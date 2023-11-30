小西灣運動場大維修　2023年12月6日起暫停開放8個月

踏入練跑旺季，卻一再傳來大型運動場暫停開放的消息。繼沙田運動場後，位於東區的小西灣運動場亦因翻新工程暫停開放，為期更長達超過8個月。



小西灣運動場。（Google Maps）

小西灣運動場地點偏遠，大部分時間跑道相對少人，場地頗適合用作「衝圈」，而且環境優美，亦方便港島區跑友。

可是逐處要進行翻新工程，今年12月6日至明年8月31日暫時關閉。各位跑友敬請留意，切勿「摸門釘」。

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另一練跑熱點沙田運動場，已在2023年10月3日關閉。該處同樣因翻新工程，暫時不能開放，直到2024年6月30日為止。康文署建議市民可轉到同區的馬鞍山運動場。

其他暫時停用運動場或設施：

- 天水圍運動場的跑道設施在2023年11月16日起分階段局部圍封，以進行跑道地面維修工程，預計於2024年1月10日完成。

- 兆麟運動場的草地足球場2023年12月11日至12月31日暫停開放，以便進行冬季草地保養工程。在關閉期間，市民可使用屯門鄧肇堅運動場的草地足球場。

- 大埔運動場的草地足球場2023年12月19日至2024年1月1日暫停開放，以便進行草地保養工程，而跑道將如常開放。在關閉期間，市民可使用同區的人造草地足球場，包括：廣福公園足球場或廣福球場。