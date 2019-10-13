外媒追問宮崎英高 Bloodborne 2　閒談最愛作品、遊戲開發心得

打造出一款又一款高難度有挑戰性遊戲的From Software社長宮崎英高，在開發新作 Elden Ring 之餘，近日亦抽空接受外媒訪問，談及了他最喜歡的作品、BOSS、以至到Bloodborne 2等等：

開發《Dark Souls》、《Bloodborne》、《隻狼》等遊戲的製作人宮崎英高近日接受Gamespot巴西分部的訪問，談及遊戲開發以及一些個人的事情。記者問及宮崎英高最喜愛自己哪一部創作，他起初表示這個問題就好像自己生了三、四個孩子，你問他喜歡哪一個一樣，答案就是全部都喜歡。宮崎英高之後補充說如果有哪一款創作一直保留心中，那就是《Bloodborne》，因為此作是最令他感觸，而且作品是按照他的方式及想法去製作。

Bloodborne 同樣深受Fans喜愛，尤其DLC的補完（From Software）

記者指《Bloodborne》是他（記者）認為完美的遊戲，宮崎英高表示感謝之餘，也說到《Bloodborne》的聖杯地城，以及Blood Gems的部份其實可以再做得仔細一點，不過在完成遊戲後就沒有去再多想。而在問到大家都很關心的問題…… 會否有《Bloodborne 2》? 宮崎英高就用大笑來迴避了，他說不幸地那並不是由他來決定。

問到創作中最喜歡是哪一隻BOSS，宮崎英高表示是《Demon’s Souls》的Old Monk。那個BOSS有著獨特的系統，就是玩家面對的其實是另一位被召喚的線上玩家。這個系統在那個時候並不常見，宮崎英高收到了一些批評及警告，不過到最後幸好玩家都很喜歡。創造出一些與別不同的東西並成功，這是一直令他感觸的。

Old Monk BOSS 影片，Online 玩的話會是真實玩家：

訪問中亦問到宮崎英高對遊戲開發者有什麼建議。他說出了自己的幾個心得。第一就是他視遊戲為一個充滿可能性的載體，當中包含了很多最新的技術，而越高的技術就能令遊戲有越多的呈現。第二就是時間，他說越來越多人有空餘時間，而遊戲能夠在這些時間中為他們帶來額外的價值，以樂趣來豐滿人生。另一個心得就是他自己本身也玩很多遊戲，而他視「開發遊戲」本身也是一個遊戲。他相信人們如果是喜愛遊戲又想投入於開發，不會感到後悔或者失望，因為他們就一直在「playing」。他總結遊戲開發領域是有非常多的可能，以及很多樂趣，祝開發者們好運及加油。

最後問到宮崎英高空餘時會做些什麼，他說除了工作外其實沒有什麼空餘時間。如果有的話會去看電影、看書及玩遊戲，他說很喜歡去分析遊戲。宮崎英高再說最近他的兒子出生了（恭喜！），會花多點時間在家庭上。不過他畢竟太喜歡開發遊戲，所以也要對家人說聲抱歉（笑）。

來源：gamespot br