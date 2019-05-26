網易機械人食雞手遊 《超機動聯盟》　「高達」大逃殺係咩玩法？

食雞遊戲歷久不衰，就算《PUBG》的 PC 遊玩人數有明顯下降的趨勢，但《PUBG mobile》的遊玩人數仍然高企，食雞的戰場由 PC 已經轉落手機上。網易也捉住食雞潮流的尾巴，推出了《超機動聯盟》大玩人、機大逃殺，玩家能在廣闊的地圖上，召喚機械人作戰，新穎玩法能否憾動《PUBG mobile》的地位呢？

機械人食雞

《超機甲聯盟》最大的特色，就是不只局限「人」的身份，玩家透過收集能源或等 CD 完成充能過程，之後就可以召喚出機械人進行作戰。《超機甲聯盟》現時有 8 隻機械人供玩家選擇，一開始有 4 隻時免費取得，其餘 4 隻要在遊戲商城中購買。每個機械人都有其特點，如「焦糖重炮」強調火力和防禦﹑「雲雀」以機動性為主等。玩家可以根據個人喜愛的打法，每埸決定使用不同的機械人。

與別不同的食雞遊戲

《超機甲聯盟》玩家一開始只是一個機師，落地後就會有槍在手，但最多只可以足夠對付其他人類機師。遊戲的前期目標不再單純找槍、三級頭和三級甲等，玩家優先找到能量盡快召出機械人。遊戲中的武器比其他食雞遊戲誇張和超現實，能源儲力槍能發出激光，但同時機械人，甚至人類的血量都不合邏輯的高。就算用飛彈直接攻擊機師，也只會減少 5 分 1 的血量，打擊實感和合理性都有點偏差。不過武器和技能的多樣性不錯，8 部不同的機械人都有特色的技能，如雲雀可以召喚「光翼鳥」攻擊。玩家更可以透過升級提高技能的威力，以及更換技能，打造個人化的機械人。

《超機動聯盟》全機甲：

+ 4 + 3 + 2

日系風格

網易特意使用日文語音，對香港的玩家來說，日文語音絕對能比英文和普通話更能投入。遊戲的畫風也使用比較卡通的風格，建築物的質感雖然比較一般，但角色的動作非常流暢。使用機械人時，重量感十足，各個機械人的外觀極具特色，玩家一看就知道它的優點。不過有一點要挑剔的是，地圖上的道具都是用「寶石」顯示，玩家需要走到「寶石」旁才可以知道有什麼道具，這一點實在不太方便。

+ 3 + 2

技術要求較低

《超機動聯盟》和別的食雞遊戲不同，對玩家技術的要求較低，甚至加入了輔助射擊，令玩家更容易命中對手。而且正如以上所講，遊戲中的武器傷害偏低，而且機械人的保護性強，因此每次對槍的時間都會比其他食雞遊戲長。對於一些想享受出技對戰，不想一「露頭」就死掉的玩家而言，《超機動聯盟》是一隻非常合適的遊戲。暫時只有 iOS 版本上架，Android 版的要再等一星期，iOS 用戶可以先了解遊戲的系統，快人一步升級賺錢，解鎖其他機械人。