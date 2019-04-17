【World War Z攻略】玩前必讀新手須知及操作　遊戲內完全無教學

【World War Z攻略】向Left 4 Dead致敬之作《World War Z》已經推出，不過遊戲的教學及說明嚴重不足，以至許多尤關生的系統都沒有說明，那就由我們01宅民黨為大家整理一份新手需知，睇完先玩唔怕「雷人」或者激親自己呀。

操作方式



如果玩家進入《World War Z》遊戲馬上就選合作模式或多人遊戲「開波」的話，會發現遊戲完全沒有任何教學，就連按鍵配置都沒有說明。因此進入遊戲時，第一件事應該去設定->控制方案裡（又或者直接看下文）了解一下遊戲輸入方式；雖然基本上射擊遊戲操作都比較直感，但每個遊戲還是有其專用配置，完全沒看過操作的話很易手忙腳亂。

正方：上彈、互動 圓圈：蹲下 交叉：攀爬、翻過障礙物 三角：更換武器 三角（按實）：切換至重武器 L1：使用裝備（專精專用裝備如手榴彈、燃燒彈等） R1：近戰攻擊 L2：瞄準 R2：射擊 L3：奔跑 R3：視角置中 上下左右鍵：通訊（主要是上最有用，標記目的地及補給品等）

毋須殺光所有喪屍 盡快前往目的地為妙



如果玩World War Z「合作模式」（即故事模式），玩家目標並非殺光場上每一隻喪屍，而是要到達目的地完成任務目標。除了屍潮來襲以外，其實大部份情況都不用殺光場上所有喪屍；因此沒有需要浪費時間留在原地打不停湧出的怪，盡快前往目的地推進關卡才是上策。（而街場很多街客都喜歡殺個一乾二淨才走，如果打嬴也算了，很多時卻只見街客沉迷殺怪結果反被喪屍打死，連去救他的意欲都沒有了...）

當4個人入面有3個人都懂得前往下一個目的地，只有1個人總是不願離開時...

切勿單獨行動 一被擒低就玩完



雖說盡快前往任務目的地最好，但也不要因為隊友不願移動就一個人向前衝，因為單人行動非常危險。主要是玩家一星被喪屍擒抱就無法自己掙脫、必須要隊友救援（除非在遊戲後期學到技能）；如果自己「走得太前」被喪屍推倒，然後隊友又不懂來救援的話，就算滿血也會被活生生屈死，非常厭惡。

如果被Lurker（潛伏者）、Bull（鬥牛）等特殊喪屍推倒的話，更是完全無法翻身（只有一個兩個專精後期有技能可以自行被特殊喪屍壓制下起身），而遊戲更經常在前往任務目標的路上佈下Lurker來懲罰一個人跑得太快的玩家；只能等隊友救助或是被活活打死。所以切記任何時候都不要單獨行動，團結就是力量。

當被推倒而隊友又傻呼呼的不懂救人時，就...RIP吧。

當然也不能只是指摘別人，自己也要有意識是當有隊友被捉住時就要馬上救援。

消音攻擊非常重要 唔係一味橫衝直撞



雖然是「以一擋百」的爽快殺喪屍遊戲，但並不是要玩家一見到喪屍就衝上去殺個你死我活，反而關卡中很多部份都能以「無聲」方式通過。只要用消音武器（例如大部份專精預設的滅聲手槍）或近戰攻擊，再加上不要跑步弄出聲音，便能在不引起喪屍注意的情況下逐個擊破安全過版，節省彈藥、血量和時間。但如果玩家發出聲響引起喪屍注意，就會令區域中所有喪屍一同襲來外加產生額外喪屍攻擊玩家，徒增戰鬥壓力、過關也更慢。

手槍打頭一兩槍即可殺死一隻喪屍，安靜通關效率往往比亂打一通更好。

多留意角色語音 跟足提示總無錯



雖然遊戲缺乏教學，但相對也有在各方面給玩家提示，其中比較緊要是留意角色的語音，會一直提示戰場的情況。例如附近有特殊喪屍出現時，就會說出「I smell a Lurker」、「Bull incoming」等提示。剛才提及可以潛行通過的地區，角色也會說出「Don't make any noise」等語音。只要多留意角色的「語音提示」，便可以大大降低戰鬥難度。

當畫面沒有提示時，角色語音就成了重要情報來源。

近戰攻擊超勁 多運用過版更輕鬆



World War Z的近戰攻擊非常強力，一擊就能打倒一隻普通喪屍。如果被喪屍埋身，除非手上拿的是散彈槍或者重機槍，否則近戰攻擊通常都是最佳脫身方法，比瞄準開槍更快更準確。近戰攻擊有5下精力值（一些專精有技能可以增加），每揮一刀消耗一下；精力用完後也能繼續攻擊，只是揮刀會變得很慢，容易被喪屍「磨血」，因此也不能「無雙割草」般由頭斬到尾，還是有需要管理一下精力值。

左青龍，右白虎，老牛在腰間～

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