【渣打馬拉松2019】港九D1前哨戰　渣馬新力軍大結集！

港九D1田徑賽在即，一眾學界跑手自然勤加練習，期望能夠在這個全港最大型的學界田徑賽創造佳績，為校增光。 渣打馬拉松一向設有青年組別賽事，一班學界長跑精英當然群起參加，希望能在這個全港最大型的馬拉松賽事「跑」出名堂。 距離首日賽事僅餘10日，未知今次渣馬會否成為港九D1田徑賽的前哨戰？

謝俊賢 拔萃男書院 10公里男子組青年組冠軍（全場第4）

10公里男子青年組冠軍謝俊賢。（徐焌然攝）

於學界長跑界未逢敵手的謝俊賢（Michael）雖然勇奪10公里青年組冠軍，但他仍然對自己所造出的時間（33分23秒）不滿意，「今天狀態不太好，對造出的時間不滿意，與上兩星期所造出的10公里時間相差足足50秒，絕對可以跑得更快。」大病初癒的Michael，表示暫時會以休息為主，「距離港九D1田徑賽不足兩星期，備戰這段時間主要以休息為主。始終對現時的我來說，休息比訓練更重要。」假如Michael希望今年在港九D1田徑賽再次衛冕1500米及5000米兼打破學界紀錄，接下來確實需要好好保重身體。

謝俊賢衝線一刻：

韋禔 聖士提反女子中學 10公里女子組青年組冠軍（全場第2）

10公里女子青年組冠軍韋禔。（徐焌然攝）

韋禔首次參加10公里賽便以37分44秒成為青年組冠軍，更是女子組全場亞軍，可謂一鳴驚人。能夠成為青年組冠軍，「全靠」胞姊韋祺因病缺陣，「原本她（韋祺）會與我一起跑10公里賽事，但她早上身體不適，未能與我一並肩出賽。以往我亦未有參與過10公里賽事，所以今次賽前我沒有任何特別目標，只想開心完成賽事。」韋禔所就讀的聖士提反女子中學今年由港九D2田徑賽升上D1作戰，這名越野跑精英賽亞軍表示無懼挑戰，「我知道D1氣氛很不同，有些學校聲勢浩大，還看最後誰能第一個跑到終點。」

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首次參與渣馬10公里賽便能成為女子組全場頭3，韋禔前途無可限量。（徐焌然攝）

10公里女子青年組前三名：冠軍韋禔、亞軍黃卓寧、季軍Lam Yee Ching。（徐焌然攝）

麥文鋒 聖瑪加利男女英文中小學 半馬拉松男子組青年組冠軍（全場第10）

半馬男子青年組冠軍麥文鋒。（徐焌然攝）

去年半馬青年組亞軍得主麥文鋒（Alex）捲土重來，今年矢志勇奪冠軍，卻在渣馬前兩星期不敵病魔，「年初二時感冒、發燒，近兩星期病情反覆，嚴重得連慢跑亦感辛苦，猶幸今日仍能達到賽前目標（青年組第一）。」這名聖瑪加利長跑隊領軍人物，今年將港九D1田徑賽的目標放在5000米上，「希望（5000米）能得到前四名，始終今年競爭都比較激烈。至於學校方面，能突破去年（第9名）的排名便已經滿意。」主力半馬的Alex，直言學界賽事路程太短，未能展示自己最佳一面。

麥文鋒衝線一刻：

+ 3 + 2

黃卓寧 協恩中學 10公里女子組青年組亞軍（全場第4）

10公里女子青年組亞軍黃卓寧。（徐焌然攝）

「身兼多職」的黃卓寧，為協恩籃球、手球、投球、田徑、室內划艇的校隊代表。今年中六的她反而因為應考模擬試，獲得更多休息時間，從而在今年渣馬取得好成績，造出38分06秒的成績，「今次突破了個人最佳時間超過一分鐘，感覺自己耐力比以前好，因為近期需要專注讀書，所以睡眠時間比較充足，身體狀態亦隨之更好。」作為去年港九D1田徑賽800米及1500米的「雙金得主」，黃卓寧期望今年衛冕，「除了衛冕之外，希望在這兩個項目跑出個人最佳時間。至於學校方面，希望協恩能夠穩守第三，再看看能否再有突破。」

黃卓寧衝線一刻（徐焌然攝）

謝俊賢與黃卓寧均為陳嘉威（中）的門生。（徐焌然攝）

張瑞謙 香港華仁書院 10公里男子組青年組季軍

10公里男子青年組季軍張瑞謙。（徐焌然攝）

雖然奪得青年組季軍，但張瑞謙（Trevor）並不滿意自己表現，「今日造出的時間（35分21秒）與個人最佳時間相差近兩分鐘，上星期受腸胃炎影響，要減少訓練，未能以最佳狀態作賽。」而Trevor在港九D1田徑賽的目標則在乎突破自己，「希望能在1500米及5000米打破個人最佳時間，並且能夠晉身前三名。」