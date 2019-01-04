【繪真．妙筆千山】故宮博物院出手遊？佛系解謎　打機當睇山水畫

網易最近在手遊市埸的動作非常多，公布和暴雪推出《暗黑破壞神》手機版後，近日又和北京故宮博物院合作，推出《繪真．妙筆千山》手機遊戲。聯想到遊戲和北京故宮博物院的關係，大家可能會以為是非常沉悶的教學式遊戲，不過玩上手後，絕對有耳目一新的感覺。

北京故宮博物院的首隻手機遊戲《繪真．妙筆千山》，遊戲以《千里江山圖》為背景，以相似的畫風、意境和山水，在遊戲中還原。玩家在遊戲中進入畫中世界，有如親歷這幅「中國十大傳世名畫」的萬里山水般。從遊戲中，玩家不單可以體會到《千里江山圖》的山水怪奇，更能在解謎的過程逐步了解畫中深意。

《繪真·妙筆千山》山水間每人都有著不同的秘密之處，連繫著整個故事（官方圖片）

《繪真·妙筆千山》整個遊戲的風格都和《千里江山圖》十分相似（官方圖片）

畫中解謎道出山水真意

筆者和大家一樣，起初知道這是北京故宮博物院推出的遊戲，再加上聽來沉悶的古畫為主題，第一時間以為這是一樣傳統的教育式遊戲。不過，實際遊玩後，就明白到這隻佛系遊戲的深度。遊戲中主要圍繞 3 名角色（和尚﹑少年和妙山畫師），在現實和畫中世界穿插，每一章都是一個「獨立」的故事。玩家要從《千里江山圖》不同的節錄中，對主題進行解謎，例如比翼﹑女魃等。在中國風濃厚的地圖上，找出和主題有關的事物完成解謎，玩法雖然簡單，但當中的心思卻細膩。

遊戲和古畫的連接

《千里江山圖》是一幅在整絹上畫成的作品，遊戲則以橫向平面視角為主，令玩家有如入畫境的感覺。放棄複雜的操作，全用點擊解決，使玩家更純粹享受遊戲的樂趣。當然遊戲中的山水亭園，正是參考《千里江山圖》，對比上來，不論是畫風﹑色彩和所繪畫的事物都非常相似。

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主題傳統但表現新穎

坦白說，遊戲中所交代的畫中主題，可能對筆者和大部分玩家來說有點沉悶，或太深奧，例如「天人知一」﹑「比翼愛情觀」﹑「兩儀」﹑「太極」。這些中國傳統文化，如果在書本上真的有如催眠藥，但《繪真．妙筆千山》用解謎的方法，引玩家主動投身在畫中，再以音樂﹑動態效果和故事，令沉悶複雜的傳統文化變得生動。《千里江山圖》使用礦石﹑植物為顏料的基本，玩家在遊戲中同時要收集各種的事物，來為畫中世界加上點睛的一筆。如果想接觸中國山水文化，但又礙於書本太沉悶的話，以遊戲作為平台起步，《繪真．妙筆千山》絕對是做得非常出色。