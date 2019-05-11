JUMP x MAGAZINE空前聯乘！ 逾百人氣漫畫角色集結車站為乜?

動漫畫海報、壁畫可以有幾大？大到佔領成條地鐵站行人通道就相當難見！近日《週刊少年Jump》和《週刊少年Magazine》旗下台柱作品逾百位漫畫人氣角色，現身於東京一個地鐵站的地下通道的超巨型校園壁畫中！原來是宣傳兩大出版社「化敵為友」的一項聯乘計劃。

《週刊少年Jump》和《週刊少年Magazine》台柱明星佔領東京地鐵？兩大老牌漫畫雜誌出版人集英社和講談社罕有地進行聯乘，把旗下人氣作品角色帶入地下通道，於是有了這兩壁長約30米的超巨型校園背景壁畫。

（少年JM學園製作委員會）

（少年JM學園製作委員會）

由於幅壁畫用校畏Backdrop，所以有種「漫畫年鑑」、「漫畫編年史」的既視感。作為少年漫畫雜誌龍頭大佬，集英社《週刊少年Jump》跟講談社《週刊少年Magazine》鬥銷量鬥了幾十年，今次少有地合作開設網站「少年JM學園」（少年ジャンマガ学園）。包括集英社《ONE PIECE》海賊王、《我的英雄學院》以及講談社《進擊的巨人》、《七大罪》在內，JUMP跟MAGAZINE兩本雜誌及其姊妹誌等共164部連載作品，本月8日起可網站上免費閱讀。

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少年漫畫同運動主題密不可分，因此壁畫中的學校操場為《排球少年！！》佔領；戶外泥地則是足球漫畫《DAYS》主角的主場。《我的英雄學院》的雄英高校師生遍佈不同位置，《亞爾斯蘭戰記》和《七大罪》的角色也穿越至現世。也不知道這算甚麼高中，不用穿校服之餘，就連《進擊的巨人》的超大型巨人都出現在屋頂處。

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「少年JM學園」網站上部份作品僅公開第1話，有些則是可免費閱讀100話左右。每套漫畫免費公開的話數都不同。網站以22歲以下為對象，限期公開至6月10日為止。儘管帶有試業意味，不過看來兩本長青大書的「冰釋前嫌」是出於真誠。早前，《週刊少年Jump》和《週刊少年Magazine》已攜手推出全球限量10本、比《聖經》和世上大部份地區的電話簿更厚的《少年JM》雜刊，收錄多達2,264頁漫畫。如此「怪物級」的出版物，足見兩間傳統媒體對紙本的敬意。

面對智能手機普及，後生一代娛樂多元化，不少青年已經不讀實體紙本書，使《週刊少年Jump》和《週刊少年Magazine》銷量日少。今次網上試閱合作企劃，算是明日黃花的漫畫業放下身段、尋找出路之一場冒險吧。

至於此超巨型壁畫的實際位置是在東京澀谷站。澀谷站是世間罕有的超巨大綜合體，由3間公司運營的8條不同的火車、JR和地鐵線路，佔據幾個街區。為助乘客從一個閘口或月台移至另一個，一系列巨大通道將不同出口連接起來，而地下街的牆壁正是公共藝術的發揮空間。今個月遊日的朋友，不妨出澀谷時前往巨型壁畫​觀摩一下。