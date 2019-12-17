《搖曳露營 △》BBQ神器宅民爆買極速斷市 廠商漏夜追單趕工：恐怖

芳文社「空氣系」漫畫《搖曳露營△》（LET'S CAMP! 露營少女／ゆるキャン△）因着電視動畫化超級爆紅，係2018年代表作之一。第二期和真人化劇集也將會在明年1月開播，相信會令此作掀起的日本野外活動、效遊露宿熱潮更為鼎盛？

《搖曳露營△》講述各務原撫子、志摩凜等中學「野外活動同好會」成員，享受野外露營的樂趣。作者「あfろ」毫不吝嗇其豐富的野炊和露營知識，將之與幽默風趣的角色融合。輕鬆快活的情節既有趣又富真實感，被觀眾譽為當代「難民番」（按：形容專俾忙碌打工仔或學生辛勞後放空觀賞的治癒作品）經典（點擊放大圖片細看詳情）：

《搖曳露營△》講述各務原撫子、志摩凜等「野外活動同好會」成員，享受野外露營的樂趣。

動畫版拍得好，畫師們出盡心力還原各大野外露營勝地的美景，《搖曳露營△》吸引大量擁躉嘗試「露營初體驗」。曾有調查發現，九成看了《搖曳露營△》的觀眾有想去露營的念頭，而有43％真的因此去了露營。山梨縣與《搖》合作舉辦的活動，為當地爭取了6,000個旅客、多賺了8,000萬日圓（約570萬港元）。

相關文章：

《搖曳露營△》日劇版真人版 志摩凜由《3年A班》福原遙主演

搖曳露營△ 第二季、短篇動畫、劇場版製作決定 齊齊再入難民營！

景色一絕的富士山本栖湖露宿區成了動畫迷朝聖地（點擊放大圖片細看詳情）：

《搖曳露營△》志摩凜要儲幾個月錢買的BBQ神器——摺疊焚火台「B6君」。

香港時下興起不同色彩的經濟圈。但其實在日本歷史悠久的御宅族經濟圈才真的稱得上實力雄厚。一些營火燒烤用品因在《搖曳露營△》中登場便極速賣斷市。工廠老闆甚至因為貨源不足而遭投訴，甚至恐嚇！可見商品同「宅民經濟圈」有助促銷，但無法滿足需求的後果都幾可怕！

BS日本電視台的《極上！三ツ星キャンプ》係露營主題節目，最近介紹冬天露營專用的營火產品。就訪問了因為《搖曳露營△》熱潮而忙得不可開交的埼玉縣小型金屬加工廠「昭和プレス」（點擊放大圖片細看詳情）：

據廠主「高久笑一」受節見訪問所講，他創立的野外用品牌子「笑'S」（SHO'S）目前的主打產品係攜帶式折疊焚火台「B6君」。點解叫B6君？（點擊放大圖片細看詳情）：

小巧的攜帶式折疊焚火台雖然花盡心血開發，但初推出半年無人問津。多得高久笑一的太太跟雜誌社宣傳，獲得介紹才打開知名度。高久體會到有麝未必自然香，賣廣告好重要。但過度宣傳，亦令「問題」接踵而來（點擊放大圖片細看詳情）：

《搖曳露營△》中登場的「B6君」被戲稱為「香油錢箱」，令人印象深刻。女主角志摩凜在露營刊物上見到後儲了很耐錢才訂購，到貨時即刻組裝好投入（點擊放大圖片細看詳情）：

《搖曳露營△》令B6君飛上枝頭，為高久笑一帶來福，也帶來禍，而且是殺身之禍！點解咁嚴重？即睇當事人剖白心路歷程（點擊放大圖片細看詳情）：

相信大家睇完上面兩張圖都明白宅民消費力有幾勁，需索的執念有幾強。高久笑一根本估不到「B6君」這些如此冷門專業、最深度的露營發燒友才會買的特殊商品居然因為一套動畫而引發搶購潮。300個瞬間掃清後，追加補推300個也在30秒內售罄。但高久笑一不覺得開心，只覺得恐怖。

點都好，老闆對錢都係誠實的，只係想慢慢搵，長命功夫長命做而已。改成預約訂購後，高久笑一也就同《搖曳露營△》官方合作推出聯乘版了。相信只會9秒9向隅吧：