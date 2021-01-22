跑鞋｜UltraBOOST 2021比拼元祖版　內外大改變前後逐點解構

撰文： 曾柏熊 最後更新日期： 2021-01-22 19:42

每年這個時侯，差不多舉行渣馬，香港社會間長跑氣氛達至頂峰。可是，「冇嘞、冇嘞」。 疫情未解決，比賽又由1月24日延至10月24日，大家都只有乖乘地靜待．然而，一眾運動品牌發布新鞋，早有計劃，難以這麼靈活調動。一年半載前，預定跑季發布的重點跑鞋，那怕社會大眾跑步氣氛未回升，還是要亮相。當中包括Adidas歷來作出最大調整的UltraBOOST 2021。

adidas UltraBOOST 2021特色性能：（按圖放大）

adidas UltraBOOST 2021（01美術製圖）

其實早在去年間，網上早已有大量UltraBOOST 2021的「諜照」流出，單憑肉眼已經可以看到。今次adidas為UltraBOOST作出的改動，是系列自2015年元祖UltraBOOST推出以來，改動最多的一次。這一次不是「小修小改」，例如單純調整一下BOOST物料的成分比例，改變物料編織法增加伸展空間，或者偷輕一下個別部件等。UltraBOOST所提倡的跑感形式，在2015至20年間可謂始終如一。

來到今年，這一代UltraBOOST卻是真正調整結構，整個鞋子的從流線輪廓、中底硬度和厚度等的明顯變化。從基礎上捨棄了UltraBOOST的原始比例，可預期的跑感肯定截然不同。

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這一代UltraBOOST是真正的結構調整。（網上截圖）

現在鞋子正式發布，我們手中擁有的資料更多，亦發現新UltraBOOST之不同，比單純加厚了中底增強緩震的「老調」，豐富得多。不論在運動還是時尚層面來看，這次改動的意義都十分重大。UltraBOOST性能不俗，卻一直停留在日常訓練的養腳跑鞋，鮮會用作落場追時間。

及至時尚層面，UltraBOOST在近年都市機能潮流盛行之下，受追捧程度早已大不如前。這次大改款，或成為系列重新自我定位的機會。為進一步了解系列的演變，這次我亦從鞋櫃中尋回6年前的元祖UltraBOOST，測試之前，先簡單從緩震、穩定、外觀環節，比較最新與最舊的不同。

UltraBOOST 2021 VS UltraBOOST 1.0：（按圖放大）

UltraBOOST 2021 VS UltraBOOST 1.0（01美術製圖）

+ 2 + 2 + 2

毋庸置疑的緩震大升級

雖然由UltraBOOST 19開始，當中的BOOST物料比例相對過去3代比較增加了20%，增強密度及回彈力，並減少踏步時腳掌陷進中底的跑感（我形容是有點「膩」）。但是，它們依然有一個共通點，就是打從元祖UltraBOOST計起，系列中底的比例都是維持在後跟22毫米、前掌12毫米、掌跟差10毫米比例。由於以緩震為目的的鞋款，掌跟差都是會比較大的關係，一直維持這10毫米比例的原因，可說清晰不過，藉此達至品牌設計師認為最佳的緩震與反應平衡。

一眼看到中底之別。（曾柏熊攝）

UltraBOOST 2021的前、後中底，分別增加至20.5和30.5毫米之後，當中追求的腳感肯定會有不同，性能表現在之後段落繼續討論。然而，新UltraBOOST跟元祖版本比較，BOOST物料的含量是歷年之冠。縱使中底按照當今流行的厚底跑鞋的潮流而大大加厚，掌跟差竟然都是維持在10毫米的比例上。可見UltraBOOST 2021未有意思在提速方面著墨，而是維持了緩震的根本要求，只是性能卻實實在在地提升了。與此同時，由於純粹追求厚底緩震，而沒有針對性的部件配合的話，跑鞋予跑手的反應通常都較差，靈活性能方面還有待觀察。

