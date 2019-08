PlayStation官方店劈價大量實體遊戲HK$99　PS4 Pro減價優惠延續

PlayStation在公佈「主機連3 Games」的Mega Pack後不久,便宣佈由原價港幣2,480劈至2,180元,足足減了300元!此外動漫節優惠延續,更有大量低至99元、148元的新舊實體遊戲可以選購。

PlayStation位於Yahoo! HK的香港官方網上商店,今日(2019年8月1日)推出了「盛夏大晒 買機優惠 PlayStation 4 MEGA Pack」。PlayStation 4 主機 極致黑(CUH-2200系列,1TB)加DUALSHOCK®4 無線控制器,連埋3隻實體遊戲《Horizon Zero Dawn: Complete Edition》、《God of War》、《Uncharted 4: A Thief's End》和PlayStation Plus 3個月會籍(代碼卡),原價標作2,480元,卻已即時劈價300元,只售2,180元!

PS4 Mega Pack包括PlayStation 4 主機連3隻實體遊戲《Horizon Zero Dawn: Complete Edition》、《God of War》、《Uncharted 4: A Thief's End》。(PlayStation香港官方網店)

購買任何型號PlayStation 4即享HK$500折扣優惠,所以就連PlayStation 4 Pro也有盛夏大晒買機優惠。1TB主機做85折2,680元;連PS Classic則售2,978元。可以說,官方延續了動漫節的優惠。

此外,大量實體Game正以特價發售,優惠商品平至148元和99元。《Call of Duty: Black Ops 4》(中文版)原價468元,現以近兩折99元發售。《FIFA 19》(標準版+中英文版)及《NBA 2K19 》(中英文版)亦由原價400多元減到99元。

+ 2

只售148元遊戲被稱為「PlayStation Hits」系列,都是一些暢銷的PlayStation 4遊戲作品。有《The Last of Us™》Remastered (中英文版)、《Bloodborne™》(中英文版)、及Nioh™「仁王」等,也有一些減上減只賣99元。

非Hits的148元商品,有Detroit: Become Human™ (中英文版)​、《God of War™ III》Remastered、人中之龍 極 (中文版)和

+ 3 + 2

新Game《Days Gone》 (中英文版) 一般實體版亦只售298元,甚至比PSN下載版($327.6)還要平。難以盡錄,一切也許直接到官方網店自行瀏覽更實際。順帶一提,在盛夏大晒優惠期內顧客只要買滿$1,000,結帳時輸入優惠碼「PS81」,即可減$81;而買滿$300也是即時免費,不能不說是頗為吸引的。