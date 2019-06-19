【Monster Hunter Frontier Z】MHFZ日版結束營運　再見獨有魔物

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

這邊廂我們在等待ICEBORNE到來，那一邊日版Monster Hunter Frontier Z（MHF-Z）卻宣布終了，將結束長達12年的營運。

日本版《Monster Hunter Frontier Z》（MHF-Z/魔物獵人Frontier Z）近日於官網發表此消息，決定於2019年12月18日結束服務，也公布了分段停止服務的時間表。MHF-Z製作人宮下輝樹於官網的營運Blog表示，主要理由是遊戲從12年前以PS2作為基礎開發，當初無法想像能經過如此長的時間。遊戲得到獵人們的支援跨過了多次的硬件交換與軟件更新等、但是始終有所限制，團隊認為已無法再長期滿足到獵人，固此得出結束營運的結論。宮下也說12年間感受到獵人的支援與及對MHF-Z的愛，多次激勵了他，在MHF-G的發表會時的熱情與氣氛更是令宮下一生難忘。

《Monster Hunter Frontier Z》原本名為Frontier Online，是2007年先於PC平台推出的魔物獵人網絡遊戲，及後2013年及2016年兩次大型更新分別改名為Frontier G及Frontier Z。MHF-Z有著與家用機或手提機版MH不同的魔物，而且設計獨特。例如棘龍、舞雷龍、尾晶蠍、極龍、帝征龍等等，更有超高難度的辿異種，以及獨有武器穿龍棍及磁斬鎚。因為MHFZ的魔物設計出色，不少獵人都希望能在MHW能看到牠們的身影。

MHF「10年之軌跡」

10周年大型更新影片

MHFZ 更有很多合作活動，例如早前Nier Autoamata

Monster Hunter Frontier Z 近年 PC Wallpaper（記念及備份用）

2016年

2015年

+5
+4
+3

2014年

+2

其餘可到官網下載留念

【Monster Hunter Frontier Z】MHFZ日版結束營運　再見獨有魔物
【Bloodstained 血咒之城攻略】極早期8bit金幣入手法整強力武器
多啦A夢牧場物語．網民瘋狂玩法大雄都有今日！24小時掘礦冇得走
PS4《魔物獵人 世界 MHW ICE BORNE》釋出猛牛龍、轟龍狩獵任務
2019下半年PS4/Switch/PC超過50款遊戲發售日整理．9月11月大爆發
【Steam】卡牌對戰遊戲《指環之城》7月開放登入　以指環呼喚魔法
《魔物獵人 MHW ICE BORNE》測試版日程外洩　玩家最期待打迅龍
俄羅斯方塊99連12個月Nintendo Switch Online會員優惠裝8月推出
《魔物獵人》真人電影有片睇　《MHW》角色做藍本團長接待員登場
【Super Mario】神人改編經典遊戲　自製百人大逃殺！
【E3 2019懶人包】重點遊戲發布內容、現場試玩整合文
Puzzle and Dragons Gold官網啟用　PAD人氣怪物再登場
《Final Fantasy XIV》 最新影片「漆黑的反逆者」公開　
【E3 2019現場試玩報告】Borderlands 3 無主之地3：感覺返晒嚟！
回憶80年代夢幻主機PC ENGINE！力戰紅白機、首搭載CD Rom
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。