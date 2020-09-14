跑步｜連詩雅跑完8公里曬爆汗濕透照　自稱「兩無」以真面目示人

撰文：顏銘輝
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連詩雅（Shiga）常常做運動，保持健美身材，她昨日在炎熱天氣下跑步，跑了8公里。她在社交網站分享了跑步後的爆汗照片，香汗淋漓，運動上衣都滿佈汗水的痕跡。她表示沒有化妝，也沒有加filter，以素顏look示人。
連詩雅昨日在Instagram與網民分享她跑步的照片，有張相見到她雙手放在欄杆上，表情有點強顏而笑，似是還在喘息；另一張相就見到，她滿頭大汗，香汗把髮絲黏在臉上，以運動上衣亦被汗水沾濕，分成深淺兩色。
【連詩雅分享跑步後相】
連詩雅留言：「今日呢8K（8公里）有點辛苦，不過流汗好正！」有網民留言認為她頻頻分享運動照，已經變成運動KOL。她還在IG Story分享，指此刻跑步後的她是「兩無人士」，分別是「no make up（沒有化妝）」及「no filter（沒有濾鏡）」。
【連詩雅運動相】
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