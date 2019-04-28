真人快打Mortal Kombat 11．XB1豪華典藏版開箱！血腥格鬥評測

遊戲動漫
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一說到最血腥的格鬥遊戲，應該離不開《Mortal Kombat》（真人快打）。數數手指，《Mortal Kombat》系列已經 27 周年，今年再次把血腥爆力的格鬥場面帶給玩家，推出《Mortal Kombat 11》。最新作來到第十一集，系統當然有很大的提升，今次筆者更有幸拿到 Xbox One 《Mortal Kombat 11》的豪華典藏版，當然要先和大家開箱。

豪華典藏版內容：

今次的《Mortal Kombat 11》豪華典藏版，光是盒子大小就相當驚人，內含的收藏品當然非常豐富。甫打開盒子，就能看到遊戲光碟，典藏版將同時收錄兩個鐵盒版（只有一隻遊戲光碟），讓玩家自行選擇用那一個收藏和展示。其中一個鐵盒內，更有著神龍標誌的金屬磁鐵徽章，徽章有一定的重量相當有質感，而且剛好是遊戲封面的大細，粉絲們一定愛不釋手。而且話個典藏版全球只有 2 萬套，每套都會隨上一張金屬認證卡，收藏的價值又大大增加。

同時提供兩個鐵盒版。金屬神龍標誌徽章相當有質感（陳錦洪 攝）

Xbox One 《Mortal Kombat 11》豪華典藏版（陳錦洪 攝）

魔蠍 1:1 頭像

令《Mortal Kombat 11》豪華典藏版這麼大盒的原因，就是因為這個最重要的收藏品 - 魔蠍（蠍子） 1:1 頭像。由第一代就沒有缺席過的魔蠍，絕對可說是《Mortal Kombat 11》核心人物。頭套加上面罩，令魔蠍充滿神秘感。頭像也只保留了以上兩個特點，沒有實際造出魔蠍的頭顱，反而令眼睛位置更加深邃。頭套和面罩都特意用上皮革和金屬，令頭像更有質感，還原度極高。可惜，這個只是面具擺設，不能帶上頭。

點擊下圖看完整開箱：

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電影式的故事

一般的格鬥遊戲都不會放太多的筆墨在故事當中，大都是隨便選一個角色後，打 6-10 關就完結，不只是劇情，連對話也不會多。不過《Mortal Kombat 11》保留了出色的故事模式，每個戰鬥間的故事都以動話電影的質素呈現，而且進入戰鬥和返回劇情間的過渡非常流暢，令玩家真的好像加入了格鬥動話電影般。故事據說長達 6 小時，玩家可以在這接觸到所有的角色和背景，對新手了解《Mortal Kombat 11》的世界和玩法十分大幫助。

《Mortal Kombat》的暴力美學

有接觸過其他格鬥遊戲的玩家應該都明白，格鬥遊戲雖拳腳碰撞多，但並不一定「暴力」，現時主流的格鬥遊戲，畫風大多卡通向，連血也難以找到。《Mortal Kombat 11》絕對可以令玩家找回格鬥遊戲的初衷，甚至有玩家表示玩《Mortal Kombat》，就如上了一課人類解剖，真正做到「畫出腸」的戰鬥埸面，令玩家血脈沸騰。加上，《Mortal Kombat 11》減慢了格鬥的節奏，收起上一集的跑動，令遊戲更集中在戰術性的攻防上，並不是火力全開的極速亂鬥。明顯地，今集的技術性和遊戲性都比以往優秀，可能也是這個原因令《Mortal Kombat 11》能被選擇 EVO 2019。

除了血腥外，角色的神態也表現得非常到位（《Mortal Kombat 11》遊戲截圖）

角色自訂系統

《Mortal Kombat 11》也加入了如《DoA 6》的自訂系統，玩家可以為每個角色自訂裝備﹑skin，甚至是不同的特殊技能。每名角色至少有過 150 種不同的 skin 和裝備等更換，就算線上對戰使用同一個角色，也能在這反映出自己角色的獨特性。

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