【TGS 19】生化危機非對稱對戰《PROJECT RESISTANCE》玩法公開

【TGS 19】CAPCOM 新作《PROJECT RESISTANCE》（PS4 / Xbox One / PC）在東京遊戲展公開試玩，這款《生化危機》（BioHazard）系列「非對稱線上對戰生存恐怖遊戲」，玩家可4人合作協力打喪屍，甚至反過來做生化實驗背後的「首腦」操控局勢、控制超強的喪屍殺人！先來看看簡介，宅民黨將在稍後公開試玩報告。

其實CAPCOM以前都曾以：「浣熊市平民在Bio世界中的求生過程」做成遊戲，亦曾製作過Bio背景的FPS。今次這《PROJECT RESISTANCE》(以下簡稱Project RE)其實是想做出近年流行的「非對稱對戰」作品，即是PVP時兩面陣營使用的角色能力、人數上並不均，比如《Project RE》明顯就是4個人類 vs 一隻超強喪屍。後者的戰鬥力驚人，但人類亦可以用不同的計畫、陷阱去以弱勝強。

《PROJECT RESISTANCE》將於 10 月 4 日至 7 日進行 PS4 / Xbox One 版的封閉測試，想參加的話可以去官方網頁看看。

《PROJECT RESISTANCE》概念圖，可以看到一片火海的浣熊市。

故事又返回Bio 1至3年代的浣熊市（Raccoon City），這個小鎮表面上多得跨國製藥企業Umbrella進駐，發展瞬速，但其實卻暗地裡製作生化兵器，更搞出喪屍危機……



4個市民在漆黑中醒來……四處都完全陌生，並不知道自己身在何處。

此時室內的擴音器傳來一把男聲：「want to play a game ？」（誤）

原來4人已捲入不知名的生化實驗，現在只能跟指示、逃！

《PROJECT RESISTANCE》點玩？

每個關卡都僧分成3個區域，於限時內通過全部3個區域的生存者就為之勝出，如果計時器歸零仍沒有生存者逃脫，則是首腦的勝利。

做對事情．就可補時

限時當然是一秒一秒的減少，但如果玩家做出正確、成功的行動限時將會補增，相反如果做錯時，時間流失會更快、扣時間。

大鐘上的時間不斷流逝，你要做出正確的行動，比如解謎、戰鬥去補充時間。

如果你選玩「首腦」，你就會擔任Umbrella的實驗指揮，在背後觀察4個綁架回來的「生存者」，不斷用喪尼去攻擊他們，收集各種人類面對「恐懼」時的行動數據。你的武器包括全個舞台上的CCTV，又可以在不同位置放置喪屍，又或者開發陷阱，妨礙「生存者」逃走，甚至可以親手操作喪屍殺人。

主腦人可以安排喪屍由AI自動操作，亦可以親手控制怪物殺人。紅眼睛的喪屍就代表人手操縱。

生存者 Survive

生存者是Umbrella俘擄回來做實驗的一般市民，各人能力不一，玩法簡單，盡可能避開戰鬥，死裡求生。人類玩家戰力不高，勝在可以「協力」來互補能力長短，又或早4打合作擊退怪物。