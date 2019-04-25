Mario Kart Tour手遊封測5月開始　Nintendo戶口事先登記教學

任天堂早前發表《Mario Kart Tour》，是Mario Kart瑪利奧賽車／孖寶賽車系列第一款手遊，不過因為改善品質，推出時間由3月延至夏季。不論如何，《Mario Kart Tour》已公佈5月開始進行為期兩星期的封測，暫時只准許Android手機用家參與。有興趣者亦須以美國或日本的Nintendo戶口事前登錄報名。

任天堂早前發表手機遊戲《Mario Kart Tour》本計劃今年3月推出，但官方認為需要改善品質和擴充內容，早前宣布將推出日期順延至夏季。任天堂更將於推出前進行封測，Android手機定家現可到mariokarttour.com掃瞄QR Code進入登記程序。參加人數有限，如報名者過多，官方會抽籤揀出處理。

正如上面圖輯所見，《Mario Kart Tour》手遊封測對象為美國和日本持有任天堂戶口的玩家，登錄報名時期是由即日起至5月7日（周二）晚上7:59（PT 太平洋時區）；封測時期兩星期，暫定為5月22日（周三）至6月4日（周二）（PT 太平洋時區），時間改變不另行通知。

要用Gmail登記，而該Gmail也用於Nintendo Account

欲參加封測者，除了要是Android手機使用者外，更需持有美國或日本的任天堂Nintendo戶口，而登記Nintendo Account的Email電郵地址須為Google Play的Gmail。香港用家如果想先行試玩，以手機Google Play使用的Gmail開設美國或日本Nintendo Acc乃必要動作。

要是覺得整件事太過麻煩，也可以等待apk或香港區封測的公佈消息。

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