PlayStation官方店劈價大量實體遊戲HK$99　PS4 Pro減價優惠延續

PlayStation在公佈「主機連3 Games」的Mega Pack後不久，便宣佈由原價港幣2,480劈至2,180元，足足減了300元！此外動漫節優惠延續，更有大量低至99元、148元的新舊實體遊戲可以選購。

PlayStation位於Yahoo! HK的香港官方網上商店，今日（2019年8月1日）推出了「盛夏大晒 買機優惠 PlayStation 4 MEGA Pack」。PlayStation 4 主機 極致黑（CUH-2200系列，1TB）加DUALSHOCK®4 無線控制器，連埋3隻實體遊戲《Horizon Zero Dawn: Complete Edition》、《God of War》、《Uncharted 4: A Thief's End》和PlayStation Plus 3個月會籍(代碼卡)，原價標作2,480元，卻已即時劈價300元，只售2,180元！

PS4 Mega Pack包括PlayStation 4 主機連3隻實體遊戲《Horizon Zero Dawn: Complete Edition》、《God of War》、《Uncharted 4: A Thief's End》。（PlayStation香港官方網店）

購買任何型號PlayStation 4即享HK$500折扣優惠，所以就連PlayStation 4 Pro也有盛夏大晒買機優惠。1TB主機做85折2,680元；連PS Classic則售2,978元。可以說，官方延續了動漫節的優惠。

此外，大量實體Game正以特價發售，優惠商品平至148元和99元。《Call of Duty: Black Ops 4》(中文版)原價468元，現以近兩折99元發售。《FIFA 19》(標準版+中英文版)及《NBA 2K19 》(中英文版)亦由原價400多元減到99元。

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只售148元遊戲被稱為「PlayStation Hits」系列，都是一些暢銷的PlayStation 4遊戲作品。有《The Last of Us™》Remastered (中英文版)、《Bloodborne™》(中英文版)、及Nioh™「仁王」等，也有一些減上減只賣99元。

非Hits的148元商品，有Detroit: Become Human™ (中英文版)​、《God of War™ III》Remastered、人中之龍 極 (中文版)和

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新Game《Days Gone》 (中英文版) 一般實體版亦只售298元，甚至比PSN下載版（$327.6）還要平。難以盡錄，一切也許直接到官方網店自行瀏覽更實際。順帶一提，在盛夏大晒優惠期內顧客只要買滿$1,000，結帳時輸入優惠碼「PS81」，即可減$81；而買滿$300也是即時免費，不能不說是頗為吸引的。