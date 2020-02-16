【伊蘇IX 怪人之夜 攻略】PS4白金攻略 全獎盃取得方法重點解說

【PS4 伊蘇IX 怪人之夜 攻略】知名動作RPG遊戲系列伊蘇系列最新作《伊蘇IX -怪人之夜-》中文版已經推出，作為由第一集玩到第八集的系列Fans當然不會錯過，以下送上白金攻略及各獎盃取得方法。

一周目即可白金

個人也建議最好在一個周目內完成白金，因為不是所有和獎盃有關的收集都能跨周目繼承，如果第一個周目收集到一半又沒完成的話在下個周目就要從頭做起。視乎你選的難度（Nightmare或是Inferno，Lunatic不討論）和卡關多久，白金所需時間大概40~50小時左右。

2020第一個白金就是伊蘇IX了

雖然獎盃很多但不少都是互相關聯同步進行的（例如全角色好感度獎盃，部份角色好感度要在支線任務提升，解全支線時就會順便解到部份角色好感）；簡單點說要在一周目內白金的話，首先遊戲難度要選Nightmare或Inferno（中途在設定中降低難度可能會導致拿不到獎盃，難打也撐過去吧），然後解全支線任務、全地圖探索、全寶箱、全景點、全塗鴉、全料理，好感度事件、刷技能...等等

聽起來很辛苦不過其中只有支線任務和人物圖鑑是會過期而無法回收，因此注意好這兩項要做足便可，餘下的可以在最終章再一口氣回收。以下為獎盃一覽及取得方法解說（獎盃列表沒有官方中文，因此沿用日文列表）：

- 白金 King of Monstrum取得所有獎盃後獲得

- 金 完全なる地図全地圖探索率100%，逃獄篇應該不計算在內，在冒險日記中有記載的地區全部100%便可。善用中後期得到的疾風之靴（加快跑速）和白鷹之寶珠（加大地圖探索範圍）可節省不少時間。各地圖探索率可在冒險日記中查看：

- 銀 財宝ハンター開啟所有寶箱，逃獄篇應該不計算在內，全寶箱位置請見以下文章：

【PS4伊蘇IX 怪人之夜 攻略】主城巴爾鐸克全寶箱位置一覽

【PS4伊蘇IX 怪人之夜 攻略】主城巴爾鐸克全隱藏地區一覽

【PS4伊蘇IX 怪人之夜 攻略】全地圖全地區寶箱位置一覽

- 銀 名うての仕事人

達成所有支線任務（共40個），記得每個章節開始去確認任務版。另外也有少部份任務是沒有記在任務版上而是直接在地圖上跟NPC承接，因此記得每個章節要優先開啟副地區和時常確認地圖有沒有綠色感嘆號（支線任務的圖示）。由於支線任務有期限，錯過了就不能回頭（本周目內無法白金），想安全的話最好每個章節開始時另外儲存多一個存檔。全任務表列可按圖放大查看：

+ 36 + 35 + 34

- 銀 気さくな社交家冒險日記中「人物」的條目收集率100%，一個比較麻煩的獎盃。人物條目基本上是劇情自動獲得或和NPC對話後獲得，要全收集首先要支線任務全解、給所有伙伴贈送禮物（部份禮物要遊戲很後期才能入手，不用慌張），以及完成伙伴劇情。順帶一提路西恩在最終章不在據點而是在騎士團管理區的正門，要去該處觸發伙伴劇情。

送完禮物再達到指定章節後和伙伴對話即可進行伙伴劇情，可進行時會有個心形圖示

所需的禮物大都可在商店購買（有一兩個來自寶箱和支線任務），基本沒有時限，有時限又錯過了的也可在黑市商人處買回來，伙伴事件也基本沒有時限不用特別緊張（很多都是最終章才回收）。只是要記得有四、五個條目要在打完最終Boss的尾聲章節裡和伙伴們告別時才能回收，因此在尾聲中記得和所有NPC對話。

一切順利的話在尾聲離開巴爾鐸克前（劇情和典獄長對話）就會跳杯。

最麻煩的是有部份人物條目有時限，如果特定章節內沒有和該NPC對話，通過章節後就不能再回收，強烈建議每次主線劇情後都和據點的NPC對話一次就不會漏。是比較花工夫但對白大都很有趣，就算不是為了獎盃都值得多和伙伴對話。

- 銀 モンスター博士冒險日記中「怪物」的收集率達到100%，亦即所有怪物和Boss都打死過一次便可（需要在一個進度內達成），基本上會漏掉的只有隱藏Boss和破壞戰中沒殺掉的Boss（但我都是殺Boss過關的）。殺齊的話打完最終Boss就會跳杯。隱藏Boss開啟條件及打發請見下文：

