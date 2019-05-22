任天堂大亂鬥比賽呼籲選手注意衛生　玩家苦訴：臭到頭暈無法應戰

【Switch 任天堂大亂鬥SP】夏天為大地帶來美腿，也帶來汗水體臭，日本某《任天堂大亂鬥SP》比賽呼籲玩家在參賽時注意注意個人衛生，本是人之常情，但竟然有網民大力反對……

日本一個Switch《任天堂大亂鬥SP》比賽大會，收到玩家投訴：「我畀個對手臭到頭痛、根本無法集中精神戰鬥，可唔可以跟進下？」負責運作的日本KOL「天婦羅」（てんぷら@tempra_chan））其實早已有女性玩家向大會表示困擾，為了令電競形象更正面健康，正式在twitter呼籲選手注意個人衛生……

天婦羅是位日本YouTuber有主席《任天堂大亂鬥SP》比賽，收到參加者的苦訴後本來只想溫提玩家，誰知卻被人留言說他是「馬鹿運營」。（圖片來源：てんぷら/Tempra@tempra_chan）

不知是不是「崩口人忌崩口碗」，網民「一握の砂肝」留言大力反對，更收到超過400多like：

「你係咪傻架？搞到參賽門檻咁高、咪冇人參加囉！天才！不如你去搞女性比賽算吧啦。」

好在悟空提醒師無閑：「你都冇鼻，拍咩呀！」無閑才反敗為勝。但大亂鬥SP選手都有鼻子，面對體臭對手，看來只可帶口罩。（圖片：《龍珠》漫畫）

「嘩，似乎係你唔會想同佢同車既人」

此留言收到420多個like，但同時亦有4000多人回應，那是否可以換算為，10個人就有1個不喜歡洗澡：

日本已經有很多卡牌game比賽、卡鋪要求玩家注意個人清潔，畢竟卡牌game的玩家，比電子遊戲更埋身，而卡牌實際上會接觸到大家都要使用的檯面……（圖片：asuka0628 @asuka0073）

其實《大亂鬥SP》比賽的要求不算過份吧，早前都有報導，原來《遊戲王》卡game大賽中，真的有參加者刻意不洗澡不刷牙，以「體臭攻擊」令對手自動棄權，所以大會已正式立例，可以即時踢走不清潔的玩家。

其實都不只打機、玩遊戲，為人處世都應該多一些公德心，香港天氣比日本更潮濕，工作了一天的確容易滿身汗水，下班時準備多件衣服替換，已經有很大幫助啦。