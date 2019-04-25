Mario Kart Tour手遊封測5月開始　Nintendo戶口事先登記教學

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

任天堂早前發表《Mario Kart Tour》，是Mario Kart瑪利奧賽車／孖寶賽車系列第一款手遊，不過因為改善品質，推出時間由3月延至夏季。不論如何，《Mario Kart Tour》已公佈5月開始進行為期兩星期的封測，暫時只准許Android手機用家參與。有興趣者亦須以美國或日本的Nintendo戶口事前登錄報名。

任天堂早前發表手機遊戲《Mario Kart Tour》本計劃今年3月推出，但官方認為需要改善品質和擴充內容，早前宣布將推出日期順延至夏季。任天堂更將於推出前進行封測，Android手機定家現可到mariokarttour.com掃瞄QR Code進入登記程序。參加人數有限，如報名者過多，官方會抽籤揀出處理。

正如上面圖輯所見，《Mario Kart Tour》手遊封測對象為美國和日本持有任天堂戶口的玩家，登錄報名時期是由即日起至5月7日（周二）晚上7:59（PT 太平洋時區）；封測時期兩星期，暫定為5月22日（周三）至6月4日（周二）（PT 太平洋時區），時間改變不另行通知。

要用Gmail登記，而該Gmail也用於Nintendo Account

欲參加封測者，除了要是Android手機使用者外，更需持有美國或日本的任天堂Nintendo戶口，而登記Nintendo Account的Email電郵地址須為Google Play的Gmail。香港用家如果想先行試玩，以手機Google Play使用的Gmail開設美國或日本Nintendo Acc乃必要動作。

要是覺得整件事太過麻煩，也可以等待apk或香港區封測的公佈消息。

《SSSS.GRIDMAN》寶多六花&新条茜兩美少女Figure一同登場
Nintendo Switch 香港官方商店終於上架　比海外 Store 有咩優勢
《超時空之鑰》相隔14年！最新原聲光碟7月10日推出
「POKEMON CAFE」將舉辦《名偵探皮卡丘》期間限定聯名餐點活動
《Phoenix Point》開發團隊獲投資近225萬美金
【Cuphead攻略 Switch】茶杯頭好難玩？ 6個貼士助你克服難關！
SD高達三國創傑傳試玩 曹操飛翼高達 董卓天意 孫堅迷惘 素組報告
史上十大最好賣遊戲！孖寶兄弟得第七 PUBG第五　第一名居然是
網傳中國禁遊戲抽蛋、打鬥有液體流出相關新指引　可能係假新聞？
Switch／STEAM《哆啦A夢牧場物語》繁中版　特別收錄內容公開
平成年代3大最受歡迎遊戲　《薩爾達傳說》只係排第2？
《熱血物語》最新作《River City Girls》公開！主角竟是女高中生
《進擊的巨人2 -Final Battle-》體驗版將推出　試玩立體機動裝置
【時空幻境】《Tales of Crestoria》最新情報將於TOF 2019公開
網絡恐佈漫畫《看得見的女孩》爆紅出單行本　靈異廣告板嚇死人？
《戰神》五年製作秘聞錄 God of War: Raising Kratos預告公開
隻狼Sekiro Speedrun突破25分鐘！空中游乾水、穿牆入壁神乎其技
《少女革命》迷必睇！「幾原邦彥展」將於東京晴空鎮展開
《惡魔城紀念珍藏》發售日公開！集合早期8款人氣作同梱
劇場版《紫羅蘭永恆花園》明年上映確定！揭開那封信的秘密...
《閃靈二人組》漫畫連載20週年！日本Animate將辦紀念活動
《FGO》繁中版迎來二週年！舉辦「週年慶典」與玩家同慶
前置三鏡劉海！？LG 最新手機專利曝光
中國最新遊戲指引：打鬥不可有液體、抽蛋必須有保底？
Pokemon GO異色版美錄坦再臨！Niantic開會2020活動城市提名
PC、Switch版手機音樂遊戲《Muse Dash》6月推出
PS4、Switch《夢幻模擬戰I＆II》亞洲地區將於今夏發售繁體中文版
科幻風動作RPG佳作《Transistor》限時免費下載開始　5月2截止
《No Man's Sky無人深空》玩家另類重建「巴黎聖母院」重現古蹟
Nintendo Switch lite廉價版19年內推出！機身更細、仍支援某功能
【World War Z攻略】實用槍械話你知 升邊支執邊支有數得計
Final Fantasy VII Remake推出無期　 SE出影像原聲碟有聲畫送mp3
【World War Z攻略】各專業推薦技能　組隊最緊要有「修理師」！

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

立即購票：https://event.hk01.com/events/5c80a96fbba33707e323e82b
武博專頁：https://hk01.app.link/1Y9mbBUiqV

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。