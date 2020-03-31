Super Mario 35周年慶祝活動始動 任天堂擬推出歷年經典合集

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【任天堂 Super Mario 35周年 Switch經典合集】任天堂 1985年推出《Super Mario Bros》（孖寶兄弟），至今剛好35年，消息指任天堂計劃慶祝這個標誌性的水管工人35歲生日，頭炮將是集結Mario歷年來新舊版本集合Switch遊戲，傳聞當中會有任天堂fans期待的3款經典大作及2020新作一同出現。

《Super Mario Bros.》（超級瑪利歐兄弟 / 孖寶兄弟）於1985年9月推出，是1983年街機遊戲《Mario Bros.》續作，進化成橫向捲軸，多種特色玩法例如以時限過關、取得最高分，遊戲中亦暗藏多個秘密通道前往其他版圖、寶藏室藏有大量金幣等，這些多元化突破性玩法，令遊戲創下全球至今賣出超過4000萬套紅白機遊戲紀錄，並奠定「孖寶兄弟」Mario 及 Luigi 在任天堂遊戲中的標誌地位。適逢今年遊戲誕生35年，任天堂將舉辦一連串慶祝活動，其中一項就是將推出集合35年內經典遊戲推出 Switch 經典總集篇。

▼▼傳聞12款Super Mario系列重製【點圖放大】▼▼

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Video Game Chronicle報道指，多個消息來源透露，任天堂將會在Super Mario系列誕生35年，2020年內陸續推出多項活動慶祝，作為這個周年紀念活動的一部分，任天堂將會集合35年來孖寶兄弟系列遊戲中最受歡迎作品，12款遊戲重製總集，包括1997年的《Super Mario 64》、2002年的《Super Mario Sunshine》和2007年《Super Mario Galaxy》，另外2020年任天堂也會推出孖寶兄弟系列新作，包括《Paper Mario》系列新作、重製2013年《Super Mario 3D World》豪華版。原本任天堂留在2020年E3上公布消息，但因為肺炎疫情多項大型活動包括E3已經取消，才流出這個震憾消息，外界相信於原本6月E3前舉行的Nintendo Direct上會有更多有關確實資料。

以上只是任天堂Super Mario Bros. 系列35周年慶祝計畫的其中一部分，另外亦有傳任天堂亦會推出兩款8-BIT造型Mario的Amiibo，另外會有Super Mario品牌合作產品包括Hot Wheels 玩具車、時裝品牌 Moschino、Trump 紙牌遊戲，亦會陸續公布更多合作品牌。

▼▼ 任天堂官方影片感謝Super Mario ▼▼

去年11月任天堂已在東京開設Nintendo Tokyo Store涉谷專門店，而大阪環球影城計畫於2020年夏季設立Super Nintendo World 主題園區，今年內亦會有Super Mario主題大電影製作中。

資料來源：Video Game Chronicle

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