任天堂Switch Lite 買不買？日網民投票結果：有Switch，不了！

任天堂早前正式公布Switch迷你版 － Nintendo Switch Lite相信大家都知道。雖然機身變得更輕更細、價錢也大幅調低，但也有些功能上的削減。不少機迷亦在考慮買不買好，有日本媒體就舉行了問卷投票，不妨參考一下他們的結果：

日本媒體INSIDE GAMES早前舉行投票調查，了解機迷會否考慮購買Switch Lite新機，而題目設定亦包含了網民本身是否Switch的機主，提供5項全面的選擇，以下便是問卷投票結果：

Switch Lite 輕便易攜又平，不過功能削減，你買唔買？（nintendo）

第5位：不買Switch Lite，但會買Switch（342票 9%）

看過Switch Lite反而去買原版Switch的人佔了9%，是「既然要買就追求更多性能」的一群。可能是看到發布會後得知傳聞中的Switch Pro沒有出現，所以現在才入手。

第4位：本身沒有Switch，也不會買Switch Lite（393票 10.4%）

看完發布也完全不會買Switch或Switch Lite的一群約佔10%，有人想買有人不想買也很正常。此外也可能是對攜帶版沒興趣，反而是想TV MODE強化，繼續等新版的一群。

第3位：本身有Switch，但仍會買Switch Lite（676票 17.9%）

想買齊兩部Switch的約佔18%，想要的固然是其便攜性，可以家中用原版出TV、而出街就用Lite。另一方面亦可能是家中有其他成員，方便一齊或分開遊玩。

第2位：本身沒有Switch，會買Switch Lite（1111票 29.4%）

沒有Switch而想直接買Lite的佔了約29%，現時出街玩手機遊戲的佔了極大多數，但手提機其實在日本仍有一定市場。這一群也可能是想出街玩些更有遊戲性遊戲的一群。

第1位：本身有Switch，不買Switch Lite（1258票 33.3%）

本身有Switch而不會買Lite的約佔33.3%，大概是不打算時常拿部Switch出街玩，或者出街會選擇玩手機遊戲的一群。

從調查報告中可以看出，雖然「有Switch，不了」的佔了最大多數約33%，但其實拿「買」與「不買」的數值比較，會買Switch Lite的佔總數「56.3%」，不會買的佔「43.7%」，整體而言會買新機的是稍微過半數。而且如果把 Switch及Switch Lite 加起來，投票人士中的佔有率會約有 90%。當然這也只是手提機、以及遊戲文化比較盛行的日本調查，而且調查對象多數是對遊戲有興趣的一群。在香港的結果也未必一樣。

來源：Inside Games