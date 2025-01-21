印裔港人狄龍請纓擔任領跑員　助視障跑手梁小偉挑戰撒哈拉馬拉松

本地視障跑手梁小偉（Gary）將會與在香港土生土長的印度裔領跑員狄龍（Vinny）前往非洲，參加撒哈拉沙漠馬拉松2025（Marathon des Sables 2025），希望用7日時間完成250公里，為不倒翁共融運動協會籌款。狄龍自小熱愛跑步，聽聞梁小偉打算挑戰撒哈拉沙漠馬拉松，便請纓領跑，他表示「一生人不只為自己而活，也想用自己的優點和能力幫助別人」。這場會是兩人第一次合作的比賽，他們近月積極訓練，一起到沙灘練跑，今月底更會到泰國布吉集訓。



狄龍（左）及梁小偉在沙灘上訓練。（由受訪者提供）

視障跑手梁小偉熱愛挑戰，自2010年起到世界各地參加不同比賽，成為首位完成南北極超級馬拉松的視障跑手。他亦多次為慈善挑戰自己，包括在2018年以19日完成環台灣跑，在2019年從北京跑了2100公里回香港，在2023年到日本以40日跑完2300公里，為不同的機構籌款。2025年4月，他再接再厲，將到非洲參加撒哈拉沙漠馬拉松，目標用7日完成250公里。

這次挑戰連結了兩位「大纜都扯唔埋」的跑步愛好者。

狄龍（右）及梁小偉在沙灘上訓練。（由受訪者提供）

狄龍是一位在香港土生土長的印度人，說得一口流利的廣東話，自小熱愛運動，現在育有3名子女。他除了是上班族，還是一位兼職健身運動教練，周末亦會到學校教踢足球，近年參加過毅行者等山賽。去年有一日，梁小偉到訪狄龍的公司，因為狄龍的僱主是梁小偉的朋友，也多次贊助梁小偉的挑戰，包括這次去撒哈拉沙漠馬拉松。

得悉此事後，狄龍自告奮勇，請纓擔任梁小偉的領跑員。他解釋：「因為我覺得一生人不只為自己而活，也想用自己的優點和能力幫助別人，為慈善出一分力。幸好大家一拍即合，Gary很好人，聽完我的自薦後也欣然答應我的要求，他還說：『拜託你和我合作，一同努力為慈善而完成這項艱辛賽事』。」

狄龍過往參加毅行者。（由受訪者提供）

狄龍續表示：「覺得這是天意安排，讓我去挑戰這高難度賽事。要知道過往自己只是睇過、諗過卻未嘗試過，所以遇上機會便覺得不能錯過，是時候嘗試一次。於是我向Gary表示就算幾艱苦也好，也想跟他一同遠赴參加撒哈拉沙漠馬拉松。我知道賽事一定會好艱苦，因為自己也未試過在這些熱帶地方跑、行如此長途的路。現在挑戰就在眼前，無論如何我們都要把它完成，所以現在我們也在不斷積極訓練。」

狄龍與朋友參加山賽。（由受訪者提供）

要練沙漠馬拉松，一定要到沙灘訓練。體能以外，對狄龍最大挑戰是學習當一位稱職的領跑員。他道：「我跟Gary彼此最難忘的事情，就是有時進行沙灘訓練，會在跑步及行路期間，掛住交談而一時忘記他是視障跑手，而自己是領跑員，會忘記領跑員需要為視障跑手瞻前顧後，幸好沒有因此而出現甚麼事故，而現在我已逐漸適應領跑員的身分和職責，比之前做得更好。」

狄龍的祖父及父親也是當兵，他自小很有運動天賦，曾入選港足青年軍訓練營，其後轉打曲棍球，曾代表港隊在1995年到新加坡打四角賽。在不同運動之中，他最喜歡跑步，他解釋：「如果我跑步跑得好，對於我做其他需要跑步的運動，例如踼足球、打曲棍球或打籃球等運動都會有優勢。除了能輔助到我做其他運動，跑步對身體好，也是我喜歡跑步的原因。」

被問到為何將中文名改為狄龍，他表示與影星狄龍無關。他答：「因我英文名稱的姓氏是Dylan，所以譯成中文就成為了狄龍，沒甚麼特別意思。只是碰巧與香港武打明星狄龍的名字相同，純屬巧合。我自己都幾鍾意這個中文名，因為容易令人留下印象，也容易講出口，而且我自己亦容易聽到別人在呼喚我，因此我用了這姓氏作日常稱呼。」

狄龍（右）有次客串幕前拍劇，與喬寶寶合照。（由受訪者提供）

狄龍自言運動底子厚，適應到不同程度的訓練，包括跑山長課。他表示現在是冬天，香港氣溫較低，所以他跟梁小偉將於今月底到泰國布吉，展開為期一周的集訓。他道：「屆時我們會嘗試在當地步行100至200公里，以了解在炎熱天氣下進行長課的困難，以及有甚麼注意事項和值得改進的地方。」

他希望幫助梁小偉成為第一位亞洲視障跑手完成撒哈拉沙漠馬拉松，同時透過這次挑戰，鼓勵大眾幫助更多有需要的人。他說：「大家都是人，每一個人都不知道自己何時需要別人幫助，所以換位思考下，自己幫得幾多都是『賺咗』。」