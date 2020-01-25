【補番過鼠年】新年動畫選！新石紀小書痴自強不息、慎重勇者爆笑

己亥豬年運數有幾差、有幾沉淪，相信大家都知不用多提。單是年底爆發的武漢肺炎大災難，香港已應接不暇。只能寄望庚子鼠年開年可以平安度過，完全零傷亡！只是謀事在人，成事在天，平民只能做好自己，盡量避免外出拜年，留在室內不到人多地方以減低感染新型冠狀病毒的機會。這個艱難時刻，留在家中補番就是最安全、最負責任的消遣娛樂活動！

己亥豬年底中國武漢爆發預計比沙士 SARS更嚴重的武漢肺炎，已經擴散至全球，因此庚子鼠年新正頭相信大家都無法如常拜年了。這個非常時刻留在家中睇動畫是最負責任的自保行為，更何況農曆新年假相信是不少朋友唯一有時間補番的時候。以下是一些適合（今年）特別新年氣氛的動畫，都是近年頗知名的大熱作品！（點擊放大圖片細睇簡介）：

+ 4 + 3 + 2

小書痴的下剋上（Bilibili）：

慎重勇者（Viu）：

流汗吧！健身少女（Ani-One,Bilibili）：

Dr.STONE 新石紀（Ani-One,Bilibili）：

狂賭之淵XX（Netflix）：

煙草（Bilibili）：

PSYCHO-PASS 心靈判官第3季：

房間露營△（Ani-One,Youtube）：

龍馬精神、自強不息又學到嘢的有《小書痴》、《新石紀》同《流汗吧！》；賀年必備熱熱鬧鬧的賭片有《狂賭之淵XX》；同樣熱熱鬧鬧又瘋狂喜劇有《慎重勇者》；推理懸疑有《PSYCHO-PASS 3》；賣萌天然的有《煙草》同《房間露营△ 》。今個鼠年足不出戶都有大把娛樂。如果這些作品都睇過晒，不妨舊炒我們去年之選（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 3 + 2

必睇相關文章：新年補番！小魔女龍馬精神、徒然喜歡旺桃花