【PS4伊蘇IX 怪人之夜 攻略】隱藏Boss開啟條件&簡單3分鐘擊殺法

- 銅 マテリアル研究科冒險日記中「素材」的收集率達到100%，正常遊玩就會拿到，真的有什麼漏掉就去提燈交換或者找莫爾比昂買。

- 銅 遥かなる探索總移動距離超過300克里梅萊，正常遊玩就會拿到。

- 銅 ダンデリオンの星所有伙伴的好感度最大，在解人物條目收集率100%的過程中就會拿到。

- 銅 破邪の戦陣將所有降魔設備強化到極限，去強化就好。

- 銅 幸せの伝道師收集全部120片碧藍花瓣，碧藍花瓣只會在主城內出現，地圖會標示該區有多少片碧藍花瓣還未回收，在第四章得到異能第三隻眼後會比較好找。由於要將全位置都截圖實在太花時間了，在此借用日本攻略網站的圖片（連結在圖片說明內）：

來源：https://kamikouryaku.com/ys9/?%E8%8A%B1%E3%81%B3%E3%82%89

- 銅 落書き愛好家發現全部塗鴉，塗鴉的位置會標記在地圖上所以很好找，善用區域地圖的高低差標示功能（下箭咀打開地圖後按R3）就很易找到。唯一注意是有6個特殊塗鴉需要指定角色加入隊伍後再調查才算發現（會為該角色增加能力值）；因此也可以等全部角色加入後再一次過回收。

- 銅 浪漫の探求者發現所有景點，景點會在地圖上以藍色問號標示所以很好找，基本上地圖100%時就自然會拿到。別忘了每發現3個景點就可以去正門大街找NPC拿獎勵。

- 銅 ショップ開拓者商店發現率達到100%，全都在主城內，要對話過一次才算發現（未對話的會在地圖上以？標示）。基本上不會漏，除了幾個在建築物裡面的商店（古董店和商會等），還有就是最終章在正門大街有一家芝士店開張（就在據點外面），如果沒和他對話又打了最終Boss就會無法回收。

她還會給你最後一個食譜，十分佛心

- 銅 宵闇の英雄累計收集2000點NOX點數，應該要在同一個進度內收集才有效（看冒險日記中的數字）；一般來說就算支線全解，第一個周目也只會拿到1500~1600點NOX，換言之餘下的就要在城內打邪靈刷。遊戲後期邪靈出現數量會減少很多，因此以爆機Save入二周目（累計NOX點數可繼承）、跳過所有事件直衝第三章在中央區刷邪靈可能還比較快（過程中也可以解支線，一個30NOX）。

- 銅 さすらいの大富豪所持金超過100萬，注意是指持有的現金而不是累計獲得金錢數；比較好的做法是臨爆機之前先存檔然後將所有素材、裝備賣掉拿到獎盃後再讀檔，但通常也是不夠100萬（因為過程中也很多地方要花錢）。錢不夠時就在最終章古巴爾鐸克要塞裡刷巨型食人花，會掉冥靈核（一個賣3750元）和太古寶骨（一個賣1250元），刷一兩個小時怎麼都夠100萬了。記得帶上加錢和加道具掉落的降魔具、隊伍也要編成斬打射各一以增加掉寶率。

- 銅 三ツ星レストラン將全部13個食譜交給據點，全食譜入手方法請見下文：

【PS4伊蘇IX 怪人之夜 攻略】全食譜入手方法一覽

- 銅 至境の技巧家所有技能熟練度升至MAX，每個角色都有10招技能，其中一兩招要使用從寶箱獲得的技能書才能學習，以及一招最強技能需要76~80級（視角色）才能學會，不要遺漏。一般來說一學到新技能就帶著戰士之紋章去練就問題不大；也可以去格里姆華德之夜練順便補回（如果第一次沒拿到）S級評價。

【PS4伊蘇IX 怪人之夜 攻略】快速提升技能熟練度方法

- 銅 至高の鎧製作最強的鎧甲（只需製作一件即可獲得獎盃）

- 銅 至極の武装為所有角色製作最強武器（全部共6款），在愚者牢城取得古代武器設計圖後交給據點的泰特便可製作，製作任何一款最強武器後就會開放最強鎧甲的製作。加油刷礦石或是刷錢找莫爾比昂買吧。

- 銅 ダブルナイン將任一角色升至LV99，建議由遊戲最初期開始就將修行者的秘藥（對角色使用後提升等級1級）都存起來，一個周目中可以得到15~16個修行者的秘藥，換言之只要在最終章將角色升至84~85等然後一口氣食藥就可以到達99級了（也可以食藥前先存檔，拿到獎盃後再讀檔）。刷等級的話在古巴爾鐸克要塞中樞刷比較快，配合增加EXP的料理效果更好，不用30分鐘就可由80級刷到85級。

