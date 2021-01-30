家居健身︱Decathlon平民健身裝備　五舊水加心機換六嚿腹肌

撰文： 曾柏熊 最後更新日期： 2021-01-30 09:14

隨心隨意外出訓練，至今依然是奢望，即使到街上跑個步，方便程度遠不如前。體能訓練嗎？最方便的位置，大概是每個人的家中。 這樣說或許有點「離地」，尤其在居住面積有限的香港，建立自己的安樂窩已不容易，還要建立自己的健身空間？如果有針對性的目標，還是有辦法在有限的空間和資源間在家健身； 今次我們便嘗試用$500以內成本，入手一套在定訓練腹肌的裝備，並由Decathlon健身運動大使Jason分享3個入門動作和訓練日程，從零開始，由今日起練腹肌，再無藉口。

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「五舊水」在家練腹肌的裝備（按圖放大）

在家放備腹肌訓練裝置，其實唔難！

在家訓練，有時未必要全部都「大大件」，耗費家居空間。小型的訓練工具，靈活地針對不同肌肉組訓練，對多數香港人來說或許是更貼地的方案。正如今次Jason選取的5件訓練裝備，滑行盤、阻力帶、懸吊訓練器和健腹輪等等，都是一個袋子可收起的裝備，價錢與收納問題都不用太擔心。

大家更需要擔心的，反而是很多人都是在入手裝備之後出現的問題：三分鐘熱度。

由於毫無頭緒下亂用，或者不懂為自己編排適當的訓練菜單等原因，做了不久見效果不大，漸漸便失去熱情，放在家中一角積塵。其實任何運動最重要的，是恒心。

今回Jason先為大家介紹3個「入門級」的腹肌訓練動作，大家不妨根據以下動作組數，每星期做2至3次即可。「眼利」的讀者或許會留意到，以下3組動作未用盡5件訓練裝備。控制難度，別嚇怕自己，從入門動作配合工具，為自己養成運動訓練的習慣，才在後續教學文章中，增加動作難度吧。至於能否換來「六嚿腹肌」，還要配合飲食和體脂等因素。

另外一提，Jason亦提到在家訓練，其實亦建議穿上訓練鞋子，取其避震和抓地性能，訓練更得心應手。

動作1：抬腿

Step 1： 平躺在地上 Step 2： 下背貼地，核心肌肉發力，用腹力帶動雙腳 Step 3： 腹力帶動雙腳，提起至約90° Step 4： 雙腳向下回送，但腳跟不能觸地，重複動作做12次，共做3組 #注意 1 雙手平放即可，留意動作運用腹力完成 #注意 2 如感覺太難，動作可改為曲膝抬腿

動作2：捲腹

Step 1： 平躺在地上，下背貼地、雙手平放、曲膝 Step 2： 收緊腹部肌肉，用腹部捲上，但下背不要離地 Step 3： 回復原位，重複動作做15至20次，共做3至4組 #注意 1 雙手別放頭，變成用雙手拉起腰腹 #注意 2 下背不要離地，變成仰卧起坐，很傷腰

動作3：阻力帶跪拜式捲腹

Step 1： 選一條適合個人能力的阻力帶，將它繫在門頂 Step 2： 雙手緊握阻力帶，雙手放在頭上方 Step 3： 用腹力向下捲腹 Step 4： 回復原位，重複動作做8至12次，共做3至4組 #注意 1 阻力帶宜繫於引體杆上，惟香港的住屋面積問題，可嘗試先將阻力帶繫於筷子上，再置於門頂後關門，但一定要注意安全 #注意 2 注意動作由腰腹主導，手肘不要下垂，錯用手力

教練Jason Mak -Decathlon健身運動大使 -健身教練（NSCA-CPT）

使用阻力帶例子和注意事項：（按圖放大）

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10個運動前熱身注意事項：（按圖放大）

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