紅人健身｜2020年精選4大女神　跟着做練體能打好生活基礎

《紅人健身》系列今年跟大家追蹤不同地方的健身達人，如何Keep fit塑造美好身材。 本年合共31篇文章，參考及研究每位主角的健身方法，陪伴讀者學習運動知識。來到全年最後一日，我們按體適能定義，精選4名健身網紅，方便大家按自己需要，增進運動知識。

按康文署資料，「體適能」分為健康體適能及競技運動體適能兩類，而健康體適能元素有5項，分別是心肺耐力、肌力及肌耐力、柔韌度、身體肥瘦組合和神經肌肉鬆弛。擁有良好體適能，可以勝任日常工作，亦可輕鬆享受休閒。保持良好狀態，身體能夠應付突如其來的環境變化，以及生活壓力。

以下4名健身紅人，不時在IG和YouTube分享運動知識。她們的鍛煉方法涵蓋身體各方面，大家按「片」索驥，針對自己需要強化的方面，持之以恒，必有收成。

1）心肺耐力和神經肌肉反應兼備 - 甜美空姐Joey Tng（湯祖瑜）

網上健身教學短片，大多是教人操練肌肉，甚至標榜「不用跳」和「不出汗都能瘦」，一大原因是網紅和傳媒都想增加瀏覽量。很多人覺得心跳加速很辛苦，見到又跳又走的短片就避之則吉。為迎合觀眾需要，鍛煉心肺耐力的短片就較少。可是，心肺耐力是體適能重要一環，而且對消脂有直接幫助，絕不該忽略。幸好，我們有協助到大家強化心肺耐力的Joey Tng。

按Joey Tng圖輯，了解體適能，讓自己變得更fit:

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Joey Tng的體能教學涉及很多跳躍動作，心率會持續提升到高水平，加上每節訓練往往達30分鐘，對消脂減磅很有幫助。此外，她經常要學生手腳並用，既練到身體協調有又練到神經和肌肉反應，一舉兩得。在家鍛煉體適能，此乃不二之選。

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Joey Tng的旅遊和運動照片：

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2）身體肥瘦組合 - 全能Hana（漢娜）

肥或瘦包括很多元素，例如飲食、生活習慣和運動種類等，並不是兩言三語能解釋清楚，而早前Hana撰寫的《漢娜女子力》一書，就分享了減肥失敗原因、修身謬誤、健康飲食餐單和訓練方法等，十分全面，而在她的YouTube頻道就有更詳盡分享。

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3）柔韌度 - 瑜珈女神倪晨曦

據學習瑜伽的男女比例推測，女性較男性重視柔韌度。而男跑友又確是常常忽略伸展，久而久之，肌肉繃緊，身體活動範圍會受限，跑姿都會受影響，不能隨心所欲地跑。在網上學習伸展度絕不困難，Coffee（林芊妤）的教學是熱門之選，Coffee不單會教大家伸展，還會協助大家強化肌肉，例如腹肌。而今次推介倪晨曦，只因Elva相對集中在伸展和改善協調。讀者想集中改善柔韌度，倪晨曦的教學短片是好選擇。

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除了瑜珈，普拉提都有利伸展，並能強化體能，想了解兩者分別，就可以按圖細看：

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倪晨曦不單熱愛運動，對時裝亦很有心得：

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4）肌力及肌耐力 - 強健女將May Liu

May Liu精通各種健身方法，簡單如徒手或阻力帶，複雜至大型健身器材都難不到她。今年健身室被迫時開時關，習慣在健身室訓練的人都未必適應到，May Liu的多方位訓練方法，就讓大家在家或健身室都找到鍛煉辦法，滿足不同的體能訓練需要。

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2021年是新開始，祝大家練好體適能，迎接更好的未來。

按圖細看，May Liu的運動和生活照片：

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