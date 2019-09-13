【PES 2020／Winning Eleven】攻略PS4真實球衣隊徽Patch安裝教學

遊戲動漫
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《PES 2020／Winning Eleven 2020》今年有多個大球會加入，包括祖雲達斯、巴塞隆拿、曼聯、阿仙奴、拜仁慕尼黑等，亦即是比起前幾代，《PES 2020》本身就擁有不少真實姓名、球衣、隊徽登場。不過，玩家又怎會允許一些「假」球隊存在呢？所以，如何在 PS4 上安裝 patch 令所有球會資料變回真實，再次成為開 GAME 指定動作。

Patch 內容

打機時看到球員名字和真實波衫與否，直接影響遊玩的樂趣，特別是現今足球遊戲愈來愈講究真實性。今次《PES 2020》Patch 主要內容有：（1）英超、英冠、西甲、亞洲國家隊球衣﹑（2）英超、英冠、意甲、意乙、西甲、西乙隊徽﹑（3)英超、英冠、意乙、西甲、西乙球會主場名稱﹑（4）賽事標誌及名稱（包括2019新版英超臂章、2022卡塔爾世界盃等）。

註：球員轉會將會在官方server開始運作由遊戲自動提供

成功安裝後，就可以在《PES 2020》中，看到真實名稱的球會﹑隊徽等（《PES 2020》遊戲截圖）

【點擊下圖】逐步教你安裝 PS4 Patch

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《PES 2020》patch 下載連結（按此進入）

資料來源：「Winning Eleven Hong Kong」Facebook page

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