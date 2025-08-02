《跑步人誌．方賢明2》與金智武的君子之爭：唔係佢我全部金牌

訪問方賢明（Sean Fontaine），當然不得不提他的最強對手兼老友金智武（Khan Mohammad Kamran）。相比起自認好勝的金智武，Sean對輸贏看來不太計較，就算笑稱：「如果唔係佢我全部都金牌」，看得出來他其實對一堆銀牌不太在意。

他一臉坦然，實在忍不住壞心腸地問他：「其實會不會有一點點介意？」方賢明說出他與金智武的一件往事盡顯二人惺惺相惜的友誼，「佢贏我一樣開心」。一段香港中距離跑漂亮的君子之爭，由他2022年9月回港開始。

跑步人誌．方賢明︱系列之二

攝影：廖雁雄



方賢明（Sean Fontaine）。（廖雁雄攝）

「好開心有佢，訓練比賽都唔可以hea」

2022年9月方賢明從美國回港，就算放下跑步兩年重新訓練，慣常在美國大學學界高水平作賽的他，沒想到在香港參加一場田徑賽，會遇到如此高水平的選手，「我無諗過香港有人會跑得咁快」，他形容那場比賽「輸得好慘」。那個狠狠擊敗他的跑手，正是較他小3歲的金智武。

當時沒有教練，要「自己教自己」的Sean，賽後獲金智武的教練Jacob Rubin招手，加入成為跑團一員，自此常常與Kamran一起訓練，更成為好朋友，方賢明說：「好開心有佢，訓練要push自己好多，比賽唔可以Hea跑，進步好快」。

方賢明與金智武齊跟隨Jacob Rubin教練訓練，彼此十分老友亦惺惺相惜。（IG@seanfontainehk）

與金智武的瑜亮之爭

細心一想，他的話實在有道理，香港男子800米賽事能跑得這麼快的基本上就是他們兩個，如果他們沒有對方，比賽很大機會大幅拋離其他對手，缺乏競爭力之下成績突破一定沒有那麼快。

他笑言，「因為佢，比賽全部拿第二名，如果無佢全部都係金牌」，言談間卻顯得毫不在意，Sean直指，「我跟Kamran的目標都是進步和有成績，而不是第一名」，並解釋：「有些比賽拿第一名，成績不夠好，我們兩個都唔開心；有些比賽就算輸咗，但成績好，一樣會好開心。」

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「佢真係好好人」

兩人在跑道上互相推動，加上都是在香港土生土長的非華裔青年，中學年代同為足球校隊隊長，因此特別投契，同樣視對方為好朋友。方賢明還記得2023年香港田徑錦標賽（Hong Kong Athletic Championship）800米首度奪冠衝線後一幕，「比賽之後我扒咗落地，Kamran就算輸咗，都拉我起身，然後同我講：You're Hong Kong Champ（你是香港冠軍）」。金智武早在少年時代已連續在2018、2019年香港田徑錦標賽稱霸800米，這個有風度的小舉動讓方賢明很是感動。

世上沒有無緣無故的愛，惺惺相惜的友誼經過年月累積，而日漸深厚，「有次比賽Kamran中Covid不能跑，但他為我做pacer帶我跑，那次我跑得好好，佢真係好好人。」因此就算Sean決定退役，仍希望日後有機會幫Kamran做領跑員，報答對方。訪問當日原本是他們的跑團訓練日，想趁機會為方賢明跟一班戰友留下合照，不巧金智武和Jacob教練因前赴比利時比賽訓練改期，然而一提起金智武這個好對手和拍檔便滔滔不絕。

短跑出身的方賢明，一跑起來渾身是勁。（廖雁雄攝）

「佢贏我一樣開心」

言談間方賢明不斷流露對金智武的欣賞，認為對方目前狀態大勇，預告Kamran打破香港紀錄將陸續有來，自認無論在訓練以至比賽已追不上對方，「練習的時候已經知道，佢真係快過我好多」。二人身高即使都是1.83米，無論身型和跑法也截然不同，短跑出身的Sean明顯肌肉和力量更強，拍照的時候一跑起來便渾身是勁；金智武身型相對屬「鋼條型」，跑起上來如羚羊般輕快靈巧，可謂各有千秋。

回說2024年6月港運會那次經典的雙雙打破塵封25年男子800米香港紀錄，Sean清楚記得：「第一次破香港紀錄那次，原本我領先，最後10米佢過我少少，輸0.08秒。」金智武跑1分52.08秒，方賢明跑1分52.16秒，「時間創香港紀錄好開心，無諗係第二名，佢贏我一樣開心。」

方賢明為訪問拍照而跑得渾身是汗。（廖雁雄攝）

同年7月他們一起到日本比賽參加東海大學長距離競技會800米賽事，再次一起打破港績，金智武跑1分51.50秒，方賢明成績1分51.77秒，「又係臨尾後上過咗，之後一齊食sushi做宵夜慶祝。」

Sean承認「有啲比賽都希望自己贏」，隨着他退出賽場，二人漂亮的君子之爭亦告一段落。那怕兩次打破男子800米香港紀錄都未能在紀錄簿上留下名字，方賢明絕對是與金智武同樣重要、推動香港中距離成績更進一步不可或缺的跑手。而他與Kamran、朱洛言、梅山林（Khan Muzammil）今年1月聯手打破男子4 X 800米接力紀錄，亦在香港跑界留下印記。

（跑步人誌．方賢明︱系列之二）

《跑步人誌．方賢明1》目標全達成退役無遺憾：我個故事都幾勵志

《跑步人誌．方賢明2》與金智武的君子之爭：唔係佢我全部金牌

《跑步人誌．方賢明3》吳彥祖外甥身份抗拒入娛樂圈 我好鍾意香港