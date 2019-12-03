【隻狼 / SEKIRO Frozen 2 / 魔雪奇緣2 愛莎 Elsa MOD】還在唱〈Let it go？〉？迪士尼動畫《魔雪奇緣2》（Frozen 2）的〈Into the Unknown〉已經唱得街知巷聞，冰雪女王 愛莎（Elsa）除了Disney更參戰其他遊戲，竟然是《隻狼》（SEKIRO：Shadows Die Twice）？以上說的原來只是遊戲愛好者，以《隻狼》PC版開發的MOD，將Elsa變身為暴力忍者的改版遊戲！

愛莎 Elsa的火劍造型超霸氣登場！【Youtube截圖】

《隻狼》（SEKIRO：Shadows Die Twice）至2019年3月22日推出以來，fans一直都有自製MOD整合遊戲，將遊戲主角變成自己喜愛的角色，令遊戲更有趣；近年以《Monster Hunter：World》（魔物獵人：世界）改造MOD佔多，而《隻狼》的MOD亦不惶多讓，計有《NieR：Automata》尼爾自動人型2B姐、湯瑪士小火車、《龍珠》角色 無限、比達、《浪客劍心》角色甚至近期香港人特別感謝的特朗普（Donald Trump）也有！

↓↓《隻狼SEKIRO》MOD角色大集合【點圖放大】↓↓

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著名MOD愛好者網站 Gamebanana 上，由會員huckleberrypie提供、以《魔雪奇緣2》中冰雪女王愛莎造型製作的「Elsa of Arendelle (Frozen 2) MOD」日前上架！

↓Elsa of Arendelle (Frozen 2) MOD造型【點圖放大】↓

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huckleberrypie 在 Gamebanana 上有兩段關於角色轉換後在遊戲的影片，大戰歐美玩家會心微笑的角色Big Smoke，更有趣的一段是上集《魔雪奇緣》中，自稱是鄰國有12位哥哥、一生也不能上位做皇帝並差點騙過安娜公主成婚的王子：漢斯（Prince Hans），Elsa與Hans的大戰中更使出大絕最後更一劍刺死漢斯，暴力血腥但看過上集《魔雪奇緣》的話，又會忍俊不禁！

↓Elsa大戰Prince Hans逐格睇【點圖放大】↓

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↓隻狼SEKIRO Elsa、Hans大戰影片↓