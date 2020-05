羅德斯島戰記惡魔城 Deedlit in Wonder Labyrinth 體驗後感

【羅德斯島戰記惡魔城 Deedlit in Wonder Labyrinth 試玩】處理完3、4月的一波大作,終於有時間可以玩玩早前推出的獨立遊戲,以下為3月推出的知名小說《羅德斯島戰記》改編類惡魔城遊戲《Deedlit in Wonder Labyrinth》蒂德莉特的奇境冒險Early Access試玩報告。