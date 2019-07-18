【SUPER MARIO MAKER 2】改造瑪利奧　高手挑戰超難關卡爆笑好睇

《SUPER MARIO MAKER 2》超級瑪莉奧創作家2月前於Switch平台推出，除了玩其主線及創作部份，相信不少人都是特別關注那些超絕難度的變態關卡，以下就精選一部份同大家一齊睇：

超難關卡的Mario都不是什麼新鮮事了，其歷史可以追索到Nico Nico時代的「改造マリオ」（Kaizo Mario）、友人系列及VIP系列，大受歡迎後任天堂卻對二次創作完全封殺，並親自推出Super Mario Maker。但今次題目就不講黑歷史了，不少創作人都有轉去玩Mario Maker，隨著2的推出，陸續設計出很多擁有新元素的終極難玩關卡，加上高手YouTuber的大量死亡Play及編集，非常好睇：

1. 爆笑電玩驢子

首先推介的是非常知名的搞笑Gamer videogamedunkey，大概說十句有十句都是講笑，但玩Mario絕對有實力（他不串錯字時才是認真Mode）。他有推出兩段片，第一是入門級但關卡元素好有趣，第二則是Expert Mode挑戰0%過關率（曾經）的關卡。

2. 經典 1-1 變火柱煉獄

元祖Super Mario的1-1關卡大家都非常熟悉，而創作者YTSunny就將之製作成充滿轉轉火柱的關卡。看高手不斷失敗、不斷尋找空位解拆，而且關卡架構簡單易明，沒有深奧的改造Mario Mechanic：

3. 改造Mario再出發

另一個高手玩家King of Skill挑戰高難度關卡，影片中挑戰了兩個關卡，第一段是使用一些新Mario功能的關。第二段0%過關率的運用了很多「改造Mario」的技巧，由YuYu創作於8分30秒左右開始：

4. 3D World Mario 新難度

今集Mario Maker 2加入Super Mario 3D World的元素，想看看超高難度有什麼新設計及玩法，有高手Grand POOBear就挑戰此Bard創作的關卡。Bear是知名Mario高手，曾完成P-Break 等傳說級極惡難關，他遊玩時通常很冷靜，但看到在某幾個位大失誤的反差更加爆笑。

5. 傳說級最難關卡 創作者重出江湖

上集WiiU/3DS平台的Mario Maker公認最難玩的關卡，就是由本身是Rom Hacker的PangaeaPanga創作出來的U-Break及P-Break。因為上傳關卡時任天堂需要你自己過一次，確認關卡可通過，而PangaeaPanga花了11小時完成設計，但花了39小時才過到，極之變態，未看過的話可以先回一回帶：

PangaeaPanga多年來都有不斷做新關，而來到新一集Mario Maker他亦有用新元素創作，令高手們磨掌刷掌。不過Panga也並非一下子就做最難的，他自稱也沒有玩過Super Mario 3D World，固此用新元素先試作了「Pit of PePanga: DieVine Garden」及「PipeSqueak Boiz」等，可以看看他自己示範：

不過PangaeaPanga身為原創作者，知道所有機關及解法，就沒有其他高手玩時，那種不斷爭掙、不斷失敗、終於感受到進展、爆笑Epic Fail的元素囉。