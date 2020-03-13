PS4 仁王2新手入門攻略：重點系統及小技巧 武器及技能推薦（下）

動作遊戲迷引頸以待的「戰國版Dark Souls」《仁王2》已經推出，此作（其實是Team Ninja工作室開發的作品都）以高難度見稱，特別是對沒有玩過上一集的玩家來說大概會十分吃力，現在就送上一份新手入門指南，幫大家快速上手。

本文承接新手入門攻略上半部：

PS4 仁王2新手入門攻略：重點系統及小技巧 武器及技能推薦（上）

9. 莫硬闖敵陣 逐個誘出慢慢打

魂系遊戲的特色是一旦一對二或一對多時，難度會以幾何級數上升，當你想進攻一個敵人時就會被另一個敵人偷襲，往往完全找不到機會出手。因此基本戰術就是逐個擊破，將敵人逐個引出來一個個打。尤其是很多時關卡中有一些噁心配置，將兩三隻妖怪放在一起，正面和牠們戰鬥的話根本沒有勝算。善用石頭或弓箭就可較易引出敵人。

也可使用弓箭將部份敵人在遠處處理掉

10. 善用弓箭減低敵人數量

暫時感覺今集弓箭和火槍的威力比上集還要強，就算是遊戲最早期，使用弓箭擊中敵人弱點（絕大部份都是頭部）時已可打過千傷害，火槍的話更可以打出3千以上，大部份情況可一擊秒殺人類敵人。善用弓箭先清掉一些敵人就可被免被圍毆令戰鬥更輕鬆，而弓箭也十分適合用來清掉敵方的弓箭手或丟石頭的餓鬼。

只是要注意如果打不中弱點威力就會極大幅度下降（大概只剩一成）。弓箭和火槍都有有效射程，在射程外威力就會下降，是否有效射程可從準星判斷，如果準星變成黃色就是在射程外。還有就是遊戲的判定做得十分細緻，頭盔會擋掉一發弓箭 / 火槍（擋完後頭盔會飛脫），但是如果從正面射中敵人的面部（沒有被頭盔遮住的部份）就會當成正常命中弱點。

11. 如何應對常闇

仁王2除了妖怪放出的常世外，還有一些地區是整個地區都被常世籠罩，稱為「常闇」，只要一進入就會受其影響令精力回復減慢（但相對地會令妖力回復提升）。更麻煩的是在此常世地帶內的妖怪敵人會大幅強化，攻擊力提升之外更會使出平常不會使用的強力招式（例如蛇女的麻痺光線會由直射變成橫掃，非常麻煩）。常闇只能由打倒區內特定妖怪後才能解除（放心就算在解除後不幸死亡，本次任務中也不會復原，當然下次再打該任務時就要再解除了）。而基本上每個主線任務都會有常闇地帶，因此學會如何處理會令攻略時輕鬆一些。

處理方法其實也和平常攻略差不多，也是盡量一隻一隻拉出來打，探索時要份外小心不然很大機會被伏擊或是一次引到幾隻敵人（又是那些噁心的敵人配置）。另外很建議進入常世時多使用御神水（加快精力回復），非常有幫助，而且御神水並不難取得不用太節省（不用白不用）。還就有是和常世有關的技能可優先點出來。

半妖技能中的「抗常闇」相當有用，可以盡早點出來。

12. 善用木靈的跳蚤市場

只要玩家撿東西開寶箱夠勤力，錢和裝備絕對夠用，而多出來的裝備除了用來賣錢或分解外，也可以拿去神社奉獻。在神社奉獻武器除可以獲得道具作回報，同時可獲「神饌米」，能夠在神社中的木靈跳蚤市場換取箭、砲彈等消耗品。最重要是可以換仙藥，早期仙藥實在很缺，多多奉獻換仙藥是不錯的方法。

雖然如果玩家倉庫仍然有仙藥的話就不能再在木靈市場處換仙藥（不能大量入貨），但至少這樣可確保不會「乾塘」，在神饌米用完之前，都能有8個仙藥攻略去攻略任務。

13. 妖怪都有弱點 打爆霸體再輸出

妖怪類敵人除了攻擊力高之外，最麻煩是往往有霸體，當玩家攻擊時妖怪就恃著自己霸體和玩家硬碰，一打下來不是即死都扣七八成血。不過只要成功擊中妖怪就可削減其妖力（HP計下面的紫色計），將妖力全部打光就可令其失去霸體，那時就可以瘋狂輸出。每種武器都有削減精力特別多武技，對妖怪的妖力也有效，多運用此類武技就可更快打爆妖怪的霸體。

另外妖怪大都有弱點，例如妖鬼的角、獨眼巨人的眼等，只要打中弱點就可令其硬直+大副削減其妖力（但要注意就算硬直了如果妖力未打完的話仍然是霸體的）。例如妖鬼的角很多時用直斬攻擊如太刀、長格或鐮刀的上段攻擊會較易打到、用弓箭射獨眼巨人的眼可令其硬直。至於妖怪的弱點在哪怎麼才打到就要靠經驗累積。

14. 注意無法防禦的招式（捕綁技）

上一集已有的系統，就是大部份敵人都會有無法防禦的招式（通常都是捉住玩家來打），而且大都威力極高，基本上被捉一下就會扣八成血量，血量不足就會直接落命。幸好這類招式十分容易判斷，敵人使出這類招式之前必定會有黑氣凝聚在其身上，但同時很討厭的是這類招式幾乎全部有霸體，也就是玩家如果想硬碰用攻擊來打斷敵人的招式是行不通的，見到黑氣時還是趕快閃開為好。

有些捕綁技同時是大絕，可以用妖怪反擊（R2+O）應付，不過要眼明手快才行。

15. 終極絕招：召喚稀人

老實說《仁王2》真的不易玩，就算是早期關卡，難度也比仁王時明顯提升（但放心，沒有仁王DLC時那麼離譜）。但其實玩家並不需要孤軍作戰，玩家隨時都可以召喚「稀人」前來助陣。在任務中各地都會有藍色的刀塚「義刃塚」（部份是其他玩家放置，而就算是離線模式，也會有NPC可供召喚），和這些藍色刀塚互動就可召喚出稀人一同戰鬥。

玩家放置的義刃塚如果被使用，該玩家會獲得獎勵，所以你會見到很多人隨地放。

召喚稀人需要酒盃，酒盃只要在任務中從血刀塚（一地都會是）喚出屍狂再打倒他便可獲得，也可以在神社中的木靈市場交換，不用擔心酒盃會不夠用。

雖然召喚稀人後敵人會有所強化，但因為多了一個戰友，打法可以有更多變化，單是最基本的「前後」打法一個人引開敵人注意力另一個人攻敵背後已令戰鬥輕鬆不少，或者面對多個敵人時也可分頭處理，進攻防守都會輕鬆很多。只是筆者因為有強迫症，無論如何都想單人通關，所以才特別辛苦...