JUMP x MAGAZINE空前聯乘！ 逾百人氣漫畫角色集結車站為乜?

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動漫畫海報、壁畫可以有幾大？大到佔領成條地鐵站行人通道就相當難見！近日《週刊少年Jump》和《週刊少年Magazine》旗下台柱作品逾百位漫畫人氣角色，現身於東京一個地鐵站的地下通道的超巨型校園壁畫中！原來是宣傳兩大出版社「化敵為友」的一項聯乘計劃。

《週刊少年Jump》和《週刊少年Magazine》台柱明星佔領東京地鐵？兩大老牌漫畫雜誌出版人集英社和講談社罕有地進行聯乘，把旗下人氣作品角色帶入地下通道，於是有了這兩壁長約30米的超巨型校園背景壁畫。

（少年JM學園製作委員會）

（少年JM學園製作委員會）

由於幅壁畫用校畏Backdrop，所以有種「漫畫年鑑」、「漫畫編年史」的既視感。作為少年漫畫雜誌龍頭大佬，集英社《週刊少年Jump》跟講談社《週刊少年Magazine》鬥銷量鬥了幾十年，今次少有地合作開設網站「少年JM學園」（少年ジャンマガ学園）。包括集英社《ONE PIECE》海賊王、《我的英雄學院》以及講談社《進擊的巨人》、《七大罪》在內，JUMP跟MAGAZINE兩本雜誌及其姊妹誌等共164部連載作品，本月8日起可網站上免費閱讀。

點擊放大壁畫細節觀看：

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少年漫畫同運動主題密不可分，因此壁畫中的學校操場為《排球少年！！》佔領；戶外泥地則是足球漫畫《DAYS》主角的主場。《我的英雄學院》的雄英高校師生遍佈不同位置，《亞爾斯蘭戰記》和《七大罪》的角色也穿越至現世。也不知道這算甚麼高中，不用穿校服之餘，就連《進擊的巨人》的超大型巨人都出現在屋頂處。

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「少年JM學園」網站上部份作品僅公開第1話，有些則是可免費閱讀100話左右。每套漫畫免費公開的話數都不同。網站以22歲以下為對象，限期公開至6月10日為止。儘管帶有試業意味，不過看來兩本長青大書的「冰釋前嫌」是出於真誠。早前，《週刊少年Jump》和《週刊少年Magazine》已攜手推出全球限量10本、比《聖經》和世上大部份地區的電話簿更厚的《少年JM》雜刊，收錄多達2,264頁漫畫。如此「怪物級」的出版物，足見兩間傳統媒體對紙本的敬意。

面對智能手機普及，後生一代娛樂多元化，不少青年已經不讀實體紙本書，使《週刊少年Jump》和《週刊少年Magazine》銷量日少。今次網上試閱合作企劃，算是明日黃花的漫畫業放下身段、尋找出路之一場冒險吧。

至於此超巨型壁畫的實際位置是在東京澀谷站澀谷站是世間罕有的超巨大綜合體，由3間公司運營的8條不同的火車、JR和地鐵線路，佔據幾個街區。為助乘客從一個閘口或月台移至另一個，一系列巨大通道將不同出口連接起來，而地下街的牆壁正是公共藝術的發揮空間。今個月遊日的朋友，不妨出澀谷時前往巨型壁畫​觀摩一下。

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