全軍破敵：三國Total War: Three Kingdoms攻略 新手入門需知(上)

在外國人氣不俗的策略經營遊戲系列Total War最新作《Total War: Three Kingdoms》全軍破敵：三國已經正式推出，今次舞台改為三國時代吸引不少未接觸或不太熟悉此系列的玩家加入，以下就為大寫一些新手須知和注意事項，讓大家可以縱橫六合一統天下。

由於內文較長，分成上下兩篇文章（在文末亦有連結）。

1. 唔係三國志 系統較複雜需要耐心學習

相信大家或多或少都會玩過光榮的《三國志》系列，而《全軍破敵：三國》基本玩法可以說和《三國志》大致相近：在戰役模式中，玩家將會扮演漢末時期其中一個勢力（選擇頗多，除了標準的劉備曹操孫堅之外還有很多應該很多人不曾聽過的勢力），一路以武力消滅其他敵對勢力或以外交手段巧妙地維持關係，最終成為三國時代的霸主。但《Total War》的實際操作和《三國志》相去甚遠；如果玩家用一般玩《三國志》的思維來玩《Total War》的話，會發現自己玩得非常吃力；加上《全軍破敵：三國》細致設計及系統繁多，要有需花一些時間摸索玩法的心理準備。

由戰役模式開始熟習遊戲會比較好，尤其對熟悉三國史的玩家而言，可以藉由對勢力和歷史的了解一定程度幫自己決策。

2. 講求均衡發展 「造死一邊」會爆炸

《全軍破敵：三國》的內政系統有點像《文明帝國》：玩家不能只往某一方面發展，而是必須要保持各方面平衝。例如人口和糧食就是很好的例子：地方人口越多時收入就會越高，但同時對食物的需要就越大。而遊戲的食物供應非常緊張，但要增加人口卻相對簡單；一旦食物供應跟不上人口增長，就會引起民眾不滿繼而引起叛亂，辛苦到手的城池就這樣失去了。而最重要一點是遊戲建設或升級建築物（農田/糧食生產量）都需要花時間，但玩家卻有機會在短時間內擴張領土大量增加人口，很容易造成糧食供應斷層，因此擴張的同時也需要一併考慮國情。

例如我這裡就是擴展太快，人口一下子增加太多但糧食沒有跟上，到發現後急臨忙找食物時發現農業發展非一蹴可成...

3. 善用遊戲內建說明F1

《全軍破敵：三國》的遊戲系統繁複，雖然以此內容量而言遊戲界面已然做得十分簡潔，但對於沒有玩開Total War系列的人來說一開始未免較難適應。如果不太熟悉Total War系列以至較少玩策略經營遊戲，記得多利用遊戲內建的說明功能（按F1）。按下F1後會將界面中有延伸說明的地方高亮顯示；然後用滑鼠指著相應位置即會彈出解說，十分方便。

遊戲很多地方只要滑鼠Hover就會彈出詳細說明，例如指著左上角的金錢便會顯示詳細收支，對規劃經濟非常有用；有時例如查看建築物時會彈出額外界面，想要查看追加介面的說明時只要先用滑鼠左鍵固定視窗就可以了。

4. 外交系統玩法極多 變出無限可能

除了內政和軍事之外，外交也是遊戲極重要的一部份（其實全軍破敵裡沒有東西是不重要的，所以他才好玩）；而本作的外交系統自由度極大玩法很多，單是這一部份已經「有排玩」。外交系統玩法會另文詳述，但至少要有「外交意識」，想要「自閉式」完成一個戰役是極端困難。

例如有外國玩家就玩到將曹操收為自己（孫堅）的養子...

如果想盡快熟習外交系統，建議玩一次曹操的戰役，有很多外交機會。

外交中可以用的選項極多，真心有排玩。

5. 沒有方向時就解任務

遊戲玩法十分自由，只要最終做統一天下（佔領全部95個縣）便算勝利；但如果因為太自由而沒有了方向的話，則可多利用任務和廷議（玩家官位升伯爵至後開放）。任務大都是指導玩家消滅敵對勢力、擴張自己，達成一個任務後即會指派下一個任務給玩家。而廷議則會分析玩家國家目前需要處理的問題（基本上都是內政方面），然後提出建議和指示，在指定時間內完成指示後便可以獲得獎勵。

主線任務會有「三國」圖示標記。