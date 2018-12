PS4＆Switch 2019年1月必玩遊戲 KH3、Biohazard RE:2 重製晒冷

【1月必玩PS4﹑Switch遊戲】新的一年又快到,聖誕檔期後一眾廠商也沒有放軟手腳,在1月推出多隻精彩遊戲為2019年打響頭炮。當中矚目的必定是由2013年公布消息至今的《KINGDOM HEARTS III》和E3展上帶來驚喜的《Biohazard RE:2》。除了這兩個大作之外,1月還有數隻重製或移植遊戲遊戲非常吸引,馬上為大家介紹1月必玩的7隻精彩遊戲。

《宵星傳奇Remaster》平台:PS4/Switch(1月11日推出;RPG類遊戲)

日系RPG遊戲《Tales of 時空幻境》系列人氣之作《Tales of Vesperia 宵星傳奇》,時隔約10年重新在次世代主機上推出重製版。《Tales of Vesperia 宵星傳奇》令玩家著迷的除了貫徹正義的感動故事外,還有令玩家有如看動話般的即時事件畫面。由Production I.G製作的遊戲動話,令高潮迭起的劇情更完美呈現在玩家眼前。另外,改良自《深淵傳奇》的3D埸地自由移動的戰鬥系統,配上插入立體繪畫的必殺動作,戰鬥爽快又華麗。喜歡《幻想傳奇》系列或日系RPD遊戲的玩家,絕對不可以過錯1月推出的《宵星傳奇Remaster》。

《New 超級瑪利歐兄弟 U 豪華版》平台:Switch(1月11日推出;ACT類遊戲)

玩過《超級瑪利歐 奧德賽》這高自由度的3D Mario後,Nintendo把Wii U上的《New 超級瑪利歐兄弟 U》以加強版的姿態移植到Switch上。回到玩家們熟悉的橫向捲軸玩法,這豪華版除了原本的瑪利歐、路易吉和奇諾比奧外,更加入了偷天兔和奇諾比珂兩名新角色。偷天兔就算碰到敵人也不會受傷,適合新手使用;奇諾比珂取得王冠能變成奇諾比姬公主,能二段跳和掉落洞穴會自動返回。最令玩家興奮的是,遊戲還收錄了《New 超級路易吉 U》,加上新的關卡,總數達164關。約6000日圓建議售價,但有兩隻遊戲的內容,雖是移植作,不過算是Switch 2019年不俗的打頭陣之作。

《人中之龍4 傳說的繼承者》平台:PS4(1月17日推出;AVG類遊戲)

12月玩過了《JUDGE EYES 死神的遺言》(人中木村),大家對這類遊戲有否提高了興趣。同由名越稔洋製督的《人中之龍》系列的高清化計劃,終於在來到第四集《人中之龍4 傳說的繼承者》。雖然不是「極」重製,不過高清化帶來了繁體中文版,舊玩家終於可以1080p﹑60fps的畫質,原汁原味重溫《人中之龍4 》的故事內容。本作以4名主角的角度串連整個故事,4名主角使用不同的戰鬥風格,各個角色的背景也影響著他們在「神室町」的行為(玩法),《人中之龍》的粉絲不可錯過。

《KINGDOM HEARTS III》《王國之心 3》平台:PS4(1月25日推出;RPG類遊戲)

《KINGDOM HEARTS III》可說是玩家望穿抽水之作,由2013年已經推出消息,終於在2019年1月正式推出。由《Final Fantasy》和Disney眾多出名角色聯手登埸的《KINGDOM HEARTS》早在前兩代已經俘虜了不少玩家,今集更收錄了系列作中最多的Disney作品。跳入《冰雪奇緣》﹑《小熊維尼》﹑《魔髮奇緣》﹑《Toy Story》等耳熟能詳的世界,對抗Heartless和真 XIII 機關,「鑰刃戰爭」和尋找「新七心」的目的將在《KINGDOM HEARTS III》一一曝光。

《Biohazard RE:2》《生化危機 2 重製版》平台:PS4(1月25日推出;AVG類遊戲)

在E3展上公布消息的時候,令全球的玩家為之震撼。《Biohazard 2 Remaster》不只是一隻高清化作品,簡直是完全的重製。以1998年《Biohazard 2》的故事為基礎,使用《Biohazard 7》的「RE 引擎」重新製作,以第三人稱的過肩視點和1080p 3D繪圖重現PS1的經典作品。即使當年有玩過的玩家,相信看完《Biohazard 2 Remaster》預告後也會覺得這根本是全新的遊戲吧。除了使用「RE 引擎」這一驚喜外,遊戲的內容也不完全相同,一些重要的劇情和Boss登埸也會重新編排。這隻《Biohazard 2 Remaster》已經成為不得不玩的喪屍遊戲。

《Fate/EXTELLA LINK》平台:Switch(1月31日推出;ACT類遊戲)

承襲PS4和PSV的《Fate/EXTELLA LINK》終於也在Switch版登埸,Switch將支援面對面和網絡的4vs4組隊對戰,Fate加上無雙玩法,在Switch上更能享受聯機對戰的樂趣。NS版更新增了尼祿﹑玉藻前﹑阿提拉三個玩偶化服裝,使用大頭公仔在戰埸上斬瓜切菜喜感十足。

《奈爾克與傳說之鍊金術士們~新大地之鍊金工房~》平台:PS4(1月31日推出;RPG類遊戲)

《鍊金工房》系列20周年的紀念作《奈爾克與傳說之鍊金術士們~新大地之鍊金工房~》,玩法也有明顯的提升,玩家可以製作出屬於自己的城鎮,在城鎮上有多達200多種設施可以建造,設施也將與《鍊金工房》系列有關,系列作不同的作品象徵也能在城鎮中建設出來,系統作的粉絲可以在這一集中回味各種《鍊金工房》的回億。今集的劇情和互動極為豐富,不同的居民都有著好感度,提升後可以知道人物背後的劇情,超過500種以上的遊戲事件,完全是日系RPG玩家,或《鍊金工房》粉絲必玩之作。(中文版將於2019年3月26日推出)