- 銅 モンスターキラー總共擊殺超過2000隻怪物，正常遊玩便會達成。

- 銅 ラルヴァスレイヤー總共擊殺超過1000隻邪靈，正常遊玩便會達成。

- 銅 グランブレイカー累計觸發1000次崩解，通常正常遊玩就會達成，沒有的話就拿猛牛或白貓使用高崩解的技能來刷怪吧。

- 銅 フラッシュガーダー累計發動100次高速防禦（Flash Guard），正常遊玩便會達成。

- 銅 フラッシュムーバー累計發動100次高速閃避（Flash Move），正常遊玩便會達成。

【PS4 攻略】伊蘇IX 怪人之夜 Inferno戰鬥心得 快速防禦閃避技巧

- 銅 ブーストファイター累計發動100次強化狀態（R1+L1），正常遊玩便會達成。

- 銅 エクストラマスター累計發動100次Extra技能（強化狀態中再次R1+L1），正常遊玩便會達成。

- 銅 華麗なる夜在任一格里姆華德之夜戰中取得S評價。

- 銅 グリムワルドの覇者通關所有格里姆華德之夜戰，在達成地圖探索率100%期間會順便完成。

- 銀 絢爛なる夜皇在所有格里姆華德之夜戰中全部取得S評價，不用太心急刷，待等級和降裝設備升高了再打就很易S。

銅 燃え上がる王操作緋紅之王暢玩遊戲。銅 軽快なる白猫操作白貓暢玩遊戲。銅 狂猛なる鷹操作蒼鷹暢玩遊戲。銅 優美なる人形操作人偶暢玩遊戲。銅 勇ましき猛牛操作猛牛暢玩遊戲。銅 怜悧なる背教者操作叛教者暢玩遊戲。

以上6個獎盃都是操作指定角色遊玩一定時間就能獲得，注意要操作該角色才算，單是放在隊中不計。實際需時多久沒有確實統計，體感每個角色需要4~5小時左右，一般來說練技能的過程中就完成了。多少有意識地輪流使用不同角色練技、升等就可較輕鬆地完成。還就是應該是要在怪人模式（野外戰鬥等）中的時間才計算，以一般人狀態在主城逛街應該不計的。

- 銅 ライトニングウォリアー在Time Attack模式中，30秒內擊倒任一Boss。

- 銅 ミラージュソルジャー在Time Attack模式中，不受傷害下擊倒任一Boss。

- 銅 最強の闘士完成Time Attack模式中的Boss Rush（頭目車輪戰）。

- 銀 無敗の王者在不重試（沒有Game over）的情況下完成Time Attack模式中的Boss Rush（頭目車輪戰）。

通關遊戲後便會開啟Time Attack模式，讓玩家挑戰遊戲中各個Boss，難度和隊伍成員可以自選，但等級、裝備和道具就由系統預先設定好。最容易的方法是打一次Easy難度的Boss Rush，隨便按鍵都可過關不會Gameover，注意在第一隻Boss「水路巨蛙」不要被牠打中過關（而且正常來說打牠也不會用多過30秒），就可一次Boss Rush解完以上4個獎盃。

- 銀 悪夢を超えし者以Nightmare或以上難度通關遊戲，在開始遊戲時選Nightmare或Inferno便可；雖然沒有測試但中途降低/臨爆機時才提升難度大概是行不通的，老老實實地挑戰吧。

其實Nightmare也沒有很難，Inferno開始就真的難了

- 銅 暁の調伏者擊倒遊戲的隱藏Boss巴風 梅迪歐斯（Time Attack中不算），隱藏Boss開啟條件及打發請見下文：

【PS4伊蘇IX 怪人之夜 攻略】隱藏Boss開啟條件&簡單3分鐘擊殺法

最後以下的獎盃都是主線流程必定獲得的獎盃，就不特別作說明。

銅 脱獄開始開始逃獄。銅 赤毛の脱獄者通關序章。銅 バルドゥークの怪人たち通關第一部「巴爾鐸克的怪人們」。銅 白猫の憂鬱通關第二部「白猫的憂鬱」。銅 蒼き鷹の狂気通關第三部「蒼鷹的瘋狂」。銅 人形の探し物通關第四部「人偶追尋之物」。銅 猛牛の宝物通關第五部「猛牛的寶物」。銅 背教者の秘密通關第六部「叛教者的秘密」。銅 監獄狂騒曲通關第七部「監獄狂想曲」。銅 錬金術師はかく語りき通關第八部「鍊金術師如是說」。金 怪人たちの夜 通關最終章「怪人之夜」、迎來結局。