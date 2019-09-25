決勝時刻 Call of Duty：現代戰爭 BETA 評測　64 人似戰地風雲？

遊戲動漫
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《決勝時刻：現代戰爭》（Call of Duty：Modern Warfare）將在 10 月 25 日推出，近日就率先進行了全球開放 Beta，各平台玩家都可以試玩到新作。今次《決勝時刻：現代戰爭》更破天荒推出跨平台 server，作為射擊遊戲（FPS）這算是一個大挑戰，用回「現代戰爭」的名號，在遊戲性上又會有所進步嗎？筆者馬上分享試玩體驗。

《決勝時刻：現代戰爭》跨平台對戰

COD 推出，主線作品至今已經有 16 部，當中「現代戰爭」（Call of Duty : Modern Warfare）系列可能最廣受玩家喜愛，現代化的武器和環境更能讓玩家享受到射擊遊戲的快感。最新的《決勝時刻：現代戰爭》用回系列作的名字，光是這樣已經引起 COD 粉絲的注意。今次推出跨平台對戰，令各平台玩家都可以保障到足夠的線上人數。為了取得平衡，系統也會根據玩家使用的操作方法進行配對，不過有在 PS4 上用鍵盤和滑鼠經驗的就知道，那個輕微的延遲已經難以和 PC 對抗。比起這，筆者更擔心的是 PC 外掛的問題，不少玩家特意在家用機遊玩射擊遊戲，就是為了避開外掛，如果遊戲推出後， PS4﹑Xbox One 玩家關掉跨平台功能的話，那就沒有意義了，所以 Infinity Ward 和 Activision 都要有一套完善的管理系統才好。

10 月 25 日各平台推出（官方圖片）

COD 還是那隻 COD？

筆者先說說遊玩 10v10 的感受。今集《決勝時刻：現代戰爭》仍然提供包括 2v2﹑10v10﹑32v32 等多種參加人數的線上對戰模式。《決勝時刻：現代戰爭》仍然保留了 COD 的特色，節奏非常明快，小地圖不斷隨機重新，玩家依舊不斷衝前殺人﹑衝前殺人，沒有太多的戰略性。玩家的反應較快或一直 cam 死位置就能不斷殺人。這亦是筆者認為 COD 一直存在的問題，不過對於 COD 粉絲來說，放心，新一集也能玩到節奏極快的 COD。

槍械平衡

COD 的射擊體驗也時常成為玩家討論的地方，以往都沒有好好處理連射速﹑子彈速度等物理效果，槍械就像沒有後座力似的，經常被人笑稱鐳射槍般準。《決勝時刻：現代戰爭》筆者玩下去時發現，今次廠方有著手解決這個問題，射速和子彈速度都有感覺到出來，不過仍然比 BF﹑R6 等穩太多，作為一隻戰爭射擊遊戲仍是不足。而且 M4 比其他槍強太多，令玩家都只使用一把槍械，減少了玩家求變的動機，令遊玩體驗有所局限。

連殺獎勵可以使用坦克﹑直昇機等（官方圖片）

64 人大地圖有點似《戰地風雲》

新版《決勝時刻：現代戰爭》最大的特色就是加入了大地圖 32v32 的模式（Ground War），玩家可以在這模式中直接使用直升機﹑坦克等不同載具。大地圖下，遊戲節奏的確有減慢一些，戰略性相對提算了不少。可是，重生系統仍然有不足的地方，對respawn player沒有保護機制，筆者甚至試過連續復活在敵人的槍口前，一出埸又死去，這有點影響遊戲體驗。但如果追求刺激對戰的話，COD 應該會適合你。

使用不同載具作出戰略性的打法，不過大多是衝前殺人﹑衝前殺人......（遊戲截圖）

最好玩的 2v2 模式

COD 節奏明快，那筆者就直接玩最爽快的2v2 小地圖 。兩隊在一個直線的簡單地圖對抗，差不多 1-2 分鐘就清一埸，沒想到這樣比其他模式更好多和刺激。玩家不用想太多，每次對賭式跑上前，以最快的速度見到對手，並一個彈夾打下去，完埸。筆者玩 2v2 時，有多次想起 CS 雪地埸的回憶，快來快往，反而比大地圖的「Ground War」更吸引，而且更多和隊友溝通。

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