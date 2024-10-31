PUMA Deviate及Fast-R系列推出「六大馬」靈感配色

到海外跑馬拉松近年成為香港跑界的大潮流，由最高級別的世界六大馬拉松，到鄰近亞洲地區例如日本、韓國、台灣、新加坡等，每年的大小賽事總有香港跑友的身影 。部份海外馬拉松賽道平坦寬闊，加上天氣清涼乾爽，有利突破成績。跑手在比賽過程跑遍城市的大街小巷，感受海外跑步文化，更是在食玩買以外，「跑友專屬」的旅遊體驗。



PUMA致力與跑友一起跑遍全世界，今季Deviate NITRO™ 3、Deviate NITRO™ Elite 3及Fast-R 2 NITRO™ Elite推出以「六大馬」為設計靈感的Marathon Series配色，由訓練到比賽，全程陪伴跑友締造佳績。



PUMA Marathon Series登場 以六大馬為主題

「六大馬」是全球最受歡迎的馬拉松賽事，在跑友心中有着截然不同的意義。PUMA亦以此為主題推出Marathon Series，陪伴跑友跑遍世界各地，征服不一樣的人生旅程。Marathon Series型號包括Deviate NITRO™ 3、Deviate NITRO™ Elite 3及Fast-R 2 NITRO™ Elite；跑鞋以白色、粉藍色及青綠色為主要配色，並印有「六大馬」比賽地點東京、波士頓、倫敦、柏林、芝加哥和紐約的英文名稱，以及每個比賽的場地紀錄。

三對跑鞋均使用NITROFOAM™ Elite超輕量氮氣科技中底為基礎，突破輕量、緩衝與穩定的界限。Deviate NITRO™ 3是碳板訓練鞋，中底上層是競賽級別物料NITROFOAM™ Elite，下層是為訓練而設的NITROFOAM™構成混合緩震氮氣中底，當中加入叉型碳板以槓桿的原理最大程度將腳趾推蹬的力量轉移為推進力，也有效的降低足部關節推蹬的損耗，令跑鞋足以應付速耐力及比賽配速訓練。

Deviate NITRO™ Elite 3則是輕量競賽跑鞋，僅重194克（6.8安士），整個中底由兩層NITROFOAM™ Elite而成並擁有符合國際路跑比賽標準厚度40毫米，當中置入經改進的PWRPLATE純碳纖強力推進板，整個中底的物料性能的能量回饋高達93%，適合追求完美的跑手。

至於Fast-R 2 NITRO™ Elite，本地跑手林穎璋曾穿這個型號在靜岡馬拉松跑出個人最佳時間2小時19分49秒，成為香港第4名跑進2小時20分大關的跑手，也是香港史上第3快時間。分離式中底和PWRPLATE純碳纖強力推進板是Fast-R 2 NITRO™ Elite的最大亮點，碳纖板延長至腳趾位置，全面增強跑鞋的觸地性能，推動跑手前進，發揮最強速度。

城市賽道氣氛獨特

柏林馬拉松剛在上月底舉行，香港跑步健將及教練Coco便是其中一位參賽者並穿上Deviate NITRO™ Elite 3 Marathon Series出戰。當日氣氛更令Coco十分難忘，她大讚感覺新鮮：「比賽在市中心舉行，沿途觀眾的打氣聲從無間斷，大人、小朋友、老人家都出來觀戰，甚至有人在住所花園一邊燒烤一邊為參賽者打氣，這對香港跑手來說感覺新鮮又新奇，畢竟香港的馬拉松比賽會跑高速公路，沒有觀眾，參賽者只能靠自己。」Coco補充，由出發開始，飛機上已有不少跑友一同前往柏林，到賽前往EXPO取號碼布，已經令她熱血沸騰，絕對是獨特的馬拉松體驗。

比賽氣氛熱烈向來是海外馬拉松的吸引之處，不過Coco提醒，人在外地，未必人人懂得當地語言，所以面對突發情況未必順利解決：「香港比賽大家都熟悉，習慣了整個流程，語言也相同，有問題也容易解決。但到海外跑馬拉松，譬如今次到德國比賽，有的工作人員只懂德語，所以面對突發事情的心態要調節，在各方面要有心理準備。」

過往經驗有利創佳績

熱血跑手Darren已經跑過「六大馬」的其中五個，只要完成11月的紐約馬拉松，便能獲得標誌「六大馬跑手」的「冬甩獎牌」。16至18周的針對性備戰進入尾聲，其間Darren特別注意狀態恢復，將受傷風險減到最低：「準備一次馬拉松比賽，16至18周的課表是必須的。除了訓練里數的強度，肌肉放鬆都極其重要，亦會服用營養補充品幫助恢復，讓我能夠完成高質素訓練。如果有受傷跡象就要休息，『養好腳』才繼續練習。」

談到六大之中最難忘一仗，Darren說是波士頓馬拉松：「2018年的『波馬』非常寒冷，氣溫是攝氏零度，冒着雨雪比賽，還要逆風跑，由大約30公里開始抽筋，最後只可以憑意志艱辛地完成比賽。」

Darren已經有多個海外跑經驗，上月中更穿上Deviate NITRO™ Elite 3 Marathon Series到台灣參加半馬賽事。他提醒有意嘗試海外馬拉松的新手，除了選擇合適裝備，比賽地點同樣重要：「如果第一次跑海外馬，建議選擇到台灣或日本，氣候和飲食皆與香港十分接近，不用適應時差，賽前『儲碳』也容易吃到米飯，在歐美的話就沒那麼方便了。」

一同完賽感覺奇妙

海外馬拉松除了有利跑手突破佳績，也是一種獨特的旅遊體驗，PUMA向來一直支持本地跑團，其中的SD RUNNERS便喜歡一班人出外比賽。「一班人一同訓練幾個月，朝着同一目標進發，一同獲得成果得到肯定，是非常奇妙的事，感覺絕對比一個人到海外『跑馬』充實得多。」他們笑言，一班人去比賽，總會出現不少「蝦碌」趣事，例如約錯時間、約錯地點、遲到等，但只要互相包容就沒什麼大不了，比賽之後的共同回憶更值得大家期待：「我們最難忘的應該是5年前的岡山馬拉松。那次一團二十多人一齊落場跑全馬，賽後更與當地跑會開完跑派對，一同舉杯豪飲，畢生難忘！」

人生必試海外馬拉松 PUMA Marathon Series兼備訓練及競賽碳板跑鞋，將與跑手征服不一樣旅程，創造更多跑步奇妙旅程。