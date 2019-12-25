《P.T.》後續？粉絲破解走入 Silent Hill　小島一早安排驚嚇位

【 P.T. 續集】小島秀夫推出了《Death Stranding》後，再次引起玩家對小島神的關注。Konami 年代的小島秀夫當然以《Metal Gear》系列最為人熟識，不過在 Konami 的最後作品《P.T.》也讓玩家回味和充滿遺憾。即使《P.T.》是 2014 年的作品，但其神秘感令至今仍有玩家想在《P.T.》中找到更多小島秀夫留下來的驚喜，今次粉絲所發現的正是其中之一。

《P.T.》果然唔係 DEMO 咁簡單

《P.T.》在 2014 年作為《Silent Hill》（鬼魅山房／寂靜嶺）的互動宣傳片和遊戲 Demo 的形式，免費讓玩家下載遊玩。本來玩家只能在一間洋房中行動，在一道不斷重複的走廊以及兩個房間中探索和解迷，到最後才能看到洋房外的環境。可是，自 Konami 宣傳停止開發《Silent Hill》和小島秀夫離開公司後，要完成《Silent Hill》應該不太可能。

粉絲破解《P.T.》（官方圖片）

走出洋房，終於看到《Silent Hill》小鎮（YouTube 影片截圖）

外國一名寫 MOD 的達人 Lance McDonald 一直研究《P.T.》的秘密，他認為《P.T.》的內容絕不只是玩家玩到的這樣，今次的破解正好證實了他的想法。Lance McDonald 成功令遊戲角色走出洋房，而洋房外也確實存在一些街道和建築，可見小島早就為《Silent Hill》的打好基礎。《P.T.》中的「鬼魅山房」街境保留系列作的味道，同樣在「鬼魅山房」的社區和小鎮之中，整個環境都籠罩住陰森的氣氛，特別是街尾的路橋，燈光直射也看不到盡頭似的，看完更令人想玩到完整版的《Silent Hill》。

《Silent Hill》的地圖環境：（點圖放大睇）

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小島秀夫的神秘「驚喜」

Lance McDonald 當破解完《P.T.》後，走出街道時，地面是不可行走的狀態，玩家會直接掉到地下。起初看到會以為是常見的 BUG，不過鏡頭一路掉落地下時，《P.T.》內唯一「鬼」Lisa 會撲到玩家面上。沒想到破解遊戲外，仍存在小島安排的「驚喜」。讓人不得不佩服小島會預想到有玩家中 BUG，安排 Lisa 「幫」玩家重新回到起點。最後，Lance McDonald 令角色浮空行動，才能避過 Lisa 這名守門員。

更多《P.T.》被找出來的真相：（點圖放大睇）