羅德斯島戰記惡魔城 Deedlit in Wonder Labyrinth 體驗後感

【羅德斯島戰記惡魔城 Deedlit in Wonder Labyrinth 試玩】處理完3、4月的一波大作，終於有時間可以玩玩早前推出的獨立遊戲，以下為3月推出的知名小說《羅德斯島戰記》改編類惡魔城遊戲《Deedlit in Wonder Labyrinth》蒂德莉特的奇境冒險Early Access試玩報告。

高質素日本小品團隊 Team Ladybug

Deedlit in Wonder Labyrinth由日本獨立遊戲團隊Team Ladybug開發，此團隊專攻像素風格橫向遊戲，既有作品有劇場版「Fate/stay night [HF]」的特典小遊戲，以及東方Project改編類惡魔城遊戲《Touhou Luna Nights》東方月神夜等，雖然都是小品但水準相當高，在Steam上獲壓倒性好評。

Deedlit in Wonder Labyrinth現在於Steam的評價也是壓倒性好評

月下夜想曲再生

從Team Ladybug的美術風格和遊戲/地圖設計，可見其受惡魔城系列（尤其是月下夜想曲）影響甚深，在玩蒂德莉特的奇境冒險的時候以至於有一瞬間產生是不是在玩月下夜想曲的錯覺...

道具介面極之美觀，我給100分。

遊戲畫面對於筆者這類喜愛像素風格的玩家而言是滿分，動作流暢，攻擊的手感也很好，就連場景同背景也是一絲不苟沒有半點偷懶。建議大家在玩的時候不要只顧著打怪、開地圖，而是花少許精力來欣賞場景的細節，可不是每個小品遊戲都會做到這個程度的；換個角度說，這些細節地方的打磨亦很大程度影響一款遊戲的高度。

雜草和青苔等材質，岩石的紋路和立體感等...如果背景能像Ori and The Blind Forest那般是多層2D就更完美了，但這樣就要求太多了吧。

美術風格借鑑了月下夜想曲，團隊亦另外在Gimmick方面下了不少苦功；既有射箭反彈解謎，亦有明顯是引鑑自《斑鳩》的屬性系統（但也確實是挺好玩）：隨著進度玩家很快會獲得風和火兩種精靈，精靈可以吸收同屬性的攻擊來回復魔力，但如果被相反屬性的攻擊打到就會受到更多傷害。魔力則可用來射箭或施展魔法，暫時遊戲難度不是很高，因為魔法實在太強了，打Boss時只要等Boss的屬性攻擊，吸收魔力後再連打魔法就可輕鬆獲勝。

斑鳩式吸收屬性攻擊

有很多要用弓箭來解的puzzle，難度不高但是頗有心思

兩隻精靈有其等級，打倒敵人便能提升精靈等級，等級越高攻擊力就越高，達到等級3時更會為主角自動回復HP；但是主角每被敵人打中一次就會下降一個等級。加上遊戲雖然角色可以練等升級增加攻防，但是HP上限卻不會提升（固定100），換言之只要被打中一次，已會令戰鬥力和生存能力大大下降，探索地圖期間也是不能大意的。

戰鬥方面引入了曉月圓舞曲的武器系統，不同武器有不同攻擊力、攻擊速度和範圍，是很好玩的設計，但目前而言不同武器都同樣是水平打擊（可以輸入方向來斜斬或向上斬），如果有能更多變化就更好玩了（期待正式版）。

Early Access遊戲未完成 試玩唔夠喉

遊戲很好玩，但是目前的Early Access所公開的關卡實在不多，打完第2隻Boss黑暗精靈後就暫告一段落了。如果參照前作《東方月神夜》，本作的總遊戲時間約在6~8小時（不計卡關），以其售價66港元（筆者在最近的黃金周特價8折53元入手，）而言是相當值得擁有。遊戲預定在今年內正式推出，希望武漢肺炎疫情對開發進度沒有太多影響吧。

筆者對遊戲的水準非常有信心，成品肯定會是個優質好遊戲；但目前來說始終可玩內容不多，如果不是特別想搶著嘗鮮，可以先將遊戲入加希望清單，等正式推出時再入手。

Record of Lodoss War-Deedlit in Wonder Labyrinth-的Steam商店頁面