標（Negative Volume Index, NVI）、價量趨勢（Price and Volume Trend, PVT）、離散量（Accumulation/Distribution Volume, ADVOL）、壓力支撐指標（SSL）、蔡金資金流向指標（Chaikin Money Flow, CMF），以及邱氏量法（CHIU）等。以上指標市場歸類為成交量指標。至於股價指標，則可分為三大類別，就是順向指標、逆向指標和動力指標。

各不同類別的指標使用時宜互相配搭。（資料圖片）

順向指標判別走勢有否規律

「順向指標」是在對股價走勢分析的指標，由於股價走勢較多呈現上下擺動的波幅狀態，因此透過順向指標可幫助投資者看出當時股價移動時是否出現有規律性的趨勢，不論是單邊上升或是單邊下跌，均屬於股價已形成趨勢。當見趨勢確立後，就能作出進場、繼續持股，或是暫不宜沾手的投資部署。現時常見的順向指標有移動平均線（MA）、保歷加通道（BB）、抛物線指標（SAR）、指數平滑移動平均線（MACD） 和三重指數平滑移動平均線（TRIX）等。

至於「逆向指標」是在分析股價是否出現「轉勢」的指標，投資者可用來捕捉股價「轉角」所帶來的投資機會。現時常見的逆向指標有相對強弱指數（RSI）、隨機快步指數 （Fast STC）、隨機慢步指數（Slow STC）、隨機指標（KDJ）、威廉指標（W%R）、變速率（ROC）和乖離率（BIAS）等。而「動力指標」是在分析買賣雙方的力量變化指標，其力量變化將對價格變化帶來直接影響。此指標可作為股價趨勢形成時是否堅固，還是只屬曇花一現的趨態；又能分析股價走趨出現一段日子後，能否繼續保持，還是趨勢將見瓦散的可能性增加。現時常見的動力指標有動量指數（MTM）、動向指標（DMI）、心理線（PSY）、蔡金擺動指標Chaikin Oscillator，以及終極波動指數（Ultimate Oscillator） 等。由此可見，若要用上兩種或以上的技術指標分析股價表現，最理想是以成交量指標，配合三種股價指標之中的其一；不然就是運用配合三種股價指標的其二。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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