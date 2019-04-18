新世紀福音戰士EVA「聖經」再版！新劇場版序設定集咁厚有乜睇？

新世紀福音戰士EVA《新劇場版：序》公式設定資料集「重版再出」，11年後以平裝版發售。原定2020年上映的第四集一再押後，EVA官方店EVANGELION STORE（エヴァンゲリオンストア）宣布將於6月7日推出全彩設定資料集《新世紀福音戰士 EVA 新劇場版：序 全記錄全集 圖像故事版・設定 資料版》（ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序 全記録全集 ビジュアルストーリー版・設定 資料版），似有「望梅止渴」的意味。總共收錄384頁詳盡全彩設定圖文，如果你是EVA Fans便要留意了。

《新世紀福音戰士 EVA 新劇場版：序 全記錄全集 圖像故事版・設定 資料版》（ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序 全記録全集 ビジュアルストーリー版・設定 資料版）為2008年有盒精裝本（共三冊）的平裝版。今次平裝再版以一冊過形成推出，書度為A4，內有一張全彩B4海報，總頁數384，參考售價為3,780日元（含稅）。此全集係根據2007年上映的EVA新劇場版系列首作《福音戰士新劇場版：序》內容製作，以全彩頁詳盡展示所有電影製作設定資料紀錄。

新世紀福音戰士EVA新劇場版：序公式全彩設定資料集再版：《新世紀福音戰士 EVA 新劇場版：序 全記錄全集 圖像故事版・設定 資料版》（ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序 全記録全集 ビジュアルストーリー版・設定 資料版）根據2007年上映的EVA新劇場版系列首作《福音戰士新劇場版：序》內容製作，以全彩頁詳盡展示所有電影製作設定資料紀錄。（EVA STORE）

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主要收錄內容有《EVA新劇場版：序》的主要分鏡的定格剪輯（截圖），以類似菲林形式配以對白台詞重現電影故事（Filmstory）結構。除了最重量級的「劇本決定稿」完全收錄外，當然不少得製作公司專用「設定資料集」，包含人物設定、機體設定、武器設定；以及詳列文字字形、符號設計、美工圖案等美術資料的「美術ボード集」（事實上EVA畫頭標題那種「明朝體」確是影響後世深遠）。

關乎幕後製作程序的Storyboard、「追加台本集」和「音樂提示表」（ミュージック・キューシート Music Cue Sheet）也刊登於此完全總集書內，就連劇場版於2007年上映期間的海報、傳單和各種平面媒體廣告都有輯錄。

新世紀福音戰士EVA新劇場版：序公式全彩設定資料集再版：是次再版除了有內容豐富的畫集外，更額外贈送《EVA新劇場版：序》總作畫監督鈴木俊二特別繪製的綾波零和碇真嗣B4海報。（EVA STORE）

一本所謂「重量級」的完全版設定資料集，附送禮品可以說是指定動作。是次再版除了有內容一樣豐富的畫集外，更額外贈送《EVA新劇場版：序》總作畫監督鈴木俊二特別繪製的綾波零和碇真嗣B4海報。原先在2008年精裝版附送的貞本義行繪製海報也於是次新版中揭載；不過，2008年精裝版中的「員工訪談」則沒有收錄其中。

新世紀福音戰士EVA新劇場版：序公式全彩設定資料集再版：《ヱヴァンゲリヲン新劇場版 : 序 全記録全集》在2008年係以一盒三冊之精裝形式出版。簡單觀察日本Amazon市場，中古品價格由4,000多至19,000多日元不等。（日本Amazon截圖）

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回望前塵2008年，《ヱヴァンゲリヲン新劇場版 : 序 全記録全集》係以一盒三冊之精裝形式出版。簡單觀察日本Amazon市場，中古品價格由4,000多至19,000多日元不等，頗為懸殊。值得一提的是當年此套書的特典版曾隨機附送《序》電影中的五格菲林膠捲。其實對於死忠Fans來講，任何一場都彌足珍貴。只是抽中綾波麗微笑的場面，就真屬萬中無一的機會。11年前曾有抽中綾波麗微笑膠捲的讀者，在日本Yahoo!拍賣上以20萬日元放售！

難以估算附有類似珍貴紀念膠捲的特典精裝本今日在各大拍賣平台的價值。只能說，全新平裝版勝在「一本過」儲存無疑是方便；不計較沒有製作人員訪談部份的話，也算富有收藏價值。但對於講求原汁原味的擁躉，最平不過4,000多日元的舊精裝也許更合符需要，畢竟只是比3,780日元的新平裝版貴1,000日元而已。點都好，各位自己衡量一下吧。

新世紀福音戰士EVA新劇場版：序公式全彩設定資料集再版：特典版曾隨機附送《序》電影中的五格菲林膠捲。曾有抽中綾波麗微笑膠捲的讀者，在日本Yahoo!拍賣上以20萬日元放售！

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