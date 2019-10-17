試玩《Resident Evil 2: Infected Hong Kong》！還原感染者警察

【《Resident Evil 2: Infected Hong Kong》生化危機鬼屋試玩】來到 10 月，又是萬聖節的季節，這個漫天妖魔鬼怪的氣氛下，當然是玩鬼屋的好日子，應節之餘又不會傷害。上年在荃灣海濱廣場的《Dead Rising》喪屍館，今年多利安再次和 Capcom 合作，推出《Resident Evil 2: Infected Hong Kong》實景體驗「鬼屋」。被感染的香港﹑被感染的警察局，真實呈現在觀塘的 7 層大廈之中。

《Resident Evil 2》再現香港

《Resident Evil RE:2》（Biohazard RE:2／生化危機 2 重制版 Bio2 RE）令玩家重新體驗到這隻經典恐怖遊戲的魅力，玩家們今次更可以真人經歷 Leon 和 Claire 在 Raccoon Police Department，面對可怕和喪心病狂的受感染警察的威脅。RPD 將會在觀塘 7 層大廈中重現，一幕幕遊戲的畫面﹑埸景和角色都能在這體驗，甚至鬼屋的玩法也參考了遊戲的設計。置身在《Resident Evil 2》的緊張恐怖氣氛之中，大家可以如 Leon 和 Claire 般順利逃出 RPD 嗎？

以《Resident Evil 2》為主題（陳錦洪 攝）

Raccoon City 中的 R.P.D. 出現在觀塘（陳錦洪 攝）

化身遊戲主角玩鬼屋

《Resident Evil 2: Infected Hong Kong》並非一般鬼屋的線性設計，參選者將如同遊戲中 Leon 和 Claire 分開兩條路線體驗。Leon 由 6 樓開始，向下行至 4 樓，沿路會看到 RPD 的大堂及抵押物品保管室等等經典場景，更誇張的是將會進入停車埸區域，未知會否有喪屍狗等待大家呢。而筆者今次和牙脆體驗的是 Claire 路線，由 2 樓走到上 4 樓，會經過圖書館和淋浴室。細心的觀眾可能已經發現，兩條路線將會在 4 樓會合，到時大家將要合力找出最後的逃生之門。

有玩過《Resident Evil》的玩家，有沒有感到非常熟悉，還原 R.P.D. 中的辦公室（陳錦洪 攝）

嚇到牙脆叫破喉嚨

以《Resident Evil 2》為主題，埸會的「鬼」當然全都是喪屍。而且喪屍們都不會像一般鬼屋般「企定定」，突如其來的動作，配合特別聲效，驚嚇度突破天際。熟悉《Resident Evil》的筆者，看到路線上踱步的喪屍，當然本能地扭過它。但實景體驗館透過光線﹑聲音和埸景設計，即使喪屍未出現在你眼前，恐懼感已直擊身體每個部位。雖然今次的試玩只有約 5-8 分鐘的路程，不過已經完全體會到高還原度和驚嚇位的精心設計。

互動玩法

《Resident Evil 2: Infected Hong Kong》為了令參與者可以體驗到遊戲般的鬼屋效果，安排了一些遊戲角色當埸。筆者和牙脆在試玩中，就遇到 RPD 倖存的警察，大家可以和他進行互動，他會指出逃出 RPD 的路，甚至為了玩家們......這就等大家自己親身體驗了。同時，4-8 人的逃生小隊將會戴上不同顏色的手帶，根據不同關卡門的指示，配對顏色也可以過關，等同遊戲中的 4 條花式鎖匙。

經典喪屍角色登埸

要數《Resident Evil 2》最恐怖的一件事，筆者首選一定是 Mr.X（暴君）登埸的腳步聲。參與者可將會在鬼屋中親身體驗 Mr.X 所帶來的壓力和驚嚇。而且 Licker（利卡）和 Boss 級的 G1 也會在《Resident Evil 2: Infected Hong Kong》登埸，特別要提提大家，這些特色喪屍並非埸景佈置如此簡單，而是會在大家放下戒心時突然出現。大會更向筆者表示，G1 身上的大眼球會如遊戲般不斷郁動，光看到這一幕也值回票價。