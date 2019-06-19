【Bloodstained 血咒之城攻略】極早期8bit金幣入手法整強力武器

遊戲動漫
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【攻略．心得】《Bloodstained 血咒之城》有一批以「bit coin」（不是現實中賣幾千美金的那個，只是遊戲中的道具）製作、性能造型均出眾的武器，馬上教你極速取得「8bit 金幣」這棵遊戲初期極為實用的素材，以之製作武器可以大大減輕早期壓力。

8bit金幣武器應該是眾籌時高額backer設計的武器，性能方面大概比黑曜石武器（第三階）略強一點，足夠玩家使用一段相當長的時間。而8bit武器在遊戲後期還可以用16bit和64bit硬幣來升級，先造了一把在手總沒壞。

8bit武器在遊戲後期還可以用16bit和64bit硬幣來升級，先造了一把在手總沒壞。（Bloodstained截圖）

早期第一個8bit金幣取得方法（按圖放大）

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得到8bit金幣之後可以去鍊金術師處製作武器。有很多種類，可能你會猶豫要選那個才好，答案是隨便選就可以，因為玩家可以隨時將武器分解還原作8bit coin，只需要2支萬能溶液，修女姐姐處有售（50元一支）。所以不用考慮太多，覺得合眼緣的就製作吧。

如果真的要在性能面計算到最盡的話，可以先製作有屬性的武器如光劍。（Bloodstained截圖）

如果真的要在性能面計算到最盡的話，可以先製作有屬性的武器如光劍，因為早期基本上沒有其他屬性武器可以入手。（不過筆者以目前為止的進度而言，屬性還不算太重要）

單手劍在各方面性能都十分平衡，相當好用。（Bloodstained截圖）

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