UltraBOOST 2021跟元祖版本外底完全不同。（曾柏熊攝）

另外，UltraBOOST 2021跟元祖版本還有一個非常不同的細節，值得一提，就是外底分別以Continental輪胎物料，以及adidas自家製的StretchWeb物料。為了加強StretchWeb的效能，品牌曾嘗試將它製成「顆粒狀」結構，卻很易磨蝕，故經過兩代之後，至今都變成Continental輪胎物料，抓地性能大致跟歷代分別不大，在此不贅了。

UltraBOOST 2021的設計充滿時代感。（曾柏熊攝）

穩定系統大改動 平衡30.5毫米中底的「副作用」

有說中底是每一款跑鞋的靈魂，成份調配直接影響了性能表現。前面提過，雖然我不是這個系列的「忠粉」，但總算每一代都擁有過，對於這款跑鞋中底的描述，一直以來我都予以跑感「較膩」的評價，也就是用來「養腳」。日常訓練實在一流，但如果要追時間，又或者應付長距離，而身體很疲累，UltraBOOST對我而言就會變得腳步很「沉」，愈跑愈無精神。

如果跟元祖UltraBOOST比較，19、20版本的中底，BOOST成分增加了20%。總結而言，這調整只是「改善」了跑感「較膩」，仍有改善空間。當2021版本改成略超21%的BOOST含量時，純講跑感，我不相信會有太大不同。如果沒有相關部件配合，以應對此狀況，加厚了的中底，甚至有機會進一步放大這種尷尬現象。

Torsion System告別。（曾柏熊攝）

幸而，我看得到的，adidas設計也看得到，並作出系列推出至今，另一個最主要的調整，就是將品牌聞名的穩定系統Torsion System抽出，取而代之是新一代的LEP (Linear Energy Push) 系統。它最特別的地方，在於防止不正常左右扭曲之外，亦加強了15%中底硬度，令鞋身較難在前後彎曲，減少鞋身結構在步伐間的變化，以免腳掌扭曲時減弱了前向推進的能量，理論上平衡到緩震與動能的發揮。

取而代之是新一代的LEP (Linear Energy Push) 系統。（曾柏熊攝）

同時間，鞋跟的Heel Counter部件亦從19、20版本的「橫8字」柱狀結構，回歸更接近元祖作的夾片狀結構。這種手法無疑會令鞋子的重量增加，升至340克，已是UltraBOOST系列史上最重的款式。但由於近兩代8字柱結構，實在太單薄，個人略嫌太鬆，好像過份執著於「精簡」，而忽視了穩定腳掌的本意。因此當UltraBOOST 2021的Heel Counter決定回歸元祖作的模式時，我是充滿期望的。

合乎當代的外觀設計

最後，過往UltraBOOST系列的成功，除了長跑的功能性外，時尚面目亦是一大重要因素。誠然，貪新忘舊是潮流的常態，加上類似定位的跑鞋選擇亦很多。無論運動還是時尚層面，UltraBOOST系列多年來在整體輪廓變化不大之下，風頭早已大不如前。然而這次大改款，卻是扭轉形勢的機會。最起碼，高緩震與突顯機能的外觀，都是這個年代所講究的元素。鞋面分別使用50%Primeknit，和50%Parley Ocean Plastic的PRIMEBLUE環保紗線，回收自海洋廢棄塑膠，亦盡量滿足到環保人士購物時的考量。

雖然加厚了，但掌跟差維持在10毫米。（曾柏熊攝）

然而，另一樣令我較擔心的，是UltraBOOST本來從第一代的Primeknit，過渡到更薄更輕的Primeknit 360，和太空艙安全帶使用的TFP紗線等。高擴張性襪套狀結構，在使用環保紗線的強度、伸展度等等，會否令表現受影響，令人關心。盲目追求輕巧，有可能弄巧反拙。

事實上，如果硬要比較，我反而更喜歡元祖作的Primeknit結構，提供較高保護性能，以及充實的包裹度。反正穿著的目的，都不是比賽追時間。些微重量的代價，換來日常訓練時的舒適感，還是值得。希望真正實測最新一代UltraBOOST時，可給我一點驚喜吧。

我反而更喜歡元祖作的Primeknit結構，喜歡它較高的保護性能，以及充實的包裹度。（曾柏熊攝）

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