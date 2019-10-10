不會放棄Steam！獨立遊戲《Everspace 2》表示不接受EGS獨佔合作

《Everspace 2》是一款由 Rockfish Games 所打造的作品，該作是以太空科幻作為主題所設計的單人太空射擊遊戲，目前還處於開發階段，預計於 2021 年在 Steam 率先登場，並隨後在於 GOG 以及 Epic Games Store（EGS） 平台上推出。

該作雖還未正式上市但已在近期成了熱門話題之一，不過其主因並不是因為遊戲的內容，而是開發團隊近期於 Kickstarter 所發佈的聲明，表示不會與 Epic Games 簽署 PC 獨佔合約，強調 Steam 無論如何都一定是該作率先登場的平台。雖然是個簡單的聲明，但已讓該團隊在近期獲得了不小的關注度，成了熱門話題之一。

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Epic Games 的 PC 遊戲獨佔策略可說是帶來不少風波，雖然不管是正面還是負面的觀感都有，但都確實是為其自家的數位遊戲平台 Epic Games Store（EGS）帶來了不小的關注。不過雖然這項策略的目的是希望能直接打擊 Steam，但同時也波及到了不少獨立遊戲開發者，尤其是還處在募資階段的小團隊。

EGS PC 獨佔策略所瞄準的目標並不是只有 3A 級的大廠作品，許多透過募資網站籌錢的獨立遊戲也時常是他們的目標，雖然這些獨立開發者與 Epic Games 簽下了獨佔合約後都會拿到一筆可觀的資金來確保獲利保證，但取消了 Steam 版本的做法時常會引起投資玩家的憤怒，進而帶來各式各樣的負面風波。

簽下獨佔合約的獨立開發團隊基本上可說是毫無後顧之憂，有了 Epic Games 所給的資金，即便大量玩家申請退費也不足以擔心。不過對於還處於募資階段的獨立遊戲開發團隊來說就不是什麼好消息了，因為 Epic Games 的一連串 PC 獨佔策略可說是嚴重打擊了玩家投資的意願，玩家也開始不信任獨立遊戲開發團隊起初所下的承諾，進而使他們陷入了窘境。

而 Rockfish Games 也是受到影響的獨立遊戲開發團隊之一，《Everspace 2》當前還處於募資階段， 而他們為了確保遊戲整體的募資計劃順利進行，便發出了這項公告來提高玩家投資意願以及對開發團隊的信任，不過是不是真的能夠這樣順遂，達成募資目標又不受 Epic Games 誘惑而改變走向，只有等到 2021 年才能得知了。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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