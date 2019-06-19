【Monster Hunter Frontier Z】MHFZ日版結束營運　再見獨有魔物

這邊廂我們在等待ICEBORNE到來，那一邊日版Monster Hunter Frontier Z（MHF-Z）卻宣布終了，將結束長達12年的營運。

日本版《Monster Hunter Frontier Z》（MHF-Z/魔物獵人Frontier Z）近日於官網發表此消息，決定於2019年12月18日結束服務，也公布了分段停止服務的時間表。MHF-Z製作人宮下輝樹於官網的營運Blog表示，主要理由是遊戲從12年前以PS2作為基礎開發，當初無法想像能經過如此長的時間。遊戲得到獵人們的支援跨過了多次的硬件交換與軟件更新等、但是始終有所限制，團隊認為已無法再長期滿足到獵人，固此得出結束營運的結論。宮下也說12年間感受到獵人的支援與及對MHF-Z的愛，多次激勵了他，在MHF-G的發表會時的熱情與氣氛更是令宮下一生難忘。

《Monster Hunter Frontier Z》原本名為Frontier Online，是2007年先於PC平台推出的魔物獵人網絡遊戲，及後2013年及2016年兩次大型更新分別改名為Frontier G及Frontier Z。MHF-Z有著與家用機或手提機版MH不同的魔物，而且設計獨特。例如棘龍、舞雷龍、尾晶蠍、極龍、帝征龍等等，更有超高難度的辿異種，以及獨有武器穿龍棍及磁斬鎚。因為MHFZ的魔物設計出色，不少獵人都希望能在MHW能看到牠們的身影。

MHF「10年之軌跡」

10周年大型更新影片

MHFZ 更有很多合作活動，例如早前Nier Autoamata

Monster Hunter Frontier Z 近年 PC Wallpaper（記念及備份用）

2016年

2015年

+ 5 + 4 + 3

2014年

+ 2

其餘可到官網下